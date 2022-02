Jolywood gewinnt pv magazine Annual Award 2021

Das pv magazine brachte eine hochkarätige Expertenjury aus Führungskräften von Solarunternehmen, Analysten von Institutionen und der University of New South Wales zusammen, um die innovativsten Technologien und Produkte in der Solar- und Speicherindustrie auszuwählen.

Das preisgekrönte „Niwa Black"-Modul verwendet großformatige M10-Siliziumwafer auf Basis der neuesten J-TOPCon 2.0-Technologie von Jolywood, die eine Bifazialität von 80 %, einen Wirkungsgrad von 22 % und einen Temperaturkoeffizienten von -0,31 %/°C bietet. Das bifaziale Modul hat Abmessungen von 1.728 x 1.134 x 30 mm und wiegt 24,5 kg. Das schwarze Silikon und der Rahmen des Moduls bieten ein komplett schwarzes ästhetisches Design mit anmutiger und edler Optik. Darüber hinaus hat das Niwa Black mit hoher Leistung, hohem Leistungsnutzen und niedrigen Stromgestehungskosten auch die Vorteile von niedriger LTD und LeTID, ein ausgezeichnetes Schwachlichtverhalten und ist sehr zuverlässig, was für Wohndachprojekte von Vorteil ist.

Für dieses Produkt hat Jolywood bereits die Fähigkeit, die Technologie und das serienproduzierte Modul zu skalieren. Das Produkt wurde bei vielen Wohndachprojekten in Europa eingesetzt, kam bei den Kunden sehr gut an und wurde durchweg gelobt. Darüber hinaus hat Jolywood eine 1,5-GW-TOPCon-Solarzellenfabrik in Taizhou in Betrieb genommen und neue Kapazitäten von 16 GW in Taiyuan geplant.

„Der Markt ist das direkteste Feedback zur Produktqualität. Bis jetzt haben wir mehr als 5 GW an n-Typ-Solarzellen und -Modulen ausgeliefert und sehr viel Lob von unserem Kunden bekommen. Das bestätigt die ausgezeichnete Qualität der Produkte", sagte die Jolywood-Verkaufsleiterin Cathy Huang stolz. „Die Jolywood-Produkte werden auf der ganzen Welt verkauft und bieten besseren Service."

