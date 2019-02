Johnson & Johnson Innovation dévoile les noms des lauréats des premiers Champions of Science : Africa Storytelling Challenge

Un programme met en lumière l'innovation scientifique sur l'ensemble du continent africain

WASHINGTON, 15 février 2019 /PRNewswire/ -- Johnson & Johnson Innovation a annoncé aujourd'hui les cinq lauréats des premiers Champions de la Science : le challenge de la narration en Afrique (« Champions of Science – Africa Storytelling Challenge »). Ce challenge vise à mettre en valeur les parcours de scientifiques et de novateurs travaillant en Afrique, et de rendre hommage à l'impact de leurs travaux sur les familles, les communautés et le monde.

« Les récits des scientifiques travaillant sur le continent africain sont souvent méconnus. Pourtant, le travail qu'ils accomplissent est d'une importance vitale, et leurs histoires sont souvent remarquables et inspirantes, » a commenté Seema Kumar, directrice générale adjointe de l'Innovation, santé mondiale et politique de communication chez Johnson & Johnson. « En présentant les contributions de scientifiques et de créateurs talentueux en Afrique, nous espérons établir un engagement chez le public et inspirer la jeunesse africaine à entreprendre des carrières dans les sciences pour contribuer à changer la trajectoire de la santé de l'humanité. »

Le challenge a reçu plus de 100 candidatures émanant de chercheurs et de créateurs de 22 nations africaines, dont notamment l'Afrique du Sud, le Nigéria, le Kenya et l'Ouganda. Un comité indépendant de scientifiques, de journalistes scientifiques et de décideurs politiques a sélectionné les lauréats. Ceux-ci recevront un prix en espèces de 5 000 dollars, verront leur histoire publiée et bénéficieront d'une publicité internationale.

Plus tard dans la journée, lors d'une session spéciale à la réunion annuelle de l'AAAS (Association américaine pour l'avancement des sciences), Johnson & Johnson accueillera une cérémonie des prix avec une table ronde mettant les lauréats en valeur. D'éminents leaders africains s'y exprimeront sur les développements passionnants scientifiques et technologiques en cours sur l'ensemble du continent, et Johnson & Johnson facilitera une discussion sur l'importance d'un engagement encore plus grand de champions des sciences dans le monde entier.

« Je félicite les lauréats des Champions de la Science : le Challenge de la narration en Afrique, dont les récits mettent en relief la diversité et la profondeur de l'innovation scientifique ayant lieu sur tout le continent africain, » a déclaré S.E. Mmamoloko Kubayi-Ngubane, ministre des Sciences et de la technologie en Afrique du Sud, laquelle était représentée par des personnalités de haut rang à la cérémonie. « Je crois fermement qu'il nous faut créer plus largement chez le public une prise de conscience sur le travail remarquable accompli par des précurseurs africains dans des disciplines scientifiques très diverses. Je suis ravie que nous ayons l'occasion de célébrer les récits de ces champions exceptionnels de la science. »

Le Challenge de la narration en Afrique fait partie de l'action permanente de Johnson & Johnson pour attirer et servir de catalyseur à des champions des sciences, et pour engager des gens de toutes les générations, de tous les horizons dans une vision des possibilités illimitées apportées par la science.

Champions de la Science : lauréats du Challenge de la narration en Afrique

Dr Askwar Hilonga de Tanzanie , dont le récit évoque son invention d'un filtre à eau de faible coût pour épurer l'eau contaminée dans les zones rurales

, dont le récit évoque son invention d'un filtre à eau de faible coût pour épurer l'eau contaminée dans les zones rurales Elizabeth Kperrun du Nigeria : son histoire est celle de ses travaux dans la mise au point d'outils couronnés de récompenses dans l'apprentissage du langage chez les enfants.

: son histoire est celle de ses travaux dans la mise au point d'outils couronnés de récompenses dans l'apprentissage du langage chez les enfants. Philippa Ngaju Makobore de l'Ouganda : elle décrit comment elle a conçu avec une équipe d'ingénieurs un prototype de régulateur de perfusion automatisé, non invasif, afin de contrôler de façon sûre et précise les fluides et médicaments par voie intraveineuse dans des contextes aux ressources réduites, dont certains hôpitaux et espaces de soins soumis à une alimentation électrique peu fiable.

: elle décrit comment elle a conçu avec une équipe d'ingénieurs un prototype de régulateur de perfusion automatisé, non invasif, afin de contrôler de façon sûre et précise les fluides et médicaments par voie intraveineuse dans des contextes aux ressources réduites, dont certains hôpitaux et espaces de soins soumis à une alimentation électrique peu fiable. Maame Ekua Manful du Ghana : elle a exposé son parcours de mise sur pied d'une jeune entreprise visant à créer des aliments enrichis pour répondre au problème de la carence en vitamine A, syndrome prévalent dans les pays en développement.

