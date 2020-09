Johnson Controls abre un centro de innovación digital de vanguardia en Singapur

-- El centro liderará, junto con los grandes socios, nuevas demandas de seguridad y sostenibilidad en espacios conectados

-- Basado en la nueva serie de soluciones conectadas de la Compañía, conocida como OpenBlue, está diseñado para hacer los espacios compartidos más seguros, ágiles y sostenibles

-- Complementa la red existente de Johnson Controls de centros de innovación globales, acelerando la transformación digital

CORK, Irlanda, 17 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- Johnson Controls(NYSE: JCI), el líder global de edificios inteligentes y sostenibles, ha anunciado hoy la apertura oficial de su Centro de Innovación OpenBlue de 50 millones de dólares estadounidenses para crear un entorno construido preparado para el futuro para Singapur y la región. La nueva planta, localizada dentro de la School of Design and Environment (SDE), en la National University of Singapore (NUS), será un laboratorio vivo para una nueva clase de aplicaciones personalizables y sin contacto construidas sobre Johnson Controls unificando la serie de tecnología digital, OpenBlue. Junto con su ecosistema de socios —que incluye NUS y Microsoft— el centro está liderando el uso de un lenguaje de configuración común que une la tecnología de creación de núcleo, así como los datos de conducta, bienestar y espaciales para desarrollar soluciones que cubren nuevas demandas de seguridad y sostenibilidad en espacios conectados.