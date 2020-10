Johnson & Johnson annonce que la Commission européenne a approuvé un accord visant à fournir 200 millions de doses du vaccin-candidat contre la COVID-19 de Janssen

L'accord offre aux États membres de l'Union européenne l'option d'obtenir jusqu'à 200 millions de doses supplémentaires pour un total de 400 millions de doses

NEW BRUNSWICK, New Jersey, 9 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) (la Société) a annoncé aujourd'hui que la Commission européenne (CE), agissant au nom des États membres de l'Union européenne (UE), a approuvé un accord d'achat anticipé selon lequel les sociétés pharmaceutiques Janssen fourniront 200 millions de doses de leurs vaccins-candidats contre la COVID-19 aux États membres de l'UE après approbation ou autorisation des organismes de réglementation. Les États membres de l'UE ont également la possibilité d'obtenir jusqu'à 200 millions de doses supplémentaires.

« La pandémie de COVID-19 continue de menacer les collectivités du monde entier et nous avons la responsabilité d'assurer l'accès à notre vaccin contre la COVID-19 le plus rapidement possible. Nous sommes reconnaissants du soutien apporté par la Commission et les États membres à nos efforts de mise au point d'un vaccin contre la COVID-19 », a déclaré Paul Stoffels, M.D., vice-président du comité exécutif et responsable scientifique en chef de Johnson & Johnson.

Le présent contrat fait suite à la conclusion des pourparlers exploratoires avec la CE. La société poursuit ses discussions avec d'autres intervenants, y compris des gouvernements nationaux et des organisations mondiales, dans le cadre de ses efforts pour respecter son engagement à rendre son vaccin-candidat accessible à l'échelle mondiale, dans la mesure où son profil d'innocuité est bon, et qu'il est efficace et approuvé ou autorisé par les organismes de réglementation.

Indépendamment de l'accord avec la CE, dans le cadre de l'engagement plus vaste de la société à répondre à la pandémie de COVID-19, Johnson & Johnson a également annoncé prévoir fournir jusqu'à 500 millions de doses de vaccin pour participer aux efforts internationaux visant à le rendre accessible aux pays à faible revenu. La livraison débutera au milieu de l'année prochaine après l'approbation ou l'autorisation des organismes de réglementation. Conscients de la demande mondiale exceptionnelle pour des vaccins contre la COVID-19, nous travaillons sans relâche en vue d'accroître le nombre de doses disponibles.

Johnson & Johnson met au point et teste le vaccin-candidat contre la COVID-19 de Janssen conformément à ses normes éthiques élevées habituelles en matière de sécurité et à des principes scientifiques rigoureux. La société évalue un traitement à dose unique dans le cadre de son essai majeur de phase 3 à grande échelle dans plusieurs pays (ENSEMBLE) qui a débuté en septembre. Une deuxième étude de phase 3 proposant un traitement à deux doses devrait commencer plus tard cette année. La Société est déterminée à faire preuve de transparence et à communiquer l'information relative à l'étude de phase 3 ENSEMBLE, y compris le protocole d'étude.

Le vaccin expérimental contre COVID-19 tire parti de la la technologie AdVac® de Janssen. Cette même technologie a été utilisée pour mettre au point le protocole de vaccination de Janssen contre le virus Ebola approuvé la CE et constitue la base de ses vaccins-candidats contre le VIH, le VRS et le virus Zika. À ce jour, plus de 100 000 personnes ont reçu un vaccin de Janssen fondé sur la technologie AdVac®. Selon notre compréhension de la stabilité de nos vaccins, nous prévoyons que notre vaccin-candidat contre la COVID-19 sera compatible avec les canaux de distribution standard sans qu'il soit nécessaire de mettre sur pied une nouvelle infrastructure de distribution.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'approche à plusieurs volets de Johnson & Johnson visant à combattre la pandémie, consultez le site www.jnj.com/coronavirus.

