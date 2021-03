Johnson & Johnson anuncia acordo de compra antecipada com o Fundo Africano de Aquisição de Vacinas para a candidata à vacina contra a COVID-19 da empresa

NEW BRUNSWICK, Nova Jersey, 29 de março de 2021 /PRNewswire/ -- A Janssen Pharmaceutica NV, uma das empresas farmacêuticas Janssen da Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) (a empresa), firmou um acordo com o Fundo Africano de Aquisição de Vacinas (AVAT) para disponibilizar até 220 milhões de doses de sua candidata à vacina de dose única contra a COVID-19 para os 55 estados-membros da União Africana, com entrega a partir do terceiro trimestre de 2021. O AVAT também tem potencial para solicitar mais 180 milhões de doses, totalizando até 400 milhões de doses até 2022. A disponibilidade da candidata à vacina está sujeita a sua aprovação ou autorização bem-sucedida pelas autoridades regulatórias nacionais dos estados-membros da UA.

"Desde o início dessa pandemia, a Johnson & Johnson reconheceu que ninguém está seguro até que todos estejam seguros, e estamos comprometidos com o acesso global igualitário a novas vacinas contra a COVID-19", disse Alex Gorsky, presidente e CEO da Johnson & Johnson. "Nosso apoio à iniciativa COVAX Facility, combinado com acordos complementares com países e regiões, ajudará a acelerar o progresso global para acabar com a pandemia da COVID-19."

A Johnson & Johnson se compromete a garantir acesso global igualitário à sua candidata à vacina de dose única contra a COVID-19 sem fins lucrativos para uso emergencial durante a pandemia. Em dezembro de 2020, a empresa firmou um acordo em princípio com a Gavi, a Vaccine Alliance (Gavi), em apoio à COVAX Facility, que está dando suporte às necessidades iniciais de vacinação de 190 economias participantes, incluindo muitos países da África. A empresa e a Gavi esperam firmar um acordo de compra antecipada (APA) que forneça até 500 milhões de doses da vacina da empresa para a COVAX até 2022.

Além disso, a Johnson & Johnson reconhece o impacto cada vez mais severo da COVID-19 na África, bem como o surgimento e a propagação contínua de uma variante de SARS-CoV-2 na República da África do Sul que demonstra maior transmissibilidade.

Os dados do estudo de fase 3 ENSEMBLE mostraram que a vacina contra a COVID-19 da Johnson & Johnson foi bem tolerada e demonstrou uma redução de 67% na doença sintomática da COVID-19 nos participantes que receberam a vacina, em comparação com os participantes que receberam placebo. O início da proteção foi observado a partir do 14º dia e foi mantido por 28 dias após a vacinação.

Os dados também demonstraram que a vacina teve 85% de eficácia na prevenção da forma grave da doença em todas as regiões estudadas e demonstrou proteção contra hospitalização e morte relacionadas à COVID-19 em países com variantes diferentes, a partir de 28 dias após a vacinação. As variantes observadas em uma análise contínua no estudo ENSEMBLE incluíram a variante B.1.351, que foi identificada em 95% dos casos da COVID-19 na África do Sul.

Informações sobre a fabricação e cadeia de suprimentos

A Johnson & Johnson estabeleceu uma rede global de fabricação e fornecimento para sua vacina contra a COVID-19 , colaborando com nove parceiros em quatro continentes, incluindo a Aspen Pharmacare, na África do Sul. A Aspen auxiliará no envio da vacina para os estados-membros da UA e também contribuirá para a disponibilidade global da vacina.

A vacina da Johnson & Johnson de dose única contra a COVID-19 é compatível com canais padrão de armazenamento e distribuição de vacinas, permitindo a entrega em áreas remotas. Estima-se que a vacina permaneça estável por dois anos a -25 a -15°C, dos quais no máximo três meses podem ser de refrigeração rotineira a temperaturas de 2 a 8°C. Isso permite que a vacina seja enviada utilizando as mesmas tecnologias de cadeia de frio utilizadas para transportar outros medicamentos e vacinas de uso rotineiro.

A vacina contra a COVID-19 da Johnson & Johnson

A vacina contra a COVID-19 da Johnson & Johnson utiliza a AdVac®, uma plataforma de vacinas que é uma tecnologia exclusiva também utilizada para desenvolver e fabricar o regime da vacina contra o Ebola da Janssen aprovada pela Comissão Europeia e criar suas vacinas experimentais contra Zika, VSR e HIV.

