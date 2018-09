Johnson & Johnson Vision prezentuje najnovšie klinické dáta a prípravky pre ošetrovanie očí počas výročného zasadnutia ESCRS 2018

- Najnovšie klinické dáta vyplývajú z mnohých dôkazov o bezpečnosti, účinnosti a celkových prínosoch vnútroočných šošoviek TECNIS Symfony® pre pacientov s kataraktou

- Prezentácia jedného z najnovších prípravkov pre pacientov so syndrómom suchého oka, LipiFlow® fungujúceho na báze tepelnej pulzácie spolu s najnovšími úspechmi v zobrazovaní pomocou dynamického zobrazovania Meibomovej žľazy LipiScan

- Usporiadanie slávnostného behu ESCRS Johnson & Johnson Vision Run 5K ako podpora Nadácie starostlivosti o zrak a snáh o vytvorenie základne dostupnej starostlivosti o zrak v rozvíjajúcich sa krajinách

VIEDEŇ, 21. septembra 2018 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Johnson & Johnson Vision, celosvetový poskytovateľ riešení pre zlepšenie zraku, bude počas nadchádzajúceho výročného zasadnutia Európskej spoločnosti kataraktovej a refrakčnej chirurgie (ESCRS) 2018 vo Viedni od 22. do 26. septembra prezentovať kľúčové klinické dáta a najnovšie riešenia v rastúcom portfóliu inovatívnych produktov pre zlepšenie starostlivosti o zrak v priebehu celého života. Spoločnosť usporiada sériu vzdelávacích podujatí pre odbornú komunitu oftalmológov ohľadne najnovších postupov pri operáciách očí, vrátane diagnostických nástrojov, dostupnej liečby a dôležitosti udržiavania zdravého očného povrchu, ktoré odborníkom pomôžu zostať na pulze dňa v oblasti starostlivosti o pacientov.

V súčasnosti približne polovica ľudí na našej planéte potrebuje korekciu zraku, ale len 10% ju skutočne podstupuje.1 Počas zasadnutia bude spoločnosť Johnson & Johnson Vision prezentovať inovácie navrhnuté pre ľudí trpiacich rôznymi obmedzeniami súvisiacimi s kataraktami a pre približne 340 miliónov osôb so syndrómom suchého oka na celom svete.2

„Naša spoločnosť neustále prichádza s inováciami a novými produktmi reagujúcimi na potreby pacientov počas celého životného cyklu," uviedol Tom Frinzi, prezident celosvetovej siete divízie chirurgie spoločnosti Johnson & Johnson Vision. „Sme veľmi radi, že počas zasadnutia ESCRS budeme môcť zdieľať nové dáta podporujúce použitie šošovky TECNIS Symfony® ako dôležitej voľby pre pacientov predstavujúcej rôzne možnosti pre celé odvetvie a odborníkov, ktorí sa stretnú pri riešení dôležitých otázok vyvstávajúcich pred odborníkmi v súčasnosti."

V našom stále rastúcom portfóliu dnes nájdete také prípravky ako dynamické zobrazovanie Meibomovej žľazy LipiScan a interferometer očného povrchu LipiView® II ako aj systém tepelnej pulzácie LipiFlow® indikovaný na liečbu disfunkcie Meibomovej žľazy, najčastejšej príčiny vzniku syndrómu suchého oka.

Údaje o vnútroočných šošovkách TECNIS Symfony® (ABSTRAKT V ODKAZOCH)

Tento rok budú prezentované nové klinické dáta vyplývajúce z dôkazov potvrdzujúcich bezpečnosť, účinnosť a celkové prínosy vnútroočných šošoviek TECNIS Symfony® pre pacientov s kataraktou, medzi ktoré patrí výborná kontrastná citlivosť,3 a profil dysfotopsie4 šošoviek TECNIS Symfony® v porovnaní s multifokálnymi šošovkami.

Počas podujatia budú tiež prezentované klinické dáta preukazujúce vyššiu mieru tolerancie vnútroočných šošoviek TECNIS Symfony® na rozostrenie5 a reziduálny astigmatizmus6 oproti multifokálnym šošovkám podporujúce voľbu post-myopického chirurgického zásahu LASIK u pacientov7 a pozitívny vplyv na mieru spokojnosti pacientov4 a následnú kvalitu života.2

Kľúčové prezentácie:

1. „Evaluation of a novel measurement method using an eye tracking device to assess quality of reading with different presbyopia-correcting approaches," (Posúdenie novej metódy merania pomocou zariadenia na sledovanie očí pri hodnotení kvality čítania prostredníctvom rôznych prístupov na korekciu presbyopie) Baumhauer, I.

