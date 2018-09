Johnson & Johnson Vision prezentuje najnowsze dane kliniczne i rozwiązania opieki okulistycznej na corocznym spotkaniu ESCRS 2018

- Najnowsze dane kliniczne wykorzystują bogactwo dowodów potwierdzających bezpieczeństwo, skuteczność i ogólne korzyści płynące z IOL TECNIS Symfony® w leczeniu zaćmy

- Prezentacja jednego z najnowszych rozwiązań zespołu suchego oka LipiFlow® Thermal Pulsation System i ostatnich postępów w obrazowaniu za pomocą LipiScan Dynamic Meibomian Imager

- Organizacja inauguracyjnego biegu na pięć kilometrów ESCRS Johnson & Johnson Vision Run 5K w ramach wsparcia dla Fundacji Zdrowia Oka i dążeń do zapewnienia przystępnej opieki okulistycznej w krajach rozwijających się

WIEDEŃ, 21 września 2018 r. /PRNewswire/ -- Firma Johnson & Johnson Vision, lider w szeroko pojętym leczeniu okulistycznym, omówi kluczowe dane kliniczne i najnowsze rozwiązania w rosnącym portfelu innowacyjnych produktów opracowanych z myślą o poprawie opieki okulistycznej na każdym etapie życia na zbliżającym się corocznym spotkaniu organizacji European Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS) 2018, które w tym roku odbędzie się w Wiedniu, stolicy Austrii w dniach 22 do 26 września. Firma przeprowadzi szereg prezentacji edukacyjnych dla społeczności okulistów, w tym na temat najnowszych postępów w widzeniu chirurgicznym, obejmując narzędzia diagnostyczne, dostępne sposoby leczenia oraz wagi zdrowej powierzchni oka. Działania te mają na celu wspieranie okulistów w kluczowej opiece nad pacjentami.

Obecnie połowa populacji ma potrzebę korekcji widzenia, ale zaledwie 10% wad jest leczonych1. Na spotkaniu firma Johnson & Johnson Vision zaprezentuje innowacyjne rozwiązania zaprojektowane w celu odpowiedzi na potrzeby pacjentów z ograniczeniami wynikającymi z zaćmy oraz 340 milionów osób na świecie cierpiących na zespół suchego oka2.

– Ciągle przeprowadzamy innowacje w celu wdrażania nowych, wartościowych produktów, które odpowiadają na potrzeby naszych pacjentów na różnych etapach życia i problemów ze zdrowiem oka – skomentował Tom Frinzi, prezes ogólnoświatowy chirurgii w firmie Johnson & Johnson Vision. – Na konferencji ESCRS z dumą będziemy publikować nowe dane, które potwierdzają skuteczność soczewki TECNIS Symfony® jako ważnej opcji dla pacjentów, a także zaprezentujemy wiele możliwości współpracy branży i ekspertów w walce z najważniejszymi wyzwaniami naszej dyscypliny – dodał prezes.

Ciągły rozwój naszego portfolio obejmuje dodanie takich rozwiązań, jak system LipiScan Dynamic Meibomian Imager i LipiView® II Ocular Surface Interferometer oraz LipiFlow® Thermal Pulsation System, który jest zalecany w leczeniu zaburzenia pracy gruczołu tarczkowego, wiodącej przyczyny występowania zespołu suchego oka.

Istotne dane IOLs TECNIS Symfony® (BIBLIOGRAFIA I STRESZCZENIA)

W tym roku zostaną zaprezentowane nowe dane kliniczne, które wykorzystują bogactwo dowodów potwierdzających bezpieczeństwo, skuteczność i ogólne korzyści płynące z zastosowania IOL TECNIS Symfony® w leczeniu pacjentów chorujących na zaćmę. Dane wymieniają doskonałą wrażliwość na kontrast3 i profil dysfotopsyjny4 soczewek TECNIS Symfony® w porównaniu do soczewek wieloogniskowych.

