Jolywood gana el Premio Toda la Calidad Importa de TUV Rheinland

El Premio Toda la Calidad Importa, presentado por el líder industrial global TUV Rheinland, es un homenaje anual a los destacados aportes de los fabricantes de módulos fotovoltaicos, inversores, sistemas de almacenamiento energético y componentes de la Gran China, y se ha convertido en un barómetro ampliamente reconocido respecto a las tendencias del sector fotovoltaico. La ceremonia de premiación de este año se realizó en Suzhou, en la provincia oriental china de Jiangsu, como parte del Congreso Solar Toda la Calidad Importa. Durante el evento de dos jornadas, el Dr. Liu Zhifeng, gerente general de Jolywood (Taizhou) Solar Technology Co. Ltd, ofreció una presentación sobre las técnicas de módulos bifaciales de contacto pasivante tipo N de Jolywood.

Tras dedicar años a la investigación y el desarrollo de sus celdas y módulos solares bifaciales de alta eficiencia tipo N, Jolywood ha alcanzado innovadores logros en el incremento de la eficiencia de conversión y en la reducción del costo nivelado de energía (levelized cost of energy, LCOE). Uno de sus últimos productos, las celdas bifaciales de contacto pasivante tipo N, han elevado la eficiencia de conversión promedio a más de 22,5 %, con potencia frontal superior a los 330 W.

Debido a las ventajas de materias primas y estructura, la celda solar de contacto pasivante posee un espacio de mejora de alta eficiencia en comparación con la celda solar PERC, y cuenta con ventajas como ninguna degradación inducida por potencial (Potential-Induced Degradation, PID), cero degradación inducida por la luz (Light-Induced Degradation, LID), mejor respuesta ante la luz débil, menor riesgo de rajaduras, etc. El rendimiento y la confiabilidad elevados arrojan mayores beneficios a largo plazo y menor costo nivelado de energía.

Para asegurar la alta calidad, todos los productos de Jolywood deben someterse a varios ensayos en exteriores antes de ser aprobados. El comité del Premio Toda la Calidad Importa galardonó a Jolywood luego de inspeccionar varias veces en el lugar durante un año el rendimiento energético en exteriores del módulo, lo cual vuelve a demostrar la perseverancia de Jolywood en lograr una excelente calidad.

Habiendo obtenido una firme presencia en el escenario internacional, Jolywood también ha formado alianza con la mundialmente reconocida empresa Datong Panda PV, y en el proyecto Zonnepark Rilland de 11,75 MW en los Países Bajos, que es la mayor central solar con escala de empresa de servicios públicos que se haya construido con módulos solares bifaciales tipo N en Europa.

"Como dedicado pionero en el sector de la energía verde, Jolywood siempre se ha adherido a sus normas de alta calidad y a sus estrictos principios de investigación y desarrollo", declaró Lin Jianwei, presidente de Jolywood. "Durante más de un decenio, hemos priorizado la calidad por encima de todo lo demás, y nos hemos dedicado de lleno al desarrollo de celdas solares de alta eficiencia, de lámina posterior fotovoltaica de alta calidad y de técnicas de encapsulado de alta confiabilidad. Esperamos ser una fuerza fundamental en la búsqueda del venidero logro de la paridad de red".

Acerca de Jolywood

Jolywood (SZ: 300393) es el líder mundial en el desarrollo, la producción y la comercialización de lámina posterior fotovoltaica, módulos bifaciales y celdas solares bifaciales tipo N monocristalinas de alta eficiencia. Fundada en 2008, Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co. Ltd. (Jolywood Suzhou) es el mayor fabricante mundial de lámina posterior fotovoltaica, con capacidad de producción anual superior a los 100 millones de metros cuadrados. Jolywood (Taizhou) Solar Technology Co. Ltd. (Jolywood Taizhou), una subsidiaria totalmente controlada por Jolywood Suzhou, fue fundada en 2016, y ha encabezado el sector solar global con 2,4 GW en capacidad de fabricación de celdas solares bifaciales tipo N desde 2017.

FUENTE Jolywood (Taizhou) Solar Technology Co. Ltd.