Sekcia prednášok: Očný povrch a kvalita zraku

Pondelok, 24. septembra, 15:00 h CET, Miestnosť A3, Pódium 1

2. „Visual quality, quality of life, and spectacle independence with 6 multifocal Vnútroočné šošovky (Acrysof ReSTOR SV25T0, Tecnis ZKB00, Tecnis ZLB00, AT LISA 809M, ATLISA Tri 839MP, Tecnis Symfony ZXR00) and one monofocal IOL (Tecnis ZA9003), 6 months after cataract intervention (Kvalita zraku, kvalita života a nezávislosť od okuliarov pomocou 6 multifokálnych vnútroočných šošoviek (Acrysof ReSTOR SV25T0, Tecnis ZKB00, Tecnis ZLB00, AT LISA 809M, ATLISA Tri 839MP, Tecnis Symfony ZXR00) a jednej vzorky monofokálnych šošoviek (Tecnis ZA9003), 6 mesiacov po zákroku súvisiacom s kataraktou) Gil, M.

Prezentovaná posterová sekcia: EDOF Vnútroočné šošovky

Sobota, 22. septembra, 15:00 h CEST, Posterová dedinka: Pod 1

3. „Visual acuity, defocus curves, and contrast sensitivity with 6 multifocal Vnútroočné šošovky (AcrySof ReSTOR SV25T0, Tecnis ZKB00, Tecnis ZLB00, AT LISA 809M, ATLISA Tri 839MP, Tecnis Symfony ZXR00): 6 months after cataract intervention," (Zraková ostrosť, krivky rozostrení a citlivosť na kontrast so 6 multifokálnymi vnútroočnými šošovkami) (AcrySof ReSTOR SV25T0, Tecnis ZKB00, Tecnis ZLB00, AT LISA 809M, ATLISA Tri 839MP, Tecnis Symfony ZXR00: 6 mesiacov po zákroku súvisiacom s kataraktou), Gil, M.

Sekcia prednášok: EDOF verzus multifokálne vnútroočné šošovky

Nedeľa, 23. septembra, 14:21 h CEST, Posterová dedinka: Pod 1

4. „Visual performance following implantation of 4 presbyopia-correcting Vnútroočné šošovky," (Zrakový výkon po implantácii 4 vnútroočných šošoviek na korekciu presbyopie) Hamid, A.

Posterová sekcia: Pseudofakické vnútroočné šošovky: Multifokálne

5. „Comparison of defocus tolerance between premium IOLs," (Porovnanie tolerancie rozostrenia medzi špičkovými vnútroočnými šošovkami) Palomino, C.

Posterová sekcia: Vnútroočné šošovky EDOF

Sobota, 22. septembra, 15:55 h CEST, Posterová dedinka: Pod 1

6. „Comparative analysis of tolerance to postoperative residual refractive error after implantation of trifocal Finevision and extended-range-of-vision Symfony intraocular lenses,"(Porovnávacia analýza tolerancie pooperačnej reziduálnej refrakčnej chyby po implantácii trifokálneho Finevision a intraokulárnych šošoviek s rozšíreným zrakovým rozsahom Symfony) Zabala, L.

Sekcia prednášok: EDOF verzus Multifokálne vnútroočné šošovky

Nedeľa, 23. septembra, 14:50 h CEST, Miestnosť A4

7. „Comparative analysis of clinical outcomes of a monofocal and an EDOF IOL in eyes with previous myopic LASIK," (Porovnávacia analýza klinických výsledkov monofokálnych a EDOF vnútroočných šošoviek realizovaná na očiach s históriou myopického LASIKu) a Zabala, L.

Posterová sekcia: Vnútroočné šošovky EDOF

Sobota, 22. septembra, 15:20 h CEST, Posterová dedinka: Pod 1

Podpora a vzdelávanie komunity oftalmológov

Spoločnosť Johnson & Johnson je odhodlaná poskytovať komplexnú podporu komunite oftalmológov, pomáhať pri naštartovaní konverzácií ohľadom najnovších výsledkov výskumu, budúcich trendov a riešení starostlivosti o zrak v prospech pacientov na celom svete.

Počas zasadnutia usporiada spoločnosť sériu vzdelávacích a interaktívnych stretnutí ponúkajúcich účastníkom možnosť zdieľať, diskutovať a učiť sa v kruhu popredných odborníkov v oblasti oftalmológie.