À propos de Johnson & Johnson

Chez Johnson & Johnson, nous croyons qu'une bonne santé est le fondement d'une vie dynamiques, de collectivités prospères et de progrès. C'est pourquoi, depuis plus de 130 ans, notre objectif est de garder les gens en bonne santé, à tous les âges et à toutes les étapes de leur vie. Aujourd'hui, en tant que plus importante société de soins de santé au monde, nous sommes déterminés à mettre notre portée et notre envergure au service du bien commun. Nous nous efforçons d'améliorer l'accessibilité et l'abordabilité, de créer des collectivités plus saines et de favoriser un esprit, un corps et un environnement sains pour tous, partout dans le monde. Nous tirons parti de notre passion, de notre science et de notre ingéniosité pour changer profondément la trajectoire de la santé pour l'humanité. Pour en savoir plus, visitez le site www.jnj.com. Suivez-nous sur @JNJNews.

À propos des sociétés pharmaceutiques Janssen

Chez Janssen, nous créons un avenir où la maladie est chose du passé. Nous sommes les compagnies pharmaceutiques de Johnson & Johnson, travaillant sans relâche afin de faire de cet avenir une réalité pour des patients partout dans le monde en utilisant la science, l'ingéniosité et la compassion pour lutter contre la maladie, l'inaccessibilité et le désespoir. Nous nous concentrons sur les domaines de la médecine où nous pouvons avoir le plus d'impact : maladies cardiovasculaires et métabolisme, immunologie, maladies infectieuses et vaccins, neuroscience, oncologie et hypertension pulmonaire. Pour en savoir plus, visitez le site www.janssen.com. Suivez-nous sur @JanssenGlobal.

Avis aux investisseurs concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des « déclarations prospectives » telles que définies dans la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 concernant la mise au point de protocoles de prévention et de traitement potentiels contre la COVID-19. Il est conseillé au lecteur de ne pas se fier à ces déclarations prospectives. Ces déclarations sont fondées sur les attentes actuelles par rapport aux futurs événements. Si les hypothèses sous-jacentes se révèlent imprécises ou si les risques connus ou inconnus ou incertitudes se matérialisent, les résultats réels pourraient varier considérablement par rapport aux attentes et aux projections des sociétés pharmaceutiques de Janssen ou Johnson & Johnson. Les risques et les incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les incertitudes et défis inhérents à la recherche et au développement de produits, y compris l'incertitude quant au succès des essais cliniques et à l'obtention des approbations réglementaires, l'incertitude du succès commercial, les difficultés de fabrication et les retards; la concurrence, y compris les progrès technologiques, les nouveaux produits et les brevets obtenus par les concurrents; les défis posés par les brevets; les préoccupations liées à l'efficacité ou à la sécurité des produits qui entraînent des rappels de produits ou des mesures réglementaires; les changements dans les comportements et les habitudes de dépenses des acheteurs de produits et de services de santé; les changements aux lois et aux règlements applicables, y compris les réformes mondiales des soins de santé; et les tendances à la limitation des coûts des soins de santé. Une liste et des descriptions supplémentaires de ces risques, incertitudes et autres facteurs se trouvent dans le rapport annuel de Johnson & Johnson sur le formulaire 10-K pour l'exercice terminé le 29 décembre 2019, y compris dans les sections « Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements » et « Item 1A : Risk Factors », et dans le plus récent rapport trimestriel de la société sur le formulaire 10-Q, ainsi que les dépôts subséquents de la société auprès de la Securities and Exchange Commission. Des exemplaires de ces documents sont disponibles en ligne aux adresses www.sec.gov, www.jnj.com ou sur demande auprès de Johnson & Johnson. Aucune des sociétés pharmaceutiques de Janssen ni Johnson & Johnson ne s'engage à mettre à jour une déclaration prospective à la suite de nouveaux renseignements ou d'événements futurs ou de développements.

