Joint Commission International publica segunda edição do International Accreditation Standards for Home Care

OAK BROOK, Illinois, 1 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- A Joint Commission International (JCI) publicou hoje os padrões de credenciamento internacional da International Accreditation Standards for Home Care, segunda edição. O manual oferece às organizações de atendimento domiciliar fora dos Estados Unidos os padrões e requisitos para alcançar e manter o credenciamento da JCI, bem como para focar na melhoria contínua da qualidade e na segurança do paciente. As normas e os requisitos na segunda edição entrarão em vigor em 1° de abril de 2022.

Os padrões da JCI são a base para o credenciamento de organizações de saúde em todo o mundo, definindo expectativas, estruturas e funções de desempenho que devem ser implementadas para alcançar o credenciamento da JCI. Eles abordam o acesso a cuidados e continuidade dos serviços, direitos dos pacientes e familiares, avaliação das necessidades, gestão e melhoria de qualidade, prevenção e controle de infecções, liderança organizacional, segurança do ambiente de atendimento, qualificações e educação da equipe e muito mais.

"Os padrões de atendimento domiciliar da JCI são robustos e relevantes à medida que cada nova edição fornece atualizações com base nas mais recentes evidências e suporte", disse Joel Roos, MD, MBA, MHCDS, CPE, Vice-Presidente, Credenciamento Internacional, Melhoria e Segurança de Qualidade, JCI. "À medida que a demanda por serviços de saúde no estabelecimento de residências continua a aumentar em todo o mundo, é importante que as organizações de atendimento domiciliar adotem os padrões de credenciamento da JCI para ajudar a garantir que eles tenham os processos e funções organizacionais implementados para demonstrar um compromisso com a prestação de cuidados seguros e de qualidade, buscando zero danos aos pacientes que atendem."

Os padrões da segunda edição do manual estão divididos em duas seções principais: atendimento centrado no paciente e gestão da organização de atendimento domiciliar - introduzindo novos requisitos e um foco maior nestas áreas:

Relatórios de resultados críticos

Comunicação de entrega

Medicamentos semelhantes/similares ao som

Infecções associadas a cuidados com a saúde

Continuum de cuidados

Atendimento centrado no paciente

Estão disponíveis visões gerais dos capítulos que descrevem o foco de cada capítulo, incluindo novas explicações detalhadas para os capítulos Gerenciamento e Uso de Medicamentos (MMU) e Gerenciamento e Segurança de Instalações (FMS) para ajudar as organizações de assistência domiciliar a entender quais padrões e elementos mensuráveis se aplicam, dependendo do tipo de serviço prestado e da unidade/ambiente. Os requisitos de participação de credenciamento (APRs) e um resumo das alterações nos requisitos das normas também estão disponíveis no manual.

A segunda edição do manual é gratuita para os clientes atuais credenciados pela JCI através do JCI Direct Connect e está disponível para compra. Para mais informações sobre o credenciamento do atendimento domiciliar da JCI, acesse o site da JCI.

Sobre a Joint Commission International

A Joint Commission International (JCI) foi fundada em 1994 como uma divisão da Joint Commission Resources, Inc. (JCR), uma afiliada integral e sem fins lucrativos da The Joint Commission. Por meio de programas internacionais de credenciamento e certificação, serviços de consultoria, publicações e educação, a JCI amplia a missão da The Joint Commission em todo o mundo, ajudando a melhorar a qualidade do atendimento ao paciente. A JCI trabalha com organizações internacionais de saúde, agências de saúde pública, ministérios da saúde e outros em mais de 100 países. Visite www.jointcommissioninternational.org para obter mais informações.

