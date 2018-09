Johnson & Johnson Vision представляет новейшие клинические данные и решения для ухода за здоровьем глаз на ежегодном конгрессе ESCRS 2018

- Новейшие клинические данные пополняют обширную доказательную базу, подтверждающую безопасность, эффективность и общие преимущества интраокулярных линз TECNIS Symfony® для пациентов, страдающих от катаракты

- Компания представит одно из новейших решений для лечения сухости глаз, - систему термальной пульсации LipiFlow®, - а также новейшие достижения в области офтальмологической визуализации - LipiScan Dynamic Meibomian Imager

- Средства от проведения первого марафона ESCRS Johnson & Johnson Vision Run 5K будут переданы Фонду ухода за здоровьем глаз для расширения доступа к высококачественным офтальмологическим процедурам в развивающихся странах

ВЕНА (VIENNA), 21 сентября 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания Johnson & Johnson Vision, мировой лидер в сфере офтальмологии, представит важные клинические данные и новейшие решения в растущем портфеле инновационных продуктов для повышения качества ухода за глазами и зрением в течение всей жизни, на предстоящем Ежегодном конгрессе Европейское общество катарактальных и рефракционных хирургов (ESCRS)-2018 в Вене с 22 по 26 сентября этого года. Компания проведёт ряд обучающих семинаров для представителей офтальмологического сообщества, в ходе которых расскажет о новейших достижениях в области хирургии глаза, включая диагностические инструменты, инновационные варианты лечения и т.д., а также обсудит важность здоровой поверхности глаза, предоставив медицинским специалистам поддержку во всех аспектах обслуживания пациентов.

На сегодняшний день, половина населения мира нуждается в коррекции зрения, и тем не менее всего 10% проходят соответствующие процедуры.1В ходе предстоящего конгресса Johnson & Johnson Vision продемонстрирует инновации, созданные для удовлетворения потребностей людей, живущими с катарактой, а также 340 млн. человек по всему миру, страдающих от проблемы сухости глаз.2

«Мы непрерывно работаем над созданием новых значимых продуктов, помогающим нашим пациентам заботиться о здоровье глаз на протяжении всей жизни, - отметил президент хирургического подразделения Johnson & Johnson Vision Том Фринзи (Tom Frinzi). - Для нас большая честь поделиться с участниками ESCRS новыми данными, доказывающими, что линзы TECNIS Symfony® представляют собой важную опцию для пациентов, а перед отраслевыми специалистами открывают многочисленные возможности для совместного решения актуальных проблем нашей сферы специализации».

На этот раз портфель наших решений пополнился такими решениями, как аппарат для динамической визуализации мейбомиевой железы LipiScan и интерферометр поверхности глаза LipiView® II , а также системой термальной пульсации LipiFlow®, предназначенной для лечения дисфунции мейбомиевой железы - основной причины сухости глаз.

Примечательные данные об интраокулярных линзах TECNIS Symfony® (ВЫДЕРЖКИ ИЗ СПРАВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ)

В этом году на конгрессе будут представлены важные клинические данные, составляющие достаточную доказательную базу, подтверждающую безопасность, эффективность и общие преимущества интраокулярных линз TECNIS Symfony® для пациентов, страдающих от катаракты, а также демонстрирующие превосходную контрастную чувствительность 3 и дисфотопсический профиль4 линз TECNIS Symfony® по сравнению с мультифокальными продуктами.

Кроме того, компания планирует обнародовать клинические данные, демонстрирующие повышенную устойчивость линз TECNIS Symfony® к дефокусировке5 и остаточному астигматизму6 в сравнении с мультифокальными линзами, а также подтверждающие возможность использования данных изделий пациентами в постоперационном периоде LASIK 7, позитивное воздействие на уровень пациентского удовлетворения4 и повышение качества жизни.2

В число основных презентаций войдут:

1. « Evaluation of a novel measurement method using an eye tracking device to assess quality of reading with different presbyopia-correcting approaches (Оценка инновационного метода измерений с использованием окулографического устройства для оценки качества чтения с применением различных подходов к коррекции пресбиопии» , Баумхауер, И. (Baumhauer, I.)

