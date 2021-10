Johnnie Walker saca a relucir una las destilerías escocesas de menor duración

Al igual que el elusivo fuego fatuo del folclore escocés, un enigmático brillo que aparece al anochecer por tiempo suficiente para que los viajeros puedan encontrar su camino a casa, Pittyvaich tuvo una vida corta pero dejó un legado distintivo y creciente. La destilería, que se inauguró en 1974 y se cerró en 1993 tras apenas 18 años de vida, es considerada hoy como una gema oculta susurrada al mundo por su estilo único de Speyside.

La serie Ghost and Rare de Johnnie Walker de ediciones especiales se elabora utilizando whiskies "fantasma" irreemplazables y otras expresiones increíblemente poco comunes de las incomparables reservas de Johnnie Walker utilizadas para crear el galardonado* Blue Label de Johnnie Walker.

Jim Beveridge, maestro mezclador de Johnnie Walker, y su equipo seleccionaron cuidadosamente a otros dos whiskies "fantasma" de las destilerías de Port Dundas y Carsebridge. Los combinó con un escocés excepcionalmente poco común de un cuarteto de destilerías de Speyside, que incluyen a Mannochmore, Auchroisk, Cragganmore y Strathmill, así como el whisky de las Tierras Altas de Royal Lochnagar, y creó algo excepcional.

Jim Beveridge explicó por qué para él y su pequeño equipo de elaboradores expertos este whisky era tan especial para trabajar: "Esperamos con paciencia la llegada de ese momento perfecto en el cual volcar nuestros pensamientos hacia esta extraña gema del mundo del whisky. Su distintivo carácter otoñal siempre nos ha intrigado y ha encendido nuestra imaginación para crear algo realmente especial que rinda homenaje a los elaboradores de whisky de esta destilería en Speyside".

Al degustarlo, las notas frutales dulces y frescas de la manzana se funden con los sabores otoñales de Pittyvaich, en maravilloso equilibrio con la delicada y sutil dulzura del panal de miel y la madera suave de los whiskies "fantasma" de Port Dundas y Carsebridge. Otros whiskies muy poco comunes aportan aromas de frutas y bayas oscuras antes de revelar un suave caramelo de mantequilla, frutos de huerto guisados y una pizca de canela.

Johnnie Walker Blue Label Ghost and Rare Pittyvaich sigue el lanzamiento de Johnnie Walker Blue Label Ghost and Rare Glenury Royal (2019), Johnnie Walker Blue Label Ghost and Rare Port Ellen (2018) y Johnnie Walker Blue Label Ghost and Rare Brora (2017). Cada edición de la serie ofrece una fugaz oportunidad para saborear la profundidad del carácter de los whiskies de las destilerías cuyo espíritu vive en sus existencias cada vez menores.

Johnnie Walker Blue Label Ghost and Rare Pittyvaich se embotella con una graduación (ABV) del 43,8 % y estará disponible desde el 1 de noviembre en un precio minorista de GBP 275 para una botella de 70 cl. Cada botella de esta edición especial se enumera de manera individual.

* Medalla Master en Scotch Whisky Masters 2020 y medalla Gold en los World Whiskies Awards 2020.

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1655842/Johnnie_Walker_Label_Ghost.jpg

FUENTE Johnnie Walker

Related Links

https://www.johnniewalker.com



SOURCE Johnnie Walker