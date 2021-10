Johnnie Walker põe em destaque uma das destilarias de existência mais curta da Escócia

Como o elusivo fogo-fátuo do folclore escocês, uma luz brilhante enigmática que aparece ao entardecer apenas pelo tempo suficiente para os viajantes encontrarem seu caminho para casa, a Pittyvaich teve uma vida curta, mas deixou um legado distinto e crescente. A destilaria, que foi inaugurada em 1974 e fechou em 1993, após apenas 18 anos de vida, é considerada atualmente uma joia oculta comentada no mundo todo por seu estilo único da Speyside.

A série Johnnie Walker Ghost and Rare de edições especiais é elaborada utilizando uísques "fantasmas" insubstituíveis e outras expressões incrivelmente raras das incomparáveis reservas da Johnnie Walker usadas para criar o premiado* Johnnie Walker Blue Label.

Jim Beveridge, master blender da Johnnie Walker, e sua equipe escolheram a dedo dois outros uísques "fantasmas" das destilarias de Port Dundas e Carsebridge. Jim os combinou com uísques escoceses excepcionalmente raros de um quarteto de destilarias da Speyside, incluindo o Mannochmore, o Auchroisk, o Cragganmore e o Strathmill, bem como o "Highland Whisky" da Royal Lochnagar, elaborando algo excepcional.

Jim Beveridge explicou por que esse era um uísque tão especial para ele e sua pequena equipe de fabricantes de uísques especialistas elaborarem: "Esperamos pacientemente por esse momento perfeito quando voltamos nossos pensamentos para essa joia rara fugaz do mundo do uísque. Seu distinto caráter outonal sempre nos intrigou e estimulou nossa imaginação para criar algo realmente especial, que prestaria homenagem aos fabricantes de uísque dessa destilaria da Speyside."

Quando degustado, as notas doces e frutadas de maçã fresca se unem aos sabores outonais da Pittyvaich, perfeitamente balanceados com a delicada doçura sutil de favo de mel e madeira suave dos uísques "fantasmas" da Port Dundas e da Carsebridge. Outros uísques muito raros possuem aromas de frutas escuras e silvestres antes de revelarem as notas suaves de caramelo, compotas de frutas de pomar e uma pitada de canela.

O Johnnie Walker Blue Label Ghost and Rare Pittyvaich acompanha o lançamento do Johnnie Walker Blue Label Ghost and Rare Glenury Royal (2019), do Johnnie Walker Blue Label Ghost and Rare Port Ellen (2018) e do Johnnie Walker Blue Label Ghost and Rare Brora (2017). Cada edição da série oferece uma oportunidade fugaz de aproveitar a profundidade do caráter de uísques de destilarias cujo espírito vive em seus estoques cada vez menores.

O Johnnie Walker Blue Label Ghost and Rare Pittyvaich é engarrafado a um ABV de 43,8% e estará disponível a partir de 1º de novembro a um preço recomendado de varejo de 275 libras por garrafa de 700 ml. Cada garrafa dessa edição especial é numerada individualmente.

*Master no Scotch Whisky Masters 2020 e Gold no World Whiskies Awards 2020.

