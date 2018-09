Johnson & Johnson Vision na výročním zasedání ESCRS 2018 představí nejnovější klinická data a řešení pro péči o zrak

- Nejnovější klinická data staví na množství důkazů o bezpečnosti, účinnosti a celkovém přínosu nitroočních čoček (IOČ) TECNIS Symfony® pro pacienty s šedým zákalem

- Představena budou i nejnovější řešení pro pacienty se syndromem suchého oka, systém termální pulzace LipiFlow®, stejně jako i nejnovější pokroky v oblasti zobrazovacích zařízení díky dynamickému zobrazování Meibomových žláz LipiScan

- Johnson & Johnson Vision pořádá zahajovací běh na 5 kilometrů kongresu ESCRS Johnson & Johnson Vision Run 5K na podporu nadace Eye Care Foundation a jejího úsilí vybudovat dostupnou péči o zrak v rozvojových zemích

VÍDEŇ, 21. září 2018 /PRNewswire/ -- Johnson & Johnson Vision, globální lídr v oblasti péče o zrak, představí na nadcházejícím kongresu Evropské společnosti refrakčních a kataraktových chirurgů (ESCRS) klíčová klinická data a nejnovější řešení ve svém rostoucím portfoliu inovativních produktů určených pro lepší péči o zrak v průběhu celého života. Výroční zasedání ESCRS 2018 bude probíhat ve Vídni ve dnech 22. – 26. září. Společnost nabídne sérii vzdělávacích přednášek a seminářů pro oftalmology, v nichž představí nejnovější pokrok učiněný v oblasti chirurgických zákroků, včetně diagnostických nástrojů, dostupných forem léčby a důležitosti zdravého povrchu oka. Oftalmology stojící v první linii péče o pacienty tak podpoří v jejich úsilí.

V současné době potřebuje polovina světové populace korekci zraku, nicméně léčby se dostává pouze 10 % z nich.1 Johnson & Johnson Vision představí své inovace navržené tak, aby splňovaly potřeby osob žijících s poruchami zraku způsobenými šedým zákalem, stejně jako i potřeby 340 milionů osob trpících syndromem suchého oka po celém světě.2

„Neustále se věnujeme inovacím, abychom mohli přinášet smysluplné nové produkty, které pomáhají pacientům v péči o zrak v průběhu celého jejich života," uvedl Tom Frinzi, celosvětový prezident, Surgical, Johnson & Johnson Vision. „Jsme hrdí na to, že na kongresu ESCRS se můžeme s účastníky podělit o nová data, která znovu ukazují, že čočky TECNIS Symfony® představují pro pacienty významnou pomoc, a zároveň nabídnout řadu příležitostí pro odborníky i zástupce této oblasti se setkat a pohovořit o důležitých otázkách, kterým v dnešní době tento obor čelí."

Do našeho stále rostoucího portfolia přibývají nová řešení, jako například dynamické zobrazování Meibomových žláz LipiScan či interferometr očního povrchu LipiView® II, stejně jako i systém termální pulzace LipiFlow®, který je indikován na léčbu dysfunkce Meibomových žláz, jež je nejčastější příčinou suchého oka.

TECNIS Symfony® IOČ - důležitá data(REFERENČNÍ ABSTRAKTY)

Letos budou prezentována nová klinická data, která opět prokazují bezpečnost, účinnost a celkový přínos nitroočních čoček TECNIS Symfony® pro pacienty s kataraktou, navíc posilují prvotřídní kontrastní citlivost,3 a profil dysfotopsie4 čoček TECNIS Symfony® oproti multifokálním čočkám.

Kromě toho budou prezentována klinická data poukazující na lepší toleranci IOČ TECNIS Symfony® vůči defokusaci5 a reziduálnímu astigmatizmu6 než v případě multifokálních čoček. Tato data rovněž podporují jejich použití u pacientů s myopickým okem po prodělané operaci metodou LASIK7 a pozitivní dopad na spokojenost zákazníků4 a kvalitu života.2

Mezi hlavní prezentace budou patřit:

1. „Vyhodnocení nové metody měření pomocí přístroje sledujícího pohyb očí pro posouzení kvality čtení u různých přístupů ke korekci presbyopie", Baumhauer, I.

Přednášková sekce: Povrch oka a kvalita zraku

Pondělí, 24. září, 15:00 CEST , místnost A3, pódium 1

2. "Kvalita vidění, kvalita zraku a nezávislost na brýlích s 6 multifokálními IOČ (Acrysof ReSTOR SV25T0, Tecnis ZKB00, Tecnis ZLB00, AT LISA 809M, ATLISA Tri 839MP, Tecnis Symfony ZXR00) a jednou monofokální IOČ (Tecnis ZA9003), 6 měsíců po intervenci u katarakty", Gil, M.

Prezentovaná posterová sekce: EDOF IOČ

Sobota, 22. září, 15:00 CEST , Posterová vesnice: Pódium 1

3. „Ostrost zraku, defokusační křivky a kontrastová senzitivita s 6 multifokálními IOČ (AcrySof ReSTOR SV25T0, Tecnis ZKB00, Tecnis ZLB00, AT LISA 809M, ATLISA Tri 839MP, Tecnis Symfony ZXR00): 6 měsíců po intervenci u katarakty", Gil, M.

Přednášková sekce: EDOF vs. multifokální IOČ

Neděle, 23. září, 14:21 CEST , Posterová vesnice: Pódium 1

4. "Kvalita zraku po implantaci 4 IOČ pro korekci presbyopie", Hamid, A.

