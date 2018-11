Johnson & Johnson presenta el Desafío 2.0 Innovación en África

i El Sr. Ghaim también es director ejecutivo de Ghaim LLC.

ii La Srta. Scott es empleada de Johnson & Johnson (Proprietary) Limited.

iii Paulo Peter Mhame, Kofi Busia y Ossy MJ Kasilo. Clinical practices of African traditional medicine. OMS: La edición especial 13 de agosto de 2010 The African Health Monitor. Último acceso en línea: http://ahm.afro.who.int/issue13/index.html

iv Organización Mundial de la Salud. Artículo de debate: Mental health, poverty and development. ECOSOC Meeting Discussion Paper, julio de 2009. Último acceso en línea: http://www.who.int/nmh/publications/discussion_paper_en.pdf?ua=1