Registros regulatórios

A vacina de dose única contra a COVID-19 da Johnson & Johnson recebeu autorização de uso emergencial da Organização Mundial da Saúde (OMS) em 12 de março, autorização condicional de comercialização da Comissão Europeia em 11 de março e autorização de uso emergencial da Agência de Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA em 27 de fevereiro de 2021. A vacina de dose única contra a COVID-19 também recebeu autorização de ordem provisória no Canadá, e outras propostas foram enviadas e estão em andamento em vários países em todo o mundo.

Para mais informações sobre a abordagem multifacetada da empresa para ajudar a combater a pandemia, acesse: www.jnj.com/coronavirus.

Sobre a Johnson & Johnson

Na Johnson & Johnson, acreditamos que a boa saúde é a base de uma vida vibrante, de comunidades prósperas e do progresso futuro. É por isso que, há mais de 130 anos, nosso objetivo é manter as pessoas bem em todas as idades e em todas as fases da vida. Hoje, como a maior empresa de saúde do mundo e com a maior presença mundial, temos o compromisso de usar nosso alcance e porte para fazer o bem. Nós nos esforçamos para melhorar o acesso e a acessibilidade, criar comunidades mais saudáveis e colocar mente, corpo e ambiente saudáveis ao alcance de todos, em todos os lugares. Estamos combinando nosso coração, ciência e engenhosidade para mudar profundamente a trajetória da saúde para a humanidade. Saiba mais em www.jnj.com. Siga-nos em @JNJNews.

Sobre as empresas farmacêuticas Janssen da Johnson & Johnson

Na Janssen, estamos criando um futuro em que a doença seja coisa do passado. Somos as empresas farmacêuticas da Johnson & Johnson, trabalhando incansavelmente para tornar esse futuro uma realidade para pacientes em todos os lugares, lutando contra a doença com a ciência, melhorando o acesso com engenhosidade e curando a desesperança com o coração. Nós nos concentramos em áreas da medicina nas quais podemos fazer a maior diferença: cardiovascular e metabolismo, imunologia, doenças infecciosas e vacinas, neurociência, oncologia e hipertensão pulmonar. Saiba mais em www.janssen.com. Siga-nos em @JanssenGlobal.

Declarações de advertência com relação às declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém "declarações prospectivas" conforme definido pela Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995 em relação ao desenvolvimento de uma vacina preventiva potencial para a COVID-19. O leitor fica advertido a não confiar nessas declarações prospectivas. Essas declarações são baseadas nas expectativas atuais de eventos futuros. Se as suposições subjacentes se provarem imprecisas, ou riscos ou incertezas conhecidos ou desconhecidos se materializarem, os resultados reais podem variar substancialmente das expectativas e projeções da empresa, de qualquer uma das outras empresas farmacêuticas Janssen e/ou Johnson & Johnson. Os riscos e incertezas incluem, mas não estão limitados a: desafios e incertezas inerentes à pesquisa e ao desenvolvimento de produtos, incluindo a incerteza sobre o sucesso clínico e a obtenção de aprovações regulatórias; incerteza sobre o sucesso comercial; dificuldades e atrasos na fabricação; concorrência, incluindo avanços tecnológicos, novos produtos e patentes obtidos pelos concorrentes; desafios em relação a patentes; eficácia do produto ou preocupações relativas à segurança resultando em retirada de circulação ou ações regulatórias do produto; alterações no comportamento e nos padrões de gastos dos compradores de produtos e serviços de saúde; alterações nas leis e normas aplicáveis, incluindo reformas globais no sistema de saúde; e tendências à contenção de custos de assistência à saúde. Uma lista adicional e descrições desses riscos, incertezas e outros fatores podem ser encontrados no Relatório Anual da Johnson & Johnson no Formulário 10-K do ano fiscal encerrado em 3 de janeiro de 2021, inclusive nas seções intituladas "Advertência sobre Declarações Prospectivas" e "Item 1A. Fatores de Risco", e no relatório trimestral mais recente da empresa no Formulário 10-Q e nos registros subsequentes da empresa com a Comissão de Valores Mobiliários. Cópias desses registros estão disponíveis on-line em www.sec.gov, www.jnj.com ou mediante solicitação à Johnson & Johnson. Nenhuma das empresas farmacêuticas Janssen nem a Johnson & Johnson se compromete a atualizar qualquer declaração prospectiva resultante de novas informações ou eventos ou desenvolvimentos futuros.