Posterová sekce: Pseudofakické IOČ: multifokální

5. "Srovnání tolerance defokusace mezi prémiovými IOČ", Palomino, C.

Posterová sekce: EDOF IOČ

Sobota, 22. září, 15:55 CEST , Posterová vesnice: Pódium 1

6. "Komparativní analýza tolerance vůči postoperativní reziduální refrakční vadě po implantaci trifokálních nitroočních čoček Finevision a nitroočních čoček Symfony s rozšířeným rozsahem vidění", Zabala, L.

Přednášková sekce: EDOF vs. multifokální IOČ

Neděle, 23. září, 14:50 CEST , místnost A4

7. „Komparativní analýza klinických výsledků monofokálních a EDOF IOČ u očí po předchozím zákroku LASIK pro korekci myopie", Zabala, L.

Posterová sekce: EDOF IOČ

Sobota, 22. září, 15:20 CEST , Posterová vesnice: Pódium 1

Podpora a vzdělávání oftalmologické komunity

Johnson & Johnson Vision se zavazuje poskytovat všestrannou podporu oftalmologické komunitě, přičemž chce pomáhat podněcovat diskuse o nejnovějším výzkumu, budoucích trendech a řešeních v oblasti péče o zrak, které budou optimálně sloužit pacientům po celém světě.

V průběhu celé události bude společnost pořádat sérii vzdělávacích a interaktivních odborných setkání, na kterých budou mít návštěvníci možnost dělit se vzájemně o své zkušenosti, diskutovat a dále se vzdělávat mezi předními odborníky v oblasti oftalmologie.

Mezi hlavní odborná setkání patří:

Sympozia o povrchu oka: Informativní a oči otevírající událost, na níž budou diskutovány nedávné trendy a klinická data z oblasti onemocnění povrchu oka (OSD), včetně prevalence, dopadu a výsledků chirurgických zákroků. Řečníci budou hovořit o současných diagnostických nástrojích a představovat nové perspektivy v chápání OSD díky novým diagnostickým nástrojům

Informativní a oči otevírající událost, na níž budou diskutovány nedávné trendy a klinická data z oblasti onemocnění povrchu oka (OSD), včetně prevalence, dopadu a výsledků chirurgických zákroků. Řečníci budou hovořit o současných diagnostických nástrojích a představovat nové perspektivy v chápání OSD díky novým diagnostickým nástrojům Sobota, 22. září 2018 , 13:00 – 14:00 CEST

13:00 –

Vídeňské kongresové centrum Reed Messe ; místnost A6

; místnost A6 Sympozia o zadněkomorových nitroočních čočkách (PC IOL): Diskuse o předoperační diagnostice a nástrojích pro lepší plánování refrakčních nitroočních čoček (IOČ), včetně možností korekce presbyopie pomocí čoček, jako například trifokálních čoček, EDOF IOČ a čoček využívajících techniku monovize.

Diskuse o předoperační diagnostice a nástrojích pro lepší plánování refrakčních nitroočních čoček (IOČ), včetně možností korekce presbyopie pomocí čoček, jako například trifokálních čoček, EDOF IOČ a čoček využívajících techniku monovize. Neděle, 23. září 2018 , 12:45 – 14:15 CEST

12:45 –

Vídeňské kongresové centrum Reed Messe

Satelitní sympózia: Syndrom suchého oka: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o nejčastější příčině suchého oka, ale báli jste se zeptat

Neděle 23. září 2018 , 13:00 – 14:00 CEST

13:00 –

Vídeňské kongresové centrum Reed Messe ; místnost A4

; místnost A4 Masterclass biometrie: Diskuse o osvědčených postupech pro úspěšné měření a identifikaci nejvhodnějších čoček pro Vaše pacienty, včetně triků a úskalí při výpočtu torických čoček a klíče k úspěchu pro spolehlivé výsledky.

Diskuse o osvědčených postupech pro úspěšné měření a identifikaci nejvhodnějších čoček pro Vaše pacienty, včetně triků a úskalí při výpočtu torických čoček a klíče k úspěchu pro spolehlivé výsledky. Sobota, 22. září 2018 10:00 – 11:30 CEST



Johnson & Johnson Vision Lighthouse

Kromě toho je společnost Johnson & Johnson Vision pyšným organizátorem zahajovacího běhu na 5 kilometrů Vision Run 5K, který odstartuje v neděli 23. září od 6:30 od Johnson & Johnson Lighthouse. Na této události podpoří delegáti ESCRS i obyvatelé Vídně nadaci Eye Care Foundation v poskytování dostupné péče o zrak v rozvojových zemích. Žádáme zájemce o účast, aby se registrovali zde: http://tracs.net/escrs5k/.

O společnosti Johnson & Johnson Vision

Ve společnosti Johnson & Johnson Vision máme odvážný cíl: změnit trajektorii péče o zrak všude ve světě. Prostřednictvím našich provozních společností nabízíme inovace, které umožňují odborníkům v péči o zrak přinášet pacientům lepší výsledky v průběhu celého života, a to prostřednictvím produktů a technologií, které jim pomáhají s korekcí zrakových vad, včetně refrakční vady, šedého zákalu i při výskytu suchého oka. V komunitách, kde je to nejvíce potřeba, spolupracujeme s ostatními, abychom rozšířili přístup ke kvalitní péči o zrak, a jsme odhodláni pomoci lidem lépe vidět, lépe komunikovat i lépe žít. Navštivte nás na našich webových stránkách www.jjvision.com. Sledujte nás na Twitteru na @JNJVision a Johnson & Johnson Vision na LinkedIn.