Бумажная сессия: Поверхность глаза и качество зрения

Понедельник, 24 сентября, 15:00 по центрально-европейскому летнему времени, зал А3, подиум 1

2. « Visual quality, quality of life, and spectacle independence with 6 multifocal IOLs (Acrysof ReSTOR SV25T0, Tecnis ZKB00, Tecnis ZLB00, AT LISA 809M, ATLISA Tri 839MP, Tecnis Symfony ZXR00) and one monofocal IOL (Tecnis ZA9003), 6 months after cataract intervention (Качество зрения, качество жизни и отказ от очков с использованием 6 мультифокальных интраокулярных линз (crysof ReSTOR SV25T0, Tecnis ZKB00, Tecnis ZLB00, AT LISA 809M, ATLISA Tri 839MP, Tecnis Symfony ZXR00) и одной монофокальной линзы (Tecnis ZA9003) спустя 6 месяцев после хирургического лечения катаракты)» , Гил, М. (Gil, M.)

Постер-сессия: Интраокулярные линзы EDOF

Суббота, 22 сентября, 15:00 по центрально-европейскому летнему времени, Постер-центр: подиум 1

3. « Visual acuity, defocus curves, and contrast sensitivity with 6 multifocal IOLs (AcrySof ReSTOR SV25T0, Tecnis ZKB00, Tecnis ZLB00, AT LISA 809M, ATLISA Tri 839MP, Tecnis Symfony ZXR00): 6 months after cataract intervention (Острота зрения, кривые дефокусировки и контрастная чувствительность при использовании 6 мультифокальных интраокулярных линз (AcrySof ReSTOR SV25T0, Tecnis ZKB00, Tecnis ZLB00, AT LISA 809M, ATLISA Tri 839MP, Tecnis Symfony ZXR00): спустя 6 месяцев после хирургического лечения катаракты)» , Гил, М. (Gil, M.)

Бумажная сессия: EDOF против мультифокальных интраокулярных линз

Воскресенье, 23 сентября, 14:21 по центрально-европейскому летнему времени, Постер-центр: подиум 1

4. « Visual performance following implantation of 4 presbyopia-correcting IOLs (Качество зрения после имплантации 4 интраокулярных линз для коррекции пресбиопии)» , Хамид, А. (Hamid, A.)

Постер-сессия: Псевдофакичные интраокулярные линзы: мультифокальные

5. « Comparison of defocus tolerance between premium IOLs (Сравнительный анализ устойчивости к дефокусировке интраокулярных линз премиального класса) », Паломино, К. (Palomino, C.)

Постер-сессия: Интраокулярные линзы EDOF

Суббота, 22 сентября, 15:55 по центрально-европейскому летнему времени, Постер-центр: подиум 1

6. « Comparative analysis of tolerance to postoperative residual refractive error after implantation of trifocal Finevision and extended-range-of-vision Symfony intraocular lenses (Сравнительный анализ устойчивости к постоперационной остаточной рефракционной погрешности после имплантации трифокальных линз Finevision и интраокулярных линз Symfony с увеличенной дальностью зрения) », Забала, Л. (Zabala, L.)

Бумажная сессия: EDOF против мультифокальных интраокулярных линз

Воскресенье, 23 сентября, 14:50 по центрально-европейскому летнему времени, зал А4

7. « Comparative analysis of clinical outcomes of a monofocal and an EDOF IOL in eyes with previous myopic LASIK (Сравнительный анализ клинических результатов использования монофокальных и EDOF-интраокулярных линз у пациентов, прошедших миопическое хирургическое вмешательство LASIK) », Забала, Л. (Zabala, L.)

Постер-сессия: Интраокулярные линзы EDOF

Суббота, 22 сентября, 15:20 по центрально-европейскому летнему времени, Постер-центр: подиум 1

Поддержка и обучение офтальмологического сообщества

Компания Johnson & Johnson Vision прилагает все усилия для предоставления всеобъемлющей поддержки представителям офтальмологического сообщества, привлекая внимание к новейшим исследованиям и стимулируя дискуссию вокруг будущих тенденций и решений в сфере оптимального ухода за здоровьем глаз.

