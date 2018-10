Jolywood a été invitée à participer à la première conférence ministérielle énergétique sur la Nouvelle route de la soie

Ayant attiré un grand nombre d'invités de haut niveau, la Conférence a rencontré un succès qui démontre la capacité de la BRI à aider les pays participant à atteindre un nouveau consensus en matière de coopération énergétique. La Chine cumule une expérience riche et précieuse en recherche et développement, production et application dans le domaine des technologies et produits du secteur des nouvelles énergies. Combinant la situation actuelle des pays, la Chine procède à la transformation des énergies vertes, en s'engageant dans la coopération, ainsi qu'en favorisant efficacement les populations résidant le long de la Nouvelle route de la soie. Jolywood s'implique activement dans la transformation du secteur des énergies vertes.

M. Lin a déclaré : « Jolywood est un leader mondial en technologies biface haute efficience pour les cellules et modules solaires de type N. La société produit les meilleures cellules solaires biface mono de type N 2,4 GW au monde. L'efficience de conversion des cellules biface TOPcon de type N est supérieure à 22,8 %, tandis que l'efficience de conversion des cellules IBC de type N est supérieure à 23,0 %, ce qui conduit le secteur à entrer dans la nouvelle ère de la parité photovoltaïque. »

Créée en 2008, Jolywood se focalise sur la recherche et le développement de feuilles de fonds solaires, et se positionne en tant que leader dans la fabrication de matériaux photovoltaïques avancés. Son volume de production et de vente lui confère une position de leader dans le secteur. Aujourd'hui, Jolywood soutient plus de 40 GW de centrales électriques à travers le monde, et n'a reçu aucune réclamation de la part de ses clients, en garantissant l'achèvement de l'intégralité du cycle de vie de ses modules PV.

Jolywood place également l'accent sur le développement international, et possède des clients en Italie, en Inde, au Japon et à Taïwan, entre autres. Ses cellules et modules solaires biface de type N haute efficience suscitent l'adhésion des clients issus du monde entier. La société chinoise State Power Investment Corporation Limited (SPIC) a par exemple bâti la plus grande centrale électrique photovoltaïque biface mono de type N de 100 MW au monde au-dessus de l'eau, dont l'approvisionnement et le support sont assurés par Jolywood. Parmi les autres applications figurent la centrale électrique PV biface mono de type N ACME en Inde, la centrale électrique modèle d'Adélaïde en Australie, une station modèle au Japon, et la centrale électrique biface mono de type N RMUTL en Thaïlande, entre autres.

Avec pour objectif de fournir des solutions biface haute efficience offrant une production électrique élevée à un faible coût électrique, Jolywood continuera de moderniser sa technologie et de participer activement à des projets s'inscrivant dans le cadre et aux côtés de la BRI, contribuant ainsi à la transformation du secteur énergétique.

À propos de Jolywood

Jolywood (SZ : 300393) est le leader mondial en développement, production et commercialisation de feuilles de fond PV, de cellules solaires biface monocristallines haute efficience de type N, et de modules biface. Créée en 2008, Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co. Ltd. (Jolywood Suzhou) est le plus grand fabricant de feuilles de fond PV au monde, et possède une capacité de production annuelle de plus de 100 millions de mètres carrés. Fondée en 2016, Jolywood (Taizhou) Solar Technology Co. Ltd. (Jolywood (Taizhou), filiale en pleine propriété de Jolywood Suzhou, se positionne à la tête du secteur solaire mondial depuis 2017, grâce à une capacité de fabrication de 2,4 GW de cellules solaires biface de type N.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/775473/Jolywood_belt_and_road_conference.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/775472/Jolywood_chairman_interviewed.jpg