Johnson & Johnson Vision, yıllık global göz sağlığı araştırmasının sonuçlarını açıkladı: İnsanlar pandemi sırasında görüş kalitelerinin kötüleştiğinden endişeleniyor

Johnson & Johnson Vision'ın gerçekleştirdiği global göz sağlığı araştırması, insanların göz sağlığını korumak için proaktif önlemler almadığını, ancak dünyadaki yetişkin nüfusun yüzde 86'sının diğer duyulardan çok görme yetisini kaybetmekten korktuğunu ortaya koyuyor. 1

Araştırmaya katılanların yalnızca yüzde 41'i, göz sağlığını korumanın en önemli adımı olan rutin göz muayenesi için geçen yıl göz hekimine başvurduğunu belirtiyor. 1

Yetişkinlerin yüzde 70'i, 20-30 dakikalık bir muayene süresine rağmen, bu yıl gözlerini muayene ettirmeyi planlamıyor. 2

Yetişkinlerin üçte birinden fazlası, pandeminin başından bu yana görüş kalitelerinin kötüleştiğine inanıyor.1

İSTANBUL, 5 Nisan 2022 /PRNewswire/ -- Göz sağlığı alanında Johnson & Johnson Vision, yıllık global göz sağlığı araştırmasının sonuçlarını yayınladı. Araştırmada pandeminin göz sağlığına etkileri, kataraktla ilgili yanlış algılar, erken müdahale edilmeyen miyopun çocuklar üzerindeki etkileri ve göz sağlığıyla güzellik arasındaki ilişki gibi kapsamlı birçok bilgi yer alıyor.3,4,5,6 Her yıl düzenlenen global göz sağlığı araştırması, yıllık göz muayenesi yaptırmanın önemi konusunda farkındalık yaratmak amacıyla Johnson & Johnson Vision'ın "Gözlerinizi Önceliklendirin" kampanyasının bir parçası olarak gerçekleştiriliyor. Bu yılki araştırmaya göre, yetişkinlerin üçte birinden fazlası pandeminin başından bu yana görme kalitelerinin kötüleştiğine inanıyor, ancak çoğu göz sağlığı için hiçbir önlem almıyor. Dünyadaki yetişkin nüfusun yüzde 86'sı diğer duyulardan çok görme yetisini kaybetmekten korkuyor. Fakat katılımcıların yüzde 70'i önümüzdeki yıl bir göz muayenesi olmayı planlamadığını belirtiyor.2

Ek olarak, ankete katılanların yüzde 83'ü göz sağlığının genel vücut sağlıkları için önemli olduğunu kabul ediyor1, ancak sadece 41'i geçtiğimiz yıl göz muayenesi yaptırdığını belirtiyor.1

Johnson & Johnson Vision Türkiye Orta Doğu ve Afrika Profesyonel Eğitim ve Gelişim Kıdemli Müdürü Dr. Banu Arslan şunları söylüyor: "Johnson & Johnson Vision olarak insanları yıllık göz muayenesi konusunda bilinçlendirerek göz sağlığı algısını değiştirmeye kararlıyız. Yaptığımız global araştırma, her 4 kişiden sadece 1'inin göz sağlığı ve diğer hastalıklar arasındaki bağlantıyı bir uzmanla tartıştığını gösteriyor. 'Gözlerinizi Önceliklendirin' kampanyası ve yıllık göz sağlığı araştırmamızla insanları düzenli göz doktoruna gitmenin önemi hakkında bilinçlendirmeyi amaçlıyoruz."

Katarakt için beklemeyin

Katılımcıların "gözün içindeki merceğin bulanıklaşması" şeklinde de tanımlanabilen katarakt için yaptığı yorumlar, hastalığın tedavisinin önemini ortaya koyuyor.

Katarakt ameliyatı olan kişilerin yaklaşık dörtte üçü (yüzde 72), ameliyatı geciktirdikleri için pişmanlık duyuyor. Katılımcıların yarısından fazlası (yüzde 56), kısa süreler içerisinde gerçekleştirilen katarakt ameliyatı öncesi görüş kalitelerinin ne kadar kötü olduğunu fark etmediklerini dile getiriyor.

