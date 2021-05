Johnson Controls figure sur la prestigieuse liste European Climate Leaders du FT

-- Johnson Controls est l'une des 300 entreprises sélectionnées parmi plus de 4000

CORK, Irlande, 18 mai 2021 /PRNewswire/ -- Johnson Controls (NYSE: JCI), le leader mondial des bâtiments intelligents, sains et durables, a annoncé aujourd'hui figurer dans la liste inaugurale des Climate Leaders du FT en Europe.

Europe's Climate Leaders 2021 est une liste des sociétés européennes qui ont enregistré la plus forte réduction de leur intensité d'émission, c'est-à-dire des émissions de gaz à effet de serre de base par rapport aux revenus, entre 2014 et 2019. Johnson Controls était l'une des 300 entreprises sélectionnées parmi 4000 en Europe.

« Nous sommes extrêmement fiers d'avoir été reconnu par le Financial Times en tant qu'un leader européen en matière de climat », a déclaré George Oliver, président et PDG de Johnson Controls. « Le développement durable est depuis longtemps au cœur de tout ce que nous faisons et c'est un honneur de figurer sur cette liste prestigieuse. À l'approche de la COP 26, à ce moment critique de la lutte contre le changement climatique, il est important que les entreprises continuent à jouer leur rôle en réduisant les émissions et en proposant des solutions propres et durables tout au long de la chaîne de valeur. »

Les entreprises figurant sur la liste compilée par le cabinet d'études Statista ont été invitées à déclarer leurs émissions suivant les catégories d'émissions du protocole sur les gaz à effet de serre (champs d'application 1, 2 et 3). En outre, Statista a examiné les données publiques provenant principalement de rapports financiers et non financiers ainsi que de la CDP (anciennement la « Carbon Disclosure Project »).

Bien que Johnson Controls ait déclaré les trois champs d'application des émissions, le classement ne prend en compte que les émissions des champs d'application 1 et 2, car toutes les entreprises ne publient pas leurs émissions du champ d'application 3. Depuis 2002, Johnson Controls a réduit l'intensité de ses émissions de plus de 70 %, soit l'équivalent du carbone piégé par 6 800 hectares de forêt. La société a également aidé ses clients à économiser plus de 30,6 millions de tonnes de CO2 dans le monde et 6,6 millions de dollars grâce à des économies d'exploitation garanties.

Au niveau européen, Johnson Controls soutient efficacement l'ambition de l'UE de devenir carbone neutre d'ici 2050. La Commission européenne s'est récemment engagée à réduire d'au moins 55 % les émissions de gaz à effet de serre (par rapport aux niveaux de 1990) d'ici à 2030 dans le cadre du Pacte vert pour l'Europe. La décarbonisation du parc immobilier européen par le biais de la directive sur la performance énergétique des bâtiments de la Commission européenne a un rôle crucial à jouer dans cet effort.

« La loi européenne sur le climat est historique et constitue une étape importante dans l'évolution de l'Europe vers des émissions nettes nulles d'ici 2050. Nous félicitons également la Commission pour son leadership dans le cadre de la vague de rénovation des bâtiments de l'UE et pour l'accent qu'elle met clairement sur la performance énergétique des bâtiments. Nous sommes impatients de redoubler d'efforts et d'accélérer la réduction des 40 % de gaz à effet de serre provenant des bâtiments », a déclaré Tomas Brannemo, vice-président et président de Building Solutions Europe, Moyen-Orient, Afrique et Amérique latine chez Johnson Controls. « La numérisation a été reconnue comme un catalyseur essentiel de la vague de rénovation de l'UE et nous disposons des outils et des services tels qu'OpenBlue pour réduire les émissions des bâtiments de 50 % et plus. »

La plateforme OpenBlue de Johnson Controls dédiée à l'optimisation de la durabilité des bâtiments ne se contente pas d'améliorer radicalement l'impact environnemental de l'entreprise, elle aide également ses clients et les générations futures à consommer moins d'énergie, à préserver les ressources et à identifier les moyens de parvenir à l'avènement de communautés saines, sans émissions de carbone - créant ainsi un environnement propice à la santé des personnes, des lieux et de la planète.

Johnson Controls contribue également à satisfaire la demande croissante de technologies à haute efficacité énergétique sur les marchés européens et au-delà. La société propose des solutions de pompes à chaleur pour plus d'une douzaine d'applications de chauffage et de refroidissement urbains au Danemark, en Finlande, en France, en Allemagne, en Italie et en Norvège.

Les pompes à chaleur ont un rôle important à jouer dans la décarbonisation des bâtiments et de l'industrie. Elles font depuis longtemps partie de l'ADN de la réfrigération industrielle : elles sont utilisées dans les secteurs de l'alimentation, des boissons, des produits laitiers et d'autres industries de transformation pour récupérer la chaleur résiduelle à basse température et la transformer en chaleur haute température à faible coût. La largeur du portefeuille de Johnson Controls (en termes de taille, d'efficacité et de plage de température) est de classe mondiale et continue d'aider les clients à réduire leurs émissions de carbone.

Dans le cadre de ses engagements en matière d'environnement et de développement durable, Johnson Controls s'est engagé à atteindre zéro émission carbone avant 2040, et a annoncé des objectifs scientifiques pour 2030. La société s'est fixé pour objectif de réduire ses émissions d'exploitation de 55 % et de réduire les émissions de ses clients de 16 % en termes absolus avant 2030. Ces objectifs de réduction ambitieux, qui ont été approuvés de manière indépendante par l'initiative Science Based Targets (SBTi), sont compatibles avec les réductions requises pour maintenir le réchauffement à 1,5°C, l'objectif le plus ambitieux de l'accord de Paris.

En tant que leader dans le secteur des bâtiments depuis plus de 135 ans, Johnson Controls est un pionnier du développement durable. Elle est classée dans les 12 % des entreprises les plus performantes en matière de climat au niveau mondial par la CDP et a figuré récemment une nouvelle fois dans la liste des entreprises les plus éthiques du monde (World's Most Ethical Companies® Honoree List) et l'une des 100 entreprises les plus durables du monde selon Corporate Knights.

https://www.johnsoncontrols.com/corporate-sustainability/environment

Chez Johnson Controls (NYSE:JCI), nous transformons les environnements où les gens vivent, travaillent, apprennent et jouent. En tant que leader mondial des bâtiments intelligents, sains et durables, notre mission est de réimaginer la performance des bâtiments pour servir les personnes, les lieux et la planète.

Forte d'une histoire de plus de 135 ans d'innovation, Johnson Controls façonne l'avenir des secteurs tels que les soins de santé, les écoles, les centres de données, les aéroports, les stades, la fabrication et autres, grâce à son offre numérique complète OpenBlue. Avec une équipe mondiale de 100 000 experts répartis dans plus de 150 pays, Johnson Controls offre le plus grand portefeuille au monde de technologies du bâtiment, de logiciels et de solutions de services, ainsi que certains des noms les plus fiables du secteur. Pour obtenir plus d'informations, consultez le site www.johnsoncontrols.com ou suivez-nous @johnsoncontrols sur Twitter.

