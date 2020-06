Jolta inaugurera le premier réseau mondial de concessionnaires de véhicules électriques à Miami cet automne

Nathan Cohen, PDG et fondateur de Jolta, a déclaré que la société avait été créée pour relever les défis persistants du secteur des véhicules électriques. La plupart des marques de véhicules électriques ne disposent pas à ce jour d'une représentation commerciale appropriée qui permette aux consommateurs de découvrir les produits avant de les acheter. En outre, d'autres marques risquent de diluer l'exposition des véhicules électriques en étant vendues dans des magasins de vélos ou de loisirs. Jolta présentera les marques de véhicules électriques côte à côte dans un magasin phare axé sur les véhicules électriques qui permettra aux consommateurs de découvrir, de comparer et d'essayer les gammes de produits de véhicules électriques avant de les acheter.

« L'approche intégrale de Jolta consistant à rassembler tous les modes de transport électrique personnel au sein d'une expérience client exceptionnelle offre à Gocycle une occasion unique de créer un lien avec les passionnés visionnaires de véhicules électriques. », a déclaré Richard Thorpe, fondateur de Gocycle et designer.

Jolta choisira les véhicules en fonction de leur design, de l'autonomie de leur batterie, de leurs performances et de leur degré de sécurité, soulageant ainsi les consommateurs de la lourde tâche consistant à effectuer des recherches. Un personnel composé d'experts en véhicules électriques proposera des essais sur place et répondra aux questions des clients sur les véhicules et la recharge.

Jolta offrira également des solutions de recharge pour les propriétés résidentielles et commerciales, ainsi que des services d'installation. Les clients pourront se servir des bornes de recharge sur place et d'un salon multi-services où ils pourront travailler ou se détendre pendant que leurs véhicules se rechargeront.

« Jolta a été fondée dans l'idée de protéger l'environnement et d'atteindre un développement durable. Nos modes de transport ont un fort impact sur les efforts environnementaux et la COVID-19 a poussé les gens à envisager des moyens de déplacement encore plus respectueux de l'environnement. Nous sommes convaincus que nous pouvons saisir cette opportunité et contribuer au changement en rendant les véhicules électriques accessibles à tous. », a déclaré Nathan Cohen.

Jolta inaugurera son premier magasin phare au quatrième trimestre de 2020 à Miami. La société prévoit d'ouvrir quatorze autres concessions dans de grandes villes américaines d'ici à 2025.

