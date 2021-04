Johnnie Walker sigue caminando y lanza su mayor iniciativa de sostenibilidad

El programa incluye una serie de compromisos ambientales que, para 2030, garantizarán lo siguiente:

El 100 % de la producción de whisky Johnnie Walker tendrá una emisión de carbono neta igual a cero.

tendrá una emisión de carbono neta igual a cero. El 100 % de las destilerías Johnnie Walker implementará energías renovables.

implementará energías renovables. Todos los empaques serán reciclables, reutilizables o compostables.

Se realizarán inversiones en proyectos para restaurar turberas y plantas y proteger árboles en Escocia.

Reinvención de la experiencia de beber para que sea más sostenible e interacción con personas alrededor del mundo sobre la importancia de la "socialización sostenible".

"Johnnie Walker se basa en un legado de tomar decisiones positivas y progresistas. Nuestro mantra 'seguir caminando' está inspirado por ese pensamiento. Cuando observamos el mundo que nos rodea, es evidente que todos tenemos un papel que desempeñar en la protección del planeta y sus recursos. Podemos ver lo que está pasando y elegir no hacer nada, o podemos seguir caminando, dando cada paso que podamos para reducir nuestro impacto. Creemos que solo hay una opción a elegir", afirmó Julie Bramham, directora de Marca Global de Johnnie Walker.

El nuevo programa será impulsado por la creación de una nueva y revolucionaria experiencia de bar, que mostrará el futuro de la "socialización sostenible". Creada en asociación con Ryan Chetiyawardana (Mr Lyan Studio), pionero en bebidas y ganador de múltiples premios; Lauren Singer, directora ejecutiva de Package Free y promotora de cero residuos; y The World's Most Rubbish (una comunidad global dedicada a hacer de los elementos de un solo uso algo del pasado), esta ingeniosa experiencia de bar se estrenará más adelante este año antes de su implementación a nivel mundial en múltiples mercados.

Bramham agregó: "Queremos que todo lo que hacemos sea más sostenible en todos los aspectos de nuestra marca y la experiencia de las nuevas bebidas sea nuestro punto de encuentro. Es un espacio donde el montaje, los muebles, las operaciones, los procesos y las bebidas serán lo más sostenibles que se pueda. Pero también será, de manera sencilla e importante, una experiencia de bar brillante, algo que todos nos hemos estado perdiendo durante los últimos tiempos. Es la manera en que las cosas debería ser ahora y nos enorgullece estar rompiendo los límites para que las personas puedan tener una mejor opción. ¿Qué pasaría si, al salir en la noche, uno pudiera ayudar a hacer que el mundo sea un poco mejor? Esta es una de las cosas más emocionantes que hemos hecho jamás".

Ryan Chetiyawardana mencionó: "La sostenibilidad necesita compromiso y pasos audaces, junto con los pequeños y cotidianos, por lo que me enorgullece trabajar en asociación con Johnnie Walker en la búsqueda de avances adecuados para abordar este tema en evolución con una ambición real y genuina de marcar la diferencia. Ha sido increíble verlos enfocados en revolucionar su enfoque en torno a bebidas, eventos y experiencias, y ayudar a apoyar el cambio a gran escala".

Como parte de la iniciativa Next Steps, Johnnie Walker se enorgullece de asociarse con la RSPB Scotland (Royal Society for The Protection of Birds) para restaurar 88 hectáreas de turberas muy degradadas. Este importante trabajo permitirá que la vida de las plantas se regenere, ayudará a la vida silvestre y reducirá las emisiones de carbono. A pesar de cubrir solo el 3 % de la superficie del mundo, las turberas almacenan el 30 % del carbono del mundo y son vitales para la salud y el bienestar de todo el planeta.*

Johnnie Walker también se compromete con lo siguiente:

Reducir su impacto ambiental aumentando el contenido reciclado en todo su material de empaque. Esto incluye un mínimo de 60 % de vidrio reciclado en sus botellas base para 2025, con lo que la marca predice usará 13.000 toneladas menos de carbono cada año**, y el 100 % del plástico usado en sus empaques también se fabricará con contenido reciclado.

Fabricar sus botellas de vidrio hasta un 25 % más livianas.

