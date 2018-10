Jolywood fue invitado a participar en la primera Conferencia Ministerial de Energía del Cinturón y la Ruta

El Sr. Lin declaró: "Jolywood es un líder mundial en tecnología bifacial de alta eficiencia para celdas y módulos solares tipo N. Produce las principales celdas solares bifaciales mono tipo N de 2,4 GW del mundo. La eficiencia de conversión de las celdas bifaciales TOPcon tipo N ha superado el 22,8% y la eficiencia de conversión de las celdas IBC tipo N ha superado el 23,0%, y lideran a la industria en la entrada a la nueva era de la paridad fotovoltaica".

Jolywood, fundado en 2008, se ha centrado en la investigación y el desarrollo de láminas posteriores solares y es líder en la fabricación de materiales fotovoltaicos avanzados. Su volumen de producción y ventas ha mantenido una posición de liderazgo en la industria. En el presente, Jolywood está apoyando a centrales eléctricas de más de 40 GW en todo el mundo y no ha recibido quejas de clientes, y asegura la conclusión de todo el ciclo de vida de sus módulos fotovoltaicos.

Jolywood hace hincapié también en el desarrollo internacional y tiene clientes de Italia, la India, Japón y Taiwán, entre otros. Sus celdas y módulos solares bifaciales tipo N de alta eficiencia han recibido el reconocimiento de clientes de todo el mundo. Por ejemplo, la State Power Investment Corporation Limited (SPIC) de China construyó la central fotovoltaica bifacial mono tipo N de 100 MW más grande del mundo sobre el agua con suministros y respaldo de Jolywood. Otras aplicaciones incluyen la central fotovoltaica bifacial mono tipo N ACME de la India, la central eléctrica modelo de Adelaida (Australia), una central modelo en Japón, y la central bifacial mono tipo N RMUTL de Tailandia, entre otras.

Con el propósito de ofrecer soluciones bifaciales de alta eficiencia con generación de alto poder a un bajo costo de electricidad, Jolywood continuará actualizando su tecnología y participando de manera activa en proyectos dentro de la Iniciativa del Cinturón y la Ruta y junto a ella, y contribuyendo a la transformación del sector energético.

Acerca de Jolywood

Jolywood (SZ: 300393) es el líder mundial en desarrollo, producción y comercialización de láminas posteriores fotovoltaicas, celdas solares bifaciales monocristalinas tipo N de alta eficiencia energética y módulos bifaciales. Fundado en 2008, Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co. Ltd. (Jolywood Suzhou) es el mayor fabricante mundial de láminas posteriores fotovoltaicas, con una capacidad de producción anual de más de 100 millones de metros cuadrados. Jolywood (Taizhou) Solar Technology Co. Ltd. (Jolywood Taizhou), una filial de propiedad total de Jolywood Suzhou, se fundó en 2016 y encabeza la industria solar mundial con una capacidad de fabricación de celdas solares bifaciales tipo N de 2,4 GW desde 2017.