Kľúčové sekcie:

Sympózium o očnom povrchu: Informatívna a aktuálna diskusia o najnovších trendoch a klinických dátach o ochorení očného povrchu (OSD), vrátane prevalencie, dopadu a výsledkov chirurgických postupov. Rečníci budú hovoriť o súčasných diagnostických prostriedkoch a uvedú nové perspektívy vo vnímaní OSD pomocou nových diagnostických nástrojov

Informatívna a aktuálna diskusia o najnovších trendoch a klinických dátach o ochorení očného povrchu (OSD), vrátane prevalencie, dopadu a výsledkov chirurgických postupov. Rečníci budú hovoriť o súčasných diagnostických prostriedkoch a uvedú nové perspektívy vo vnímaní OSD pomocou nových diagnostických nástrojov Sobota, 22. septembra 2018 , 13:00 hod. – 14:00 hod. CEST

13:00 hod. – 14:00 hod. CEST

Viedenské kongresové centrum Reed Messe ; Miestnosť A6

; Miestnosť A6 Sympózium o PCIOL: Diskusia o predoperačnej diagnostike a nástrojoch na zlepšenie plánovania refraktívnych vnútroočných šošoviek), vrátane možností korekcie presbyopie pomocou šošoviek ako sú trifokálne, EDOF vnútroočné šošovky a monovízia.

Diskusia o predoperačnej diagnostike a nástrojoch na zlepšenie plánovania refraktívnych vnútroočných šošoviek), vrátane možností korekcie presbyopie pomocou šošoviek ako sú trifokálne, EDOF vnútroočné šošovky a monovízia. Nedeľa, 23. septembra 2018 , 12:45 hod. – 14:15 hod. CEST

12:45 hod. – 14:15 hod. CEST

Viedenské kongresové centrum Reed Messe

Satelitné sympózium: Syndróm suchého oka: Všetko, čo ste kedy chceli vedieť o hlavných príčinách výskytu syndrómu suchého oka a nikdy sa neodvážili opýtať

Nedeľa, 23. septembra 2018 , 13:00 hod. – 14:00 hod. CEST

13:00 hod. – 14:00 hod. CEST

Viedenské kongresové centrum Reed Messe ; Miestnosť A4

; Miestnosť A4 Masterclass z biometrie: Diskusia o osvedčených postupoch úspešného merania a identifikácie tých najlepších šošoviek pre vašich pacientov, vrátane trikov a nástrah pri výpočte torických šošoviek a cestách k zabezpečeniu spoľahlivých výsledkov pre pacientov.

Diskusia o osvedčených postupoch úspešného merania a identifikácie tých najlepších šošoviek pre vašich pacientov, vrátane trikov a nástrah pri výpočte torických šošoviek a cestách k zabezpečeniu spoľahlivých výsledkov pre pacientov. Sobota, 22. septembra 2018 10:00 hod. – 11:30 hod. CEST



Maják Johnson & Johnson Vision

Spoločnosť Johnson & Johnson Vision tiež organizuje slávnostný beh Vision Run 5K v nedeľu, 23. septembra o 6:30 h v priestoroch majáku Johnson & Johnson. Na tomto podujatí sa stretnú delegáti zasadnutia ESCRS a občania Viedne, ktorí podporia Nadáciu starostlivosti o zrak v jej snahách o zabezpečenie dostupnej starostlivosti o zrak obyvateľom rozvojových krajín. Záujemcovia o beh sa môžu registrovať tu: http://tracs.net/escrs5k/.

Johnson & Johnson Vision

V spoločnosti Johnson & Johnson Vision má smelé ambície: zmeniť smerovanie zdravia zraku na celom svete. Prostredníctvom svojich pobočiek prinášame inovácie, vďaka ktorým môžu odborníci v oblasti starostlivosti o zrak dosahovať lepšie výsledky, a tak zvyšovať kvalitu života svojich pacientov pomocou produktov a technológií riešiacich problémy ako sú refrakčné chyby, katarakty a syndróm suchého oka. V komunitách s najväčšími potrebami spolupracujeme s odborníkmi pri zvyšovaní dostupnosti kvalitnej liečby zraku. Chceme ľuďom pomáhať lepšie vidieť, jednoduchšie sa prepájať a lepšie žiť. Navštívte nás na www.jjvision.com. Sledujte nás na @JNJVision na Twitteri a na Johnson & Johnson Vision na LinkedIn.

TECNIS a TECNIS Symfony sú obchodné značky spoločnosti Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. LipiFlow, LipiScan a LipiView sú obchodné značky spoločnosti TearScience, Inc. © Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. 2018

1 Brien H, et. al. The challenge of providing spectacles in the developing world: Community Eye Health, Vol. 13, #33. 2000. REF2018OTH0032.

2 Market Scope 2016. Dry Eye Products Report: A Global Market Analysis for 2015 to 2021. p. 57. REF2018TS4011.