Para 2030, asegurar que todo el material de empaque, incluido el empaque secundario como cajas de regalo, sea reciclable, reutilizable o compostable. La marca predice que todas sus acciones para reducir sus empaques disminuirán su huella de carbono en un 15 %***, el equivalente a 4.200 vuelos de ida y vuelta desde Edimburgo a Sídney.

Asegurar que para 2030, la producción de Johnnie Walker utilice un 20 % menos de agua. Este ahorro anual podría ser equivalente a 76 piscinas de tamaño olímpico.****

utilice un 20 % menos de agua. Este ahorro anual podría ser equivalente a 76 piscinas de tamaño olímpico.**** Trabajar con clientes y proveedores para seguir buscando e implementando alternativas más sostenibles para el material promocional y de bares, con un enfoque en el carácter reciclable y reutilizable.

Seguir liderando el camino en términos de "turismo ecológico" con el objetivo de que todas sus experiencias de whisky escocés para visitantes tengan la certificación Green Tourism Gold.

Trabajar con los agricultores y proveedores de granos y apoyarlos para implementar prácticas agrícolas regenerativas y que estén verificados por la muy reconocida Evaluación de Sostenibilidad Agrícola (FSA) de la Plataforma de la Iniciativa para una Agricultura Sostenible.

Apoyar iniciativas locales para ayudar a preservar nuestros paisajes naturales. En Chile , la marca se asoció con Tu Mejor Huella para proteger y restaurar 5.000 metros cuadrados del Parque Nacional Torres del Paine, uno de los paisajes más icónicos de Patagonia.

"Durante los próximos años, las elecciones que hagamos y las acciones que tomemos marcarán una diferencia tangible para el medio ambiente. Pero más que eso, queremos hacer lo que esté en nuestras manos para ayudar a las personas de todo el mundo a tomar decisiones sencillas y más sostenibles y, al hacerlo, desempeñar su propio papel en la construcción de un futuro mejor. Ninguno de nosotros puede cambiar las cosas por completo, pero el esfuerzo colectivo de millones de personas que avanzan en la misma dirección puede marcar una diferencia real y duradera", expresó Bramham.

Las promesas ambientales de la marca se suman a su compromiso permanente de promover la diversidad y la inclusión en todo su trabajo y su promoción continua del consumo responsable de bebidas alcohólicas.

Para obtener más información sobre la iniciativa, visite http://nextsteps.johnniewalker.com, donde puede mantenerse al día y seguir los avances en tiempo real.

No actuar no es una opción, siga caminando.

NOTAS A LOS EDITORES:

* El Reino Unido tiene alrededor del 13 % de las turberas del mundo, la gran mayoría de ellas se encuentran en Escocia. Las turberas saludables, mantenidas en buenas condiciones y conservando el agua, aíslan en promedio alrededor de cuatro veces más CO2 que la zonas equivalentes de bosque.

**Para 2025, todos los productos de Johnnie Walker con precio del Blue Label o inferior, incluirán un mínimo de 60 % de vidrio reciclado en sus botellas. Todos los demás productos les seguirán para 2030.

*** Con base en el ciclo de vida del producto 2019/2020

**** Con base en el volumen del año 2019 completo

***** En 2020, Johnnie Walker invirtió en dos importantes proyectos de protección de bosques y plantación de árboles en Allt Ruadh y Ballygowan en Escocia para restaurar el hábitat vital, mejorar la biodiversidad local y los servicios de los ecosistemas, y ayudar a compensar nuestras emisiones de carbono a través del aislamiento de CO2. Nos hemos comprometido a plantar un millón de árboles en Escocia antes de 2030. Hasta ahora, hemos plantado aproximadamente 389.000 en las Tierras Altas de Escocia, lo que compensará aproximadamente el equivalente de 10.500 vuelos alrededor del mundo o conducir casi medio millón de veces de Londres a Edimburgo. Esto también incluye un nuevo árbol por cada uno de los más de 28.000 empleados de Diageo.

Por favor, beba de manera responsable. Visite drinkiq.com para conocer las evidencias.

[1] IWSR 2020

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1486933/Johnnie_Walker_Chetiyawardana.jpg

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1486932/Johnnie_Walker_Next_Steps.jpg

FUENTE Johnnie Walker

SOURCE Johnnie Walker