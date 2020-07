Johnnie Walker se prepara para otros 200 años de escocés: el productor de whisky lanza cuatro ediciones exclusivas para conmemorar el hito clave de su bicentenario

"La chispa, la visión y el ímpetu empresarial de John fueron el motor que impulsó al nombre John Walker, a nuestro negocio y, a la larga, el nuevo futuro del whisky escocés. Este año celebramos sus primeros pasos, pasos que han inspirado a generaciones de destiladores de nuestro whisky y son el alma de todo lo que hoy hacemos y lo que haremos el día de mañana".

Cada edición conmemorativa es un homenaje a un aspecto único de este recorrido de 200 años:

JOHNNIE WALKER BLUE LABEL 200TH ANNIVERSARY LIMITED EDITION DESIGN

Este nuevo diseño de edición limitada ostenta impresionantes ilustraciones que dan vida al recorrido de 200 años de John Walker & Sons y Johnnie Walker, rindiendo tributo a algunas de las grandes ciudades y los grandes países que forman parte de esta motivante historia desde 1820.

JOHNNIE WALKER BLUE LABEL LEGENDARY EIGHT

Esta edición exclusiva celebra 200 años de oficio. Se trata de un suave y discreto escocés, elaborado con whiskies seleccionados personalmente de entre solo ocho destilerías legendarias, todas ellas de 1820, incluidas algunas muy raras expresiones de destilerías "fantasma" cerradas hace tiempo.

JOHN WALKER & SONS CELEBRATORY BLEND

Esta edición limitada se inspira en un parteaguas en la historia de John Walker & Sons: el lanzamiento del Old Highland Whisky en la década de 1860. Este rico y complejo escocés está inspirado en los sabores hallados en la tienda familiar de abarrotes de los Walker en aquellos años, y está elaborado con whiskies de las destilerías que funcionaban en ese entonces.

JOHN WALKER & SONS BICENTENARY BLEND

Este excepcional whisky es un recorrido sensorial por los fragantes pasillos de la primera tienda de abarrotes de John Walker en Escocia con ricas capas evocadoras de los exóticos sabores que definieron la imaginación de John Walker. Está elaborado con whiskies raros y excepcionales, todos ellos añejados por lo menos durante 28 años, e incluye whiskies de destilerías "fantasmas" cerradas hace tiempo, como Pittyvaich, Cambus y Port Ellen, esta última a la espera de su próxima reapertura.

Jim Beveridge, maestro destilador de Johnnie Walker, dijo: "Cada una de estas exclusivas ediciones aporta una perspectiva de frescura a nuestro bicentenario y, juntas, constituyen la manera ideal de celebrar este gran momento de Johnnie Walker. Nada mejor que anunciarlas esta semana, en consonancia con el aniversario de John Walker".[2]

El lanzamiento de estas presentaciones conmemorativas del bicentenario llega tras el anuncio de una inversión de £185 millones[3] en turismo escocés por parte de la matriz Diageo, con una serie de nuevas experiencias multisensoriales de inmersión relacionadas con el whisky en toda Escocia, y el más reciente anuncio del lanzamiento de una nueva botella a base de papel de la mano de Johnnie Walker en 2021,[4] una primicia internacional en la industria de las bebidas alcohólicas a la vanguardia de un futuro más sustentable para el escocés a medida que la marca se prepara para otros 200 años.

Estas cuatro exclusivas ediciones llegarán al mercado a partir de octubre y su distribución y disponibilidad dependerá del mercado; a la venta por tiempo limitado.*

Más información en: https://www.johnniewalker.com/en/our-whisky/limited-edition-whiskies/

Notas para redactores:

*Las variantes, la disponibilidad y los puntos de precio pueden variar según el mercado. Por favor, solicite más información al equipo de Johnnie Walker de su localidad.

Acerca de Johnnie Walker:

En 2020 se cumplen 200 años desde que el fundador de Johnnie Walker, John Walker, abriera por vez primera las puertas de una tienda de abarrotes en Escocia e iniciara el recorrido que llevaría a la marca de los cuatro extremos de Escocia a los cuatro extremos del planeta.

Hoy, Johnnie Walker es la marca número uno de whisky escocés (IWSR 2019) disfrutada en más de 180 países. Desde los tiempos de su fundador, quienes destilan sus whiskies trabajan priorizando el sabor y la calidad.

En aquellos primeros años de John Walker, el negocio que se convertiría en la marca Johnnie Walker llevó su nombre; para el siglo XIX, la empresa vendía whiskies con el sello John Walker & Sons. Los consumidores empezaron a llamarlos Johnnie Walker y el nombre fue comercialmente adoptado en 1908.

Su actual gama de galardonados whiskies incluye Johnnie Walker Red Label, Black Label, Double Black, Green Label, Gold Label Reserve, Aged 18 Years y Blue Label. Juntos, representan más de 19 millones de cajas vendidas al año (IWSR, 2018), haciendo de Johnnie Walker la marca más popular de whisky escocés del mundo.

Acerca de Diageo:

Diageo es líder mundial en bebidas alcohólicas con una extraordinaria colección de marcas como los whiskies Johnnie Walker, Crown Royal, J&B, Buchanan's y Windsor, los vodkas Smirnoff y Cîroc, y las bebidas Captain Morgan, Baileys, Don Julio, Tanqueray y Guinness.

Diageo cotiza tanto en la Bolsa de Londres (DGE) como en la Bolsa de Nueva York (DEO), y vende sus productos en más de 180 países. Si desea más información sobre Diageo, nuestra gente, nuestras marcas y nuestro desempeño, visite www.diageo.com. Conozca la página internacional de Diageo dedicada a beber con responsabilidad, www.DRINKiQ.com, donde encontrará información, iniciativas y formas de compartir buenas prácticas.

Celebrar la vida, todos los días, en todas partes.

[1] IWSR 2019

[2] Aniversario de John Walker: 25 de julio

[3] 'Flagship Johnnie Walker attraction gets green light' (La atracción insignia de Johnnie Walker ya tiene luz verde)

[4] 'Diageo announces creation of world's first ever 100% plastic free paper-based spirits bottle' (Diageo anuncia la creación de la primera botella para bebidas alcohólicas a base de papel, 100% sin plásticos, del mundo)

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1219288/Johnnie_Walker_200th_Limited_Editions.jpg

FUENTE Johnnie Walker

SOURCE Johnnie Walker