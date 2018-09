Johnson & Johnson Vision muestra datos clínicos y soluciones de tratamiento oftalmológico en la reunión ESCRS 2018

- Johnson & Johnson Vision muestra los últimos datos clínicos y las soluciones de tratamiento oftalmológico en la reunión anual de la ESCRS 2018

- Los últimos datos clínicos se apoyan en las numerosas pruebas que respaldan la seguridad, la eficacia y los beneficios generales de las lentes intraoculares (LIO) TECNIS Symfony® para pacientes con cataratas

- Se muestra una de las más recientes soluciones para pacientes con ojo seco, el sistema de pulsación térmica LipiFlow®, además de los últimos avances en diagnóstico por imagen con el tomógrafo de Meibomio dinámico LipiScan

- Como anfitrión de la ESCRS inaugural, Johnson & Johnson Vision corrió una carrera de 5 km para respaldar a la Eye Care Foundation y lucha por implantar el tratamiento oftalmológico asequible en países en vías de desarrollo

VIENA, 22 de septiembre de 2018 /PRNewswire/ -- Johnson & Johnson Vision, líder mundial en óptica con numerosas sucursales, resaltará los principales datos clínicos y las últimas soluciones en una cartera cada vez mayor de productos innovadores diseñados para mejorar el tratamiento de la visión a lo largo de la vida en la próxima reunión anual de la Sociedad Europea de cataratas y cirugía refractiva (ESCRS) de 2018, que tendrá lugar en Viena (Austria) del 22 al 26 de septiembre. La empresa ofrecerá una serie de sesiones educativas para la comunidad oftalmológica sobre los últimos avances en óptica quirúrgica, incluidas herramientas de diagnóstico, tratamientos disponibles y la importancia de tener una superficie ocular saludable, para brindarle apoyo en el frente del tratamiento al paciente.

Actualmente, la mitad de la población necesita corregir la vista, aunque tan solo el 10% recibe tratamiento.1 En la reunión, Johnson & Johnson Vision mostrará innovaciones diseñadas para abordar las necesidades de las personas que viven con deterioro por cataratas, además de los 340 millones de personas que padecen ojo seco en todo el mundo.2

"Innovamos constantemente para presentar nuevos productos interesantes que satisfagan las necesidades de nuestros pacientes en cuanto a salud ocular durante toda su vida", afirmó Tom Frinzi, presidente internacional de Cirugía de Johnson & Johnson Vision. "En la ESCRS, nos enorgullecemos de compartir nuevos datos que respaldan la lente TECNIS Symfony® como importante opción para los pacientes, además de presentar múltiples oportunidades para que el sector y los expertos colaboren para dar solución a importantes cuestiones a las que se enfrenta nuestro campo actualmente".

El crecimiento continuo de nuestra cartera incluye la implantación de soluciones como el tomógrafo de Meibomio dinámico LipiScan y el interferómetro de la superficie ocular LipiView® II, además del sistema de pulsación térmica LipiFlow®, indicado para tratar la disfunción de la glándula de Meibomio, que provoca el ojo seco.

Datos destacados de la LIO TECNIS Symfony® (RESEÑAS DE REFERENCIAS)

Este año, se presentarán nuevos datos clínicos que se apoyan en las numerosas pruebas que respaldan la seguridad, la eficacia y los beneficios generales de las lentes intraoculares (LIO) TECNIS Symfony® para pacientes con cataratas, que refuerzan la excelente sensibilidad al contraste3 y el perfil de disfotopsia4 de las lentes TECNIS Symfony® sobre las multifocales.

Además, se compartirán datos clínicos que muestran una mejor tolerancia de las LIO TECNIS Symfony® para el desenfoque5 y el astigmatismo residual6 comparadas con las multifocales, así como el respaldo al uso en pacientes con cirugía LASIK posmiopía7 y el impacto positivo sobre la satisfacción del cliente4 y la calidad de vida.2

Las principales presentaciones incluyen:

1. "Evaluation of a novel measurement method using an eye tracking device to assess quality of reading with different presbyopia-correcting approaches" (Evaluación de un novedoso método de medición por medio de un dispositivo de seguimiento ocular para evaluar la calidad de la lectura con diferentes enfoques para corregir la presbicia), Baumhauer, I.