На протяжении всего конгресса компания проведёт ряд образовательных и интерактивных сессий, участники которых получат возможность обменяться мнениями, обсудить новейшие веяния и перенять опыт ведущих экспертов в области офтальмологии.

В число основных сессий войдут:

Симпозиум по вопросам ухода за поверхностью глаз: В ходе этой информативной сессии будут обсуждаться новейшие тенденции и клинические данные о заболеваниях оболочки глаза (OSD), включая распространённость, влияние различных нарушений, а также результативность хирургических процедур. Докладчики расскажут о существующих диагностических инструментах и опишут перспективы углубленного понимания механизмов OSD с помощью инновационных средств диагностики

13:00 – 14:00 по центрально-европейскому летнему времени

Конгресс-центр Reed Messe Wien ; Зал А6

; Зал А6 Симпозиум по вопросам PCIOL: Участники сессии обсудят вопросы предоперативной диагностики и инструменты для оптимизированного планирования имплантации рефракционных интраокулярных линз (IOL), включая варианты коррекции пресбиопии с помощью трифокальных, EDOF-интраокулярных и моновизуальных линз.

Участники сессии обсудят вопросы предоперативной диагностики и инструменты для оптимизированного планирования имплантации рефракционных интраокулярных линз (IOL), включая варианты коррекции пресбиопии с помощью трифокальных, EDOF-интраокулярных и моновизуальных линз. Воскресенье, 23 сентября 2018 г. , 12:45 – 14:15 по центрально-европейскому летнему времени

12:45 – 14:15 по центрально-европейскому летнему времени

Конгресс-центр Reed Messe Wien

Сателлитный симпозиум: Сухость глаз: всё, что вы хотели знать об основных причинах сухости глаз, но стеснялись спросить

Воскресенье, 23 сентября 2018 г. , 13:00 – 14:00 по центрально-европейскому летнему времени

13:00 – 14:00 по центрально-европейскому летнему времени

Конгресс-центр Reed Messe Wien ; Зал А4

; Зал А4 Мастер-класс по биометрии: участники сессии обсудят лучшие методики успешного подбора линз для пациентов, включая хитрости и «подводные камни» расчёта торических линз, а также основные факторы достижения стабильно успешных результатов

участники сессии обсудят лучшие методики успешного подбора линз для пациентов, включая хитрости и «подводные камни» расчёта торических линз, а также основные факторы достижения стабильно успешных результатов Суббота, 22 сентября 2018 г., 10:00 - 11:30 по центрально-европейскому летнему времени



Johnson & Johnson Vision Lighthouse

Компания Johnson & Johnson Vision также проведёт первый марафон Vision Run 5K. Мероприятие состоится в воскресенье, 23 сентября, в 6:30 утра на территории Johnson & Johnson Lighthouse. В марафоне примут участие делегаты ESCRS и жители Вены. Все собранные средства будут переданы Фонду ухода за здоровьем глаз, предоставляющему доступные офтальмологические услуги в развивающихся странах. Все желающие могут зарегистрироваться в режиме онлайн по ссылке: http://tracs.net/escrs5k/ .

Johnson & Johnson Vision

Команда Johnson & Johnson Vision ставит перед собой амбициозную цель: изменить траекторию здоровья глаз по всему миру. Посредством наших операционных подразделений мы создаём инновации, позволяющие офтальмологам обеспечивать своим пациентам максимально эффективный уход на протяжении их жизни, предоставляя им продукты и технологии, удовлетворяющие актуальные потребности лечения рефракционной аномалии, катаракты и сухости глаз. В сообществах, где наблюдается наиболее острая необходимость в наших сервисах, мы работаем в тесном взаимодействии с медицинскими специалистами, расширяя доступ к качественным процедурам ухода за здоровьем глаз, и стремимся помогать людям видеть и жить лучше. Посетите наш веб-сайт - www.jjvision.com. Следите за @JNJVision в Twitter и Johnson & Johnson Vision в LinkedIn .

