Jolywood gana el premio de innovación tecnológica en AsiaSolar 2018

SHANGHÁI, 15 de septiembre de 2018 /PRNewswire/ -- Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co. Ltd. (Jolywood), El principal proveedor mundial de celdas y módulos solares bifaciales de alta eficiencia tipo N, ha recibido el Premio Asiático de Innovación Tecnológica Fotovoltaica 2018 presentado por la AsiaSolar Expo en Shanghái (la "Expo"). Junto con otros nombres importantes del sector fotovoltaico, la tecnología de Jolywood se basa en avances revolucionarios y en años de experiencia, y ha sido alabada como precursora de nuevas posibilidades con miras al futuro.

Este premio, enfocado en tecnología y empresa, recompensa los logros que fomentan el crecimiento innovador y el desarrollo sostenible en el sector. Durante muchos años, Jolywood ha sido el pionero del sector en el ámbito de la innovación tecnológica con sus productos solares bifaciales de alta eficiencia. Wang Hongliang, Director General Adjunto del negocio de nueva de energía de Jolywood, dio una charla sobre la visión y la misión del grupo, así como sobre sus logros más recientes, en el foro de la Expo.

"Estamos orgullosos de haber recibido este gran honor. En la última década desde la creación de Jolywood, nos hemos transformado de una pequeña empresa a una gran familia de 2.000 miembros, que cuenta con una gama de tecnologías innovadoras", explicó Wang. Durante el discurso, Wang también presentó un proyecto de nueva energía de Jolywood, "Photovoltaic Plus," el cual integra innovación fotovoltaica con agricultura ecológica.

El Proyecto de 'energía verde' combina tecnologías inteligentes con nueva energía. La misión del proyecto, que es también la misión de Jolywood, es servir mejor a la sociedad impulsando la innovación tecnológica", añadió Wang.

Aspectos destacados de las innovaciones de Jolywood

Productos bifaciales de alta eficiencia tipo N

- Eficiencia de alta conversión: más del 23% en la cara delantera y más del 19% en la cara posterior.

- Mayor generación de electricidad: más de 310W en los módulos de 60 celdas y 370W en los de 72 celdas.

- Mejor rendimiento: de celdas tipo N, no hay degradación inducida por la luz (LID, por sus siglas en inglés), lo cual puede aumentar la generación de electricidad. La temperatura de trabajo es de 5 a 9 grados centígrados por debajo del tipo P convencional. Excelente respuesta a la iluminación débil.

Jolywood X Dupont: combina una lámina posterior TPT transparente y aluminio altamente reflectante en los módulos bifaciales

- La gama de productos presenta tecnología Tedlar de Dupont y la tecnología de revestimiento de fluorocarbono transparente patentado de Jolywood con una transmisión de luz superior al 90%. Es el complemento ideal para los módulos bifaciales.

Módulos flexibles sin cristal de IA

- Este módulo se puede doblar libremente y tiene celdas tipo N de material muy delgado de 100μm con una eficiencia asombrosa de más del 23%. La caja IA acoplada al módulo es capaz de supervisar cada módulo online y de desconectarlo en caso de emergencia.

Módulos plegables

- Equipados con celdas solares bifaciales monocristalinas tipo N

- Potencia de salida estable

- Portátil y sumamente plegable

- Muy resistente a la corrosión, a la intemperie y al desgaste

Proyecto "Photovoltaic Plus"

- Este proyecto creará un complejo de agricultura "verde" con instalaciones para criar, cultivar, producir alimentos, generar energía y turismo.

- Las instalaciones de cultivo están potenciadas y operadas por sistemas digitales que integran las tecnologías de generación de energía bifacial de tipo N y las tecnologías de alta reflexión de Jolywood. El Sistema optimiza el uso de la energía solar y de la tierra para obtener una mayor producción.

Acerca deJolywood

Jolywood (SZ: 300393) es el líder mundial en desarrollo, producción y comercialización de láminas posteriores fotovoltaicas, celdas solares bifaciales monocristalinas tipo N de alta eficiencia energética y módulos bifaciales. Fundada en 2008, Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co. Ltd. (Jolywood Suzhou) es el mayor fabricante mundial de láminas posteriores fotovoltaicas, con una capacidad de producción anual de más de 100 millones de metros. Jolywood (Taizhou) Solar Technology Co. Ltd. (Jolywood Taizhou), una filial de propiedad total de Jolywood Suzhou, se fundó en 2016 y encabeza la industria solar mundial con una capacidad de fabricación de celdas solares bifaciales tipo N de 2,4GW desde 2017.