Ponadto udostępnione dane kliniczne wykazują lepszą tolerancję IOL TECNIS Symfony® na rozmywanie tła5 i szczątkowy astygmatyzm6 w porównaniu do soczewek wieloogniskowych, a także potwierdzają zasadność użycia ich u pacjentów po leczeniu krótkowzroczności zabiegiem LASIK oraz pozytywny wpływ na zadowolenie pacjentów4 i jakość życia2.

Poniżej przedstawiona jest lista najważniejszych prezentacji.

1. „Evaluation of a novel measurement method using an eye tracking device to assess quality of reading with different presbyopia-correcting approaches", Baumhauer, I.

Sesja artykułów: Powierzchnia oka i jakość widzenia

Poniedziałek, 24 września, 15:00 czasu środkowoeuropejskiego, sala A3, pulpit 1

2. „Visual quality, quality of life, and spectacle independence with 6 multifocal IOLs (Acrysof ReSTOR SV25T0, Tecnis ZKB00, Tecnis ZLB00, AT LISA 809M, ATLISA Tri 839MP, Tecnis Symfony ZXR00) and one monofocal IOL (Tecnis ZA9003), 6 months after cataract intervention", Gil, M.

Sesja plakatów: IOL EDOF

Sobota, 22 września, 15:00 czasu środkowoeuropejskiego, wioska plakatów: stanowisko 1

3. „Visual acuity, defocus curves, and contrast sensitivity with 6 multifocal IOLs (AcrySof ReSTOR SV25T0, Tecnis ZKB00, Tecnis ZLB00, AT LISA 809M, ATLISA Tri 839MP, Tecnis Symfony ZXR00): 6 months after cataract intervention", Gil, M.

Sesja plakatów: EDOF a IOL wieloogniskowe

Niedziela, 23 września, 14:21 czasu środkowoeuropejskiego, wioska plakatów: stanowisko 1

4. „Visual performance following implantation of 4 presbyopia-correcting IOLs", Hamid, A.

Sesja plakatów: IOL pseudofakijne: soczewki wieloogniskowe

5. „Comparison of defocus tolerance between premium IOLs", Palomino, C.

Sesja plakatów: IOL EDOF

Sobota, 22 września, 15:55 czasu środkowoeuropejskiego, wioska plakatów: stanowisko 1

6. „Comparative analysis of tolerance to postoperative residual refractive error after implantation of trifocal Finevision and extended-range-of-vision Symfony intraocular lenses", Zabala, L.

Sesja plakatów: EDOF a IOL wieloogniskowe

Niedziela, 23 września, 14:50 czasu środkowoeuropejskiego, sala A4

7. „Comparative analysis of clinical outcomes of a monofocal and an EDOF IOL in eyes with previous myopic LASIK", Zabala, L.

Sesja plakatów: IOL EDOF

Sobota, 22 września, 15:20 czasu środkowoeuropejskiego, wioska plakatów: stanowisko 1

Wsparcie i edukacja społeczności okulistów

Firma Johnson & Johnson Vision z oddaniem zapewnia kompleksowe wsparcie społeczności okulistów oraz pomaga w krzewieniu dyskusji na temat najnowszych badań, przyszłych trendów i rozwiązań leczenia okulistycznego najlepszego dla pacjentów na całym świecie.

W trakcie spotkania firma przeprowadzi szereg edukacyjnych i interaktywnych sesji, które pozwolą uczestnikom na dzielenie się wiedzą, dyskutowanie i uczenie się w towarzystwie ekspertów w dziedzinie okulistyki.

Poniżej wymienione są najważniejsze sesje.

Sympozja na temat powierzchni oka : pełne informacji, pouczające wydarzenie, w ramach którego omówione zostaną najnowsze trendy i dane kliniczne na temat choroby powierzchni oka (OSD), w tym występowanie, wpływ i wyniki zabiegów chirurgicznych. Prelegenci omówią bieżące narzędzia diagnostyczne i przedstawią nowe perspektywy na zrozumienie OSD przy zastosowaniu nowych narzędzi diagnostycznych.