Sesión con artículo: Superficie ocular y calidad de la visión

Lunes 24 de septiembre, 15:00 CEST , sala A3, zona 1

2. "Visual quality, quality of life, and spectacle independence with 6 multifocal IOLs (Acrysof ReSTOR SV25T0, Tecnis ZKB00, Tecnis ZLB00, AT LISA 809M, ATLISA Tri 839MP, Tecnis Symfony ZXR00) and one monofocal IOL (Tecnis ZA9003), 6 months after cataract intervention" [Calidad visual, calidad de vida e independencia de las gafas con 6 LIO multifocales (Acrysof ReSTOR SV25T0, Tecnis ZKB00, Tecnis ZLB00, AT LISA 809M, ATLISA Tri 839MP y Tecnis Symfony ZXR00) y una LIO monofocal (Tecnis ZA9003), 6 meses tras la intervención de cataratas], Gil, M.

Sesión con póster: LIO EDOF

Sábado 22 de septiembre, 15:00 CEST , Poster Village: Cubículo 1

3. "Visual acuity, defocus curves, and contrast sensitivity with 6 multifocal IOLs (AcrySof ReSTOR SV25T0, Tecnis ZKB00, Tecnis ZLB00, AT LISA 809M, ATLISA Tri 839MP, Tecnis Symfony ZXR00): 6 months after cataract intervention" (Agudeza visual, curvas de desenfoque y sensibilidad al contraste con 6 LIO multifocales (AcrySof ReSTOR SV25T0, Tecnis ZKB00, Tecnis ZLB00, AT LISA 809M, ATLISA Tri 839MP y Tecnis Symfony ZXR00), 6 meses tras la intervención de cataratas), Gil, M.

Sesión con artículo: LIO EDOF comparadas con multifocales

Domingo 23 de septiembre, 14:21 CEST , Poster Village: Cubículo 1

4. "Visual performance following implantation of 4 presbyopia-correcting IOLs" (Rendimiento visual tras la implantación de 4 LIO para corregir la presbicia), Hamid, A.

Sesión con póster: LIO pseudofáquicas: multifocales

5. "Comparison of defocus tolerance between premium IOLs" (Comparación de la tolerancia de desenfoque entre LIO de primera calidad), Palomino, C.

Sesión con póster: LIO EDOF

Sábado 22 de septiembre, 15:55 CEST , Poster Village: Cubículo 1

6. "Comparative analysis of tolerance to postoperative residual refractive error after implantation of trifocal Finevision and extended-range-of-vision Symfony intraocular lenses" (Análisis comparativo de la tolerancia a los errores refractivos residuales posoperatorios tras la implantación de lentes trifocales Finevision y lentes intraoculares Symfony de visión intermedia), Zabala, L.

Sesión con artículo: LIO EDOF comparadas con multifocales

Domingo 23 de septiembre, 14:50 CEST , sala A4

7. "Comparative analysis of clinical outcomes of a monofocal and an EDOF IOL in eyes with previous myopic LASIK" (Análisis comparativo de resultados clínicos de una lente monofocal y una LIO EDOF en los ojos con LASIK de miopía previa), Zabala, L.

Sesión con póster: LIO EDOF

Sábado 22 de septiembre, 15:20 CEST , Poster Village: Cubículo 1

Respaldo y formación para con la comunidad oftalmológica

Johnson & Johnson Vision mantiene el compromiso de proporcionar respaldo integral a la comunidad oftalmológica y ayudar a provocar conversaciones sobre las últimas investigaciones, tendencias de futuro y soluciones para el tratamiento oftalmológico que ayuden a pacientes de todo el mundo.

Durante toda la reunión, la empresa llevará a cabo una serie de sesiones educativas e interactivas para ofrecer a los asistentes la oportunidad de compartir, debatir y aprender entre los principales expertos del campo oftalmológico.

Las principales sesiones incluyen:

Simposios sobre la superficie ocular: Evento informativo y revelador para debatir sobre recientes tendencias y datos clínicos en la enfermedad de la superficie ocular (ESO), incluidos la prevalencia, el impacto y los resultados de los procedimientos quirúrgicos. Los ponentes debatirán sobre las actuales herramientas de diagnóstico y presentarán nuevas perspectivas sobre la comprensión de la ESO con nuevas herramientas de diagnóstico.

