Johnnie Walker volta-se para os próximos 200 anos do uísque escocês: a fabricante apresenta quatro lançamentos exclusivos para celebrar o marco especial do 200o aniversário

O diretor da Diageo Global Scotch, John Williams, disse: "Queríamos marcar os 200 anos de nossa jornada com o lançamento dessas quatro edições limitadas exclusivas. Elas são uma celebração de onde nós viemos, mas, mais do que isso, representam as expressões do que é possível hoje e no amanhã e isso é estimulante"

"A centelha, a visão e a chama empreendedora de John constituíram o ímpeto para o crescimento do nome John Walker, de nossos negócios e, em última análise, de um novo futuro para o uísque escocês. Neste ano, estamos celebrando os primeiros passos que ele deu – passos que inspiraram gerações de fabricantes de nosso uísque e estão na essência de tudo o que fazemos hoje e faremos no futuro".

Cada lançamento de aniversário celebra uma parte única dessa jornada de 200 anos:

DESIGN DA EDIÇÃO LIMITADA DO 200º ANIVERSÁRIO DO JOHNNIE WALKER BLUE LABEL

O novo design da edição limitada traz ilustrações formidáveis, que dão vida à jornada de 200 anos da John Walker & Sons e do Johnnie Walker, homenageando algumas das grandes cidades e países que fizeram parte dessa história inspiradora desde 1820.

OITO DESTILARIAS LENDÁRIAS DO JOHNNIE WALKER BLUE LABEL

Esse lançamento exclusivo celebra os 200 anos da arte de destilar. É um uísque escocês brando e suave, produzido com o uso de uísques selecionados à mão de apenas oito destilarias lendárias, que existiam desde 1820, incluindo algumas expressões muito raras de destilarias "fantasmas", fechadas há muito tempo.

MISTURA COMEMORATIVA DA JOHN WALKER & SONS

O lançamento dessa edição limitada foi inspirado em um momento revolucionário na história da John Walker & Sons: o lançamento do Old Highland Whisky na década de 1860. Esse uísque escocês rico e complexo foi inspirado nos sabores encontrados na mercearia da família Walker durante aquele período e produzido com uísques das destilarias que operavam à época.

MISTURA BICENTENÁRIA DA JOHN WALKER & SONS

Esse uísque excepcional representa uma jornada sensorial pelos corredores aromáticos da mercearia original da John Walker na Escócia, com ricas camadas que reimaginam os sabores exóticos que moldaram a imaginação de John Walker. Ele é produzido com uísques raros e excepcionais, todos envelhecidos por pelo menos 28 anos, incluindo uísques de destilarias "fantasmas", fechadas há muito tempo, como as de Pittyvaich, Cambus e a de Port Ellen, que será reaberta em breve.

O misturador-mestre (Master Blender) da Johnnie Walker, Jim Beveridge, disse: "Cada um desses lançamentos exclusivos traz uma perspectiva fresca para a história de nosso 200º aniversário e se torna a maneira perfeita de celebrar esse momento do Johnnie Walker. É muito apropriado fazer esse anúncio nesta semana para coincidir com o aniversário de John Walker[2]".

A apresentação desses lançamentos do 200º aniversário se segue ao anúncio de um investimento[3] de £ 185 milhões no turismo escocês pela empresa controladora, a Diageo, com diversas experiências de uísque imersivas e multissensoriais pela Escócia e seu anúncio mais recente de uma nova garrafa baseada em papel que será lançada com o Johnnie Walker em 2021[4], a primeira do mundo no setor de bebidas, para encabeçar um futuro mais sustentável para o uísque escocês, conforme a marca se volta para os próximos 200 anos.

Todos os quatro lançamentos irão ocorrer a partir de outubro, sujeito à distribuição e disponibilidade do mercado, por um período limitado apenas.*

Para obter mais informações, visite https://www.johnniewalker.com/en/our-whisky/limited-edition-whiskies/.

Notas aos editores:

* Variantes, disponibilidade e níveis de preço irão diferir por mercado. Contate a equipe local do Johnnie Walker para obter mais informações.

Sobre o Johnnie Walker:

Em 2020 se completa 200 anos desde que o fundador do Johnnie Walker, John Walker, abriu pela primeira vez as portas de sua mercearia na Escócia e começou a jornada que levou a marca dos quatro cantos da Escócia para os quatro cantos do mundo.

Hoje, o Johnnie Walker é o uísque escocês número um do mundo (IWSR 2019), desfrutado por pessoas em mais de 180 países. Desde a época de seu fundador, aqueles que misturaram seus uísques vêm biscando sabor e a qualidade acima de tudo.

Naquela época inicial de John Walker, a empresa que se tornou Johnnie Walker levou o nome do fundador e, durante o Século XIX, a empresa vendia uísques sob o nome de John Walker & Sons. Os consumidores começaram a usar Johnnie Walker e o nome foi adotado em 1908.

A variedade de uísques premiados hoje inclui o Johnnie Walker Red Label, Black Label, Double Black, Green Label, Gold Label Reserve, Aged 18 Years e Blue Label. Juntos, eles representam mais de 19 milhões de caixas vendidas anualmente (IWSR, 2018), tornando o Johnnie Walker a marca de uísque escocês mais popular do mundo.

Sobre a Diageo:

A Diageo é uma líder mundial em bebidas alcoólicas, com uma coleção extraordinária de marcas, incluindo os uísques Johnnie Walker, Crown Royal, J&B, Buchanan's e Windsor, as vodcas Smirnoff e Cîroc, além das marcas Captain Morgan, Baileys, Don Julio, Tanqueray e Guinness.

A Diageo é registrada na Bolsa de Valores de Londres (DGE) e na Bolsa de Valores de Nova York (DEO) e seus produtos são vendidos em mais de 180 países. Para obter mais informações sobre a Diageo, seu pessoal, suas marcas e desempenho, visite www.diageo.com. Conheça os recursos globais da Diageo sobre beber responsavelmente em www.DRINKiQ.com, para ver informações, iniciativas e maneiras de compartilhar melhores práticas.

Celebrando a vida, todos os dias, em todos os lugares.

[1] IWSR 2019

[2] Aniversário de John Walker: 25 de julho

[3] 'Atração flagship da Johnnie Walker obtém luz verde'

[4] 'Diageo anuncia criação da primeira garrafa de bebidas destiladas do mundo 100% baseada em papel e sem plástico'

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1219288/Johnnie_Walker_200th_Limited_Editions.jpg