Refraktif cerrahi

Kırma kusurlarının tedavisi için göz önünde bulundurulması gereken çözümlerden biri de, refraktif cerrahi yöntemi LASIK'dir. Amerika Refraktif Cerrahi Konseyi'ne göre, hastaların yüzde 90'ı işlem sonrası daha iyi bir görüşe sahip olduğunu belirtiyor.2

Miyopi ile imtihan

Ebeveynlerin dörtte üçü (yüzde 75) çocuklarının göz muayenesinin kendi muayenelerinden çok daha önemli olduğunu belirtirken1, yüzde 61'i çocuklarına miyop teşhisi konmasından endişe duyduğunu ifade ediyor.1 Buna rağmen, sadece dörtte biri (yüzde 27) önümüzdeki yıl çocukları için bir göz muayenesi planlıyor.1

Uzağı net görememe olarak adlandırılan miyopi, tedavi edilmediği takdirde göz sağlığını tehdit edebiliyor. Miyopi, kronik ve bazen de ilerleyici bir rahatsızlıktır ve 21. yüzyılda göz sağlığı alanındaki en büyük tehdit olarak kabul edilir.8 Dünya nüfusunun yarısının 2050 yılına kadar miyop olacağı tahmin ediliyor.9 Genellikle 8-12 yaşları arasında miyop tanısı konan küçük çocuklar, hayatlarının ilerleyen döneminde göz hastalıkları açısından risk altında olabiliyor.10,11 Miyopla mücadele etmenin en iyi yolu, çocukların her yıl düzenli göz muayenesi olmalarını sağlamaktan geçiyor.

Güzellik ve göz sağlığı – Stil sahibi yaşlanın

Araştırmanın en ilginç sonuçları ise güzellik ve göz sağlığı arasındaki ilişki konusunda karşımıza çıkıyor.1 Her dört katılımcıdan biri (yüzde 27), sağlıklı görüşten çok gözlerinin nasıl göründüğü konusunda endişeli. Multifokal gözlük takmaktan endişe duyan on kişiden üçü (yüzde 29), gözlüğün onları yaşlı göstereceğine inanıyor veya özgüvenlerini etkileyeceğini düşünüyor (yüzde 30)1; ancak yalnızca yüzde 37'si multifokal kontakt lenslerin gözlüklere alternatif olarak kullanılabileceğini biliyor.1

Johnson & Johnson Vision'ın yıllık global göz sağlığı araştırmasına göre, insanlar pandemi sebebiyle göz sağlıklarının bozulmasından endişe ediyor. Rutin göz muayenesi, göz sağlığını korumanın en etkili yolu olmaya devam ediyor.

Gözlerinizi Önceliklendirin Projesi Hakkında

2020 yılında başlatılan Gözlerinizi Önceliklendirin Projesi, Johnson & Johnson Vision'ın göz sağlığını küresel bir önceliğe dönüştürmek, farkındalık ve erişim engellerini ele almak için çeşitli ortaklar ve profesyonel kuruluşlarla devam ettirdiği taahhüdünün ve iş birliğinin bir parçasıdır. Şirket ayrıca, 30 milyondan fazla çocuğa göz sağlığı eğitimi ve tedavi hizmetlerine erişim sağlayan Lions Clubs International Foundation'ın Sight for Kids projesine sürekli destek vermiş ve 11,5 milyondan fazla kişinin taranmasına ve tedavi edilmesine yardımcı olan ve 20 ülkede 940.000'den fazla ameliyat gerçekleştiren HCP|CureBlindness'a fon ayırmıştır.

Johnson & Johnson Vision Hakkında

Johnson & Johnson Vision, dünya çapında göz sağlığının yörüngesini değiştirme cesaretiyle faaliyetlerine devam ediyor. Şirketleri vasıtasıyla göz sağlığı profesyonellerinin, hastalarına daha iyi sonuçlar sunabilmesini sağlayan yeniliklerle birlikte refraktif kusurlar, katarakt ve göz kuruluğu gibi ihtiyaçları ele alan ürünler ve teknolojiler geliştiriyor. Johnson & Johnson Vision, en çok ihtiyaç duyan topluluklarda kaliteli göz sağlığına erişimi arttırmak, insanların daha iyi görmesine ve daha iyi yaşamasına yardımcı olmak için çalışıyor. Daha fazla bilgi için: https://www.jnjvisioncare.com.tr/, http://www.jnjvisionpro.com