Evento informativo y revelador para debatir sobre recientes tendencias y datos clínicos en la enfermedad de la superficie ocular (ESO), incluidos la prevalencia, el impacto y los resultados de los procedimientos quirúrgicos. Los ponentes debatirán sobre las actuales herramientas de diagnóstico y presentarán nuevas perspectivas sobre la comprensión de la ESO con nuevas herramientas de diagnóstico. Sábado 22 de septiembre de 2018, de 13:00 a 14:00 h CEST



Centro de congresos Reed Messe Wien , sala A6

congresos , sala A6 Simposios sobre LIO de la cámara posterior del ojo: Debates sobre diagnósticos preoperatorios y herramientas para mejorar la planificación de lentes intraoculares refractarias (LIO), incluidas las opciones de corrección de la presbicia con lentes, como las trifocales, LIO EDOF y monovisión.

Debates sobre diagnósticos preoperatorios y herramientas para mejorar la planificación de lentes intraoculares refractarias (LIO), incluidas las opciones de corrección de la presbicia con lentes, como las trifocales, LIO EDOF y monovisión. Domingo 23 de septiembre de 2018, de 12:45 a 14:15 h CEST



Centro de congresos Reed Messe Wien

congresos Simposios satelitales: Ojo seco: Todo lo que siempre ha querido saber sobre la principal causa del ojo seco y nunca se atrevió a preguntar

Domingo 23 de septiembre de 2018, de 13:00 a 14:00 h CEST



Centro de congresos Reed Messe Wien , sala A4

congresos , sala A4 Clase magistral sobre Biometría: Debate sobre las mejores prácticas para medir con éxito e identificar las mejores lentes para cada paciente, incluidos trucos e inconvenientes a la hora de calcular las lentes tóricas y claves para obtener resultados fiables.

Debate sobre las mejores prácticas para medir con éxito e identificar las mejores lentes para cada paciente, incluidos trucos e inconvenientes a la hora de calcular las lentes tóricas y claves para obtener resultados fiables. Sábado 22 de septiembre de 2018, de 10:00 a 11:30 h CEST



Johnson & Johnson Vision Lighthouse

Además, Johnson & Johnson Vision se enorgullece de celebrar la carrera inaugural Vision de 5 km el domingo 23 de septiembre a las 06:30 h en el Johnson & Johnson Lighthouse. El evento reunirá a delegados de la ESCRS y ciudadanos de Viena para respaldar a la Eye Care Foundation a la hora de proporcionar tratamiento oftalmológico asequible en países en vías de desarrollo. Las personas interesadas deberán registrarse en línea en: http://tracs.net/escrs5k/.

Johnson & Johnson Vision

En Johnson & Johnson Vision, tenemos una gran ambición: cambiar la trayectoria de la salud visual en todo el mundo. Por medio de nuestras empresas, ofrecemos innovación que permite a los profesionales de la salud ocular crear mejores resultados para los pacientes a lo largo de sus vidas con productos y tecnologías que abordan necesidades no cubiertas, incluidos los errores refractarios, las cataratas y el ojo seco. En las comunidades con mayor necesidad, colaboramos para ampliar el acceso a un tratamiento oftalmológico de calidad y nos comprometemos a ayudar a las personas a ver mejor, conectarse mejor y vivir mejor. Visítenos en www.jjvision.com. Síganos en @JNJVision en Twitter y en Johnson & Johnson Vision en LinkedIn.

TECNIS y TECNIS Symfony son marcas registradas de Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. LipiFlow, LipiScan y LipiView son marcas registradas de TearScience, Inc. © Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. 2018.

1 Brien H, et. al. The challenge of providing spectacles in the developing world (El desafío de proporcionar gafas en países en vías de desarrollo): Community Eye Health, Vol. 13, #33. 2000. REF2018OTH0032.

2 Market Scope 2016. Informe sobre productos para el ojo seco: Análisis del mercado mundial de 2015 a 2021. p. 57. REF2018TS4011.