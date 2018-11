Johnnie Walker présente son 28 Year Old Midnight Blend

Johnnie Walker vient de lancer la cinquième et dernière édition de la collection privée John Walker & Sons : le 28 Year Old Midnight Blend, un whisky écossais doux et généreux à savourer et partager entre amis après le dîner.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/776443/Johnnie_Walker_Midnight_Blend.jpg )

Seules 3 888 carafes de collection numérotées de ce scotch décadent ont été mises sur le marché. Chacune d'entre elle contient un whisky rare et précieux de 28 ans d'âge minimum. Imaginé pour être savouré après le dîner ou à l'approche de « minuit », le 28 Year Old Midnight Blend présente des notes de butterscotch, de caramel et de toffee avec une pointe fruitée et épicée.

Jim Beveridge, maître mélangeur chez Johnnie Walker, a déclaré : « Les whiskies de 28 ans d'âge sont rares et très spéciaux. Dans notre quête des arômes et des caractéristiques nécessaires à un scotch aussi riche et généreux que le Midnight Blend, nous avons eu la chance d'avoir accès aux réserves les plus anciennes des quatre coins de l'Écosse. Chaque malt et chaque céréale utilisés dans le whisky final ajoutent des nuances de saveur au 28 Year Old Midnight Blend, dont des notes fruitées, sucrées et épicées qui en font le complément idéal à la collection privée. »

En étroite collaboration avec son confrère Craig Wallace, Jim Beveridge a prélevé des centaines d'échantillons des meilleurs whiskies single malt et de grain pour ne finalement sélectionner que quelques rares whiskies dotés du caractère nécessaire à un scotch aussi doux et généreux.

La première édition de la collection privée John Walker & Sons a été lancée en 2014. Elle se compose d'éditions limitées produites en petites séries dans les fûts les plus précieux des réserves de Johnnie Walker ayant produit des whiskies d'une qualité exceptionnelle.

La dernière édition (42,8 %), le 28 Years Old Midnight Blend, se sert dans un verre ballon, roulé entre les mains pour réchauffer doucement le whisky et en libérer les arômes distinctifs. Pour un véritable moment de décadence, dégustez-le avec un carré de chocolat noir.

Le 28 Year Old Midnight Blend sera disponible dès le mois de novembre dans des boutiques sélectionnées au prix de détail recommandé de 750 dollars américains.