: elle a exposé son parcours de mise sur pied d'une jeune entreprise visant à créer des aliments enrichis pour répondre au problème de la carence en vitamine A, syndrome prévalent dans les pays en développement. Levit Nudi , Kenya qui raconte comment il a développé une app mobile novatrice afin d'empêcher l'utilisation de médicaments contrefaits ou de mauvaise qualité.

Plus tôt au cours de l'année, Johnson & Johnson Innovation avait annoncé Dr Mahmoud Bukar Maina comme lauréat du Challenge de la narration en Afrique, dans son édition YASE ouverte à la rencontre en juillet 2018 des Jeunes scientifiques africains en Europe (Young African Scientists in Europe).

Champions de la Science : juges du Challenge de la narration en Afrique

Un panel indépendant de juges ayant sélectionné les lauréats était composé de :

Dr Luc Allemand , journaliste scientifique et rédacteur-en-chef d'Afriscitech

, journaliste scientifique et rédacteur-en-chef d'Afriscitech Dr Rebekah Corlew , directrice de projet, boursière en médias de masse, American Association for the Advancement of Science (Association américaine pour l'avancement des sciences)

, directrice de projet, boursière en médias de masse, American Association for the Advancement of Science (Association américaine pour l'avancement des sciences) Dr Carly Cox , responsable du projet Civic Engagement à Research!America

, responsable du projet Civic Engagement à Research!America Francois Davel , directeur du Forum sur les sciences en Afrique du Sud, département des Sciences et technologies en Afrique du Sud

, directeur du Forum sur les sciences en Afrique du Sud, département des Sciences et technologies en Afrique du Sud Aidan Gilligan , PDG de SciCom - Making Sense of Science ('donner un sens à la science')

, PDG de SciCom - Making Sense of Science ('donner un sens à la science') Mark Henderson , directeur de la communication chez Wellcome Trust

, directeur de la communication chez Wellcome Trust Nathalie Munyampenda, directrice générale du forum Next Einstein

Dre en médecine (recherche) Tolu Oni, diplômée de médecine et de chirurgie, chercheuse clinique principale associée, unité d'épidémiologie du Conseil de la recherche médicale, université de Cambridge

recherche médicale, université de Cambridge Ron Winslow , journaliste scientifique indépendant, ancien chef de bureau adjoint, santé et science, The Wall Street Journal ; ancien président de l'Association nationale des écrivains scientifiques

À propos de Champions of Science

La science touche à nos existences de toutes les manières imaginables. Des antibiotiques et des télécommunications à la génomique, à la médecine de précision et à l'impression en 3D, la science a amélioré la condition humaine et conduit à des existences plus longues, plus saines, plus heureuses pour les gens dans le monde entier. Pour continuer à progresser, la science a besoin de champions !

En tant que société mondiale des soins de santé, Johnson & Johnson Innovation occupe une position unique pour prendre fait et cause pour le rôle de la science dans la société. Nous avons lancé 'Champions of Science' qui représente une initiative à multiples facettes d'engagement public afin d'attirer et provoquer une catalyse chez les champions de la science, et d'encourager les gens de toutes générations et de tous milieux à voir les occasions illimitées que la science apporte.

À propos de Champions of Science Storytelling Challenge

Les séries Champions of Science Storytelling Challenge (challenge de la narration des champions de la science) visent à mettre en lumière les accomplissements et les parcours personnels de scientifiques et de champions de la science dans toutes les régions du monde. Outre le challenge de la narration en Afrique, la Société a lancé le Champions of Science Storytelling Challenge : Latin America & Caribbean edition (Le challenge de la narration des champions de la science : édition Amérique latine et Caraïbes), de même que d'autres éditions afin de faire ressortir des récits pour de multiples générations et situations géographiques.

À propos de Johnson & Johnson Innovation LLC

Johnson & Johnson Innovation LLC se consacre à activer tous les stades de l'innovation dans le monde entier et à former des collaborations entre les entrepreneurs et les entreprises de soins de santé de Johnson & Johnson à l'échelle mondiale. Johnson & Johnson Innovation LLC fournit aux scientifiques, entrepreneurs et sociétés émergentes un accès à guichet unique à des experts des sciences et des technologies pouvant faciliter des collaborations sur l'ensemble des sociétés pharmaceutiques, de dispositifs médicaux et de biens de consommation de Johnson & Johnson. Sous l'égide des entreprises de Johnson & Johnson Innovation, nous nous connectons avec des créateurs par l'intermédiaire de nos centres régionaux de l'innovation, JLABS, Johnson & Johnson Innovation – JJDC, Inc. et nos équipes de développement d'entreprises afin de créer des accords personnalisés et de nouvelles collaborations qui accélèrent le développement d'innovations répondant à des besoins non satisfaits chez les patients. Pour davantage d'informations, veuillez visiter : www.jnjinnovation.com.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/701852/Johnson_and_Johnson_Innovation_Logo.jpg

Related Links

http://www.jnjinnovation.com



SOURCE Johnson & Johnson Innovation LLC