: pełne informacji, pouczające wydarzenie, w ramach którego omówione zostaną najnowsze trendy i dane kliniczne na temat choroby powierzchni oka (OSD), w tym występowanie, wpływ i wyniki zabiegów chirurgicznych. Prelegenci omówią bieżące narzędzia diagnostyczne i przedstawią nowe perspektywy na zrozumienie OSD przy zastosowaniu nowych narzędzi diagnostycznych. Sobota, 22 września 2018 r., 13:00 – 14:00 czasu środkowoeuropejskiego



Centrum Kongresowe Reed Messe; sala A6

Sympozja PCIOL: omówienie diagnostyki przedoperacyjnej i narzędzi pozwalających na ulepszenie planowania w refrakcyjnych soczewkach wszczepialnych (IOL), w tym opcje korekcji dalekowzroczności przez soczewki, w tym trzyogniskowe, IOL EDOF i monowizyjne.

omówienie diagnostyki przedoperacyjnej i narzędzi pozwalających na ulepszenie planowania w refrakcyjnych soczewkach wszczepialnych (IOL), w tym opcje korekcji dalekowzroczności przez soczewki, w tym trzyogniskowe, IOL EDOF i monowizyjne. Niedziela, 23 września 2018 r., 12:45 – 14:15 czasu środkowoeuropejskiego



Centrum Kongresowe Reed Messe

Sympozja towarzyszące: Zespół suchego oka: All You Ever Wanted to Know About the Leading Cause of Dry Eye and Never Dared to Ask

Niedziela, 23 września 2018 r., 13:00 – 14:00 czasu środkowoeuropejskiego



Centrum Kongresowe Reed Messe Wien; sala A4

Zaawansowane warsztaty biometryczne: omówienie najlepszych praktyk w zakresie odpowiedniego pomiaru i ustalania najlepszych soczewek dla pacjentów, w tym wskazówki i błędy w wyliczaniu soczewek torycznych i klucze do sukcesu w rezultatach pacjentów.

omówienie najlepszych praktyk w zakresie odpowiedniego pomiaru i ustalania najlepszych soczewek dla pacjentów, w tym wskazówki i błędy w wyliczaniu soczewek torycznych i klucze do sukcesu w rezultatach pacjentów. Sobota, 22 września 2018 r. 10:00 – 11:30 czasu środkowoeuropejskiego



Johnson & Johnson Vision Lighthouse

Ponadto firma Johnson & Johnson Vision z dumą gospodarzy inaugurującemu biegowi na pięć kilometrów Vision Run 5K, który odbędzie się w niedzielę, 23 września o 6:30 w Johnson & Johnson Lighthouse. Wydarzenie łączy uczestników konferencji ESCRS i mieszkańców Wiednia we wsparciu dla Fundacji Zdrowia Oka w zakresie zapewniania przystępnego cenowo leczenia oka w krajach rozwijających się. Zainteresowani uczestnicy mogą zarejestrować się przez internet: http://tracs.net/escrs5k/.

Johnson & Johnson Vision

W firmie Johnson & Johnson Vision kierujemy się ambitną wizją zmiany trajektorii ochrony oka na świecie. Poprzez różne spółki wdrażamy innowacje, które pozwalają pracownikom opieki okulistycznej na zapewnianie lepszych wyników dla pacjentów na różnych etapach życia poprzez produkty i technologie, które są odpowiedzią na potrzeby takie, jak zmniejszanie wady refrakcyjnej, zaćmy i zespołu suchego oka. W społecznościach, które tego najbardziej potrzebują, pracujemy z partnerami w zakresie poszerzania dostępu do wysokiej jakości opieki optycznej i angażujemy się w zapewnianie pomocy tak, aby ludzie mogli lepiej widzieć, łączyć się i lepiej żyć. Zapraszamy na stronę www.jjvision.com i do obserwowania @JNJVision w serwisie Twitter oraz Johnson & Johnson Vision w serwisie LinkedIn.

TECNIS i TECNIS Symfony to zarejestrowane znaki towarowe firmy Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. LipiFlow, LipiScan i LipiView to zarejestrowane znaki towarowe firmy TearScience, Inc. © Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. 2018

