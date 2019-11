Jolywood na konferenci Solar Asset Management MENA 2019 diskutovala o přednostech oboustranných solárních modulů typu N

„Extrémní tepla a písečné bouře představovaly hlavní výzvu pro účinnost fotovoltaických systémů instalovaných v regionu. Vysoce účinné oboustranné moduly typu N společnosti Jolywood jsou navrženy pro dynamiku tohoto klimatu a geografické vlastnosti Středního východu a poskytují efektivní řešení pro investory, protože zaručují vyšší návratnost investic zde vybudovaných solárních elektráren," uvedl Dr. Liu.

Během konference představila společnost Jolywood světovým lídrům v oboru svá průkopnická řešení pro řešení vývoje sluneční energie na Blízkém východě. Pan Liu jmenoval vlastnosti bateriových technologií NTOPcon se zaměřením na účinnost, míru konverze a spolehlivost, které pomáhají řešit intenzivní problémy související s teplem a zvyšují dlouhodobé výhody pro místní investory:

První je vysoká účinnost. Účinnost solárních článků Jolywood NTOPCon dosáhla při hromadné výrobě až 23,2 % a výkonová kapacita modulů v hromadné výrobě dosáhla 440–455 W, což je výrazně vyšší výkon než současně nabízený. Statistiky založené na environmentálních testech na Středním východě odhadují, že každé zvýšení výkonu oboustranného modulu Jolywood o 10 W může snížit náklady na BOS (vyváženost systému) o 1 ¢.

Druhou předností je značné zvýšení výkonu. Vysoce reflexní povrch v pouštní oblasti znamená, že energetický zisk u oboustranných modulů typu N společnosti Jolywood může dosáhnout až 27,3 %. Podle statistik z testů třetích stran je energetický zisk oboustranných produktů typu N společnosti Jolywood o 5-7 % vyšší než u oboustranných produktů PERC a o 13-15 % vyšší než u jednostranných článků PERC.

Třetí je vysoká spolehlivost. Tepelná odolnost byla identifikována jako významné kritérium pro dlouhodobou stabilitu solárních modulů. Obzvláště dlouhodobé vystavení extrémním teplotám vede k degradaci vyvolané světlem a zvýšenou teplotou (LeTID). Průměrná pracovní teplota solárního modulu je nad 75 °C, což znamená, že v této oblasti je třeba řešit problémy spojené s degradací LeTID. Moduly typu N mají základní výhodu nižší degradace LeTID, což z nich činí ideální volbu pro takové podmínky. Pro další řešení tohoto kritického problému společnost Jolywood optimalizovala své moduly pro zmírnění degradace světlem a snížil ji z 1 % v prvním roce na 0,4 % v následujících letech, což na základě výpočtu obou podmínek odpovídá o 6,32 % vyšší výrobě energie za 25 let.

Oboustranné moduly Jolywood NTOPCon byly od svého uvedení na trh dobře přijímány místními instalačními firmami. Společnost Jolywood dodala na Blízký východ celkem 500 MW jen v roce 2019, včetně projektu o výkonu 125 MW v Ománu, který je největší světovou solární elektrárnou s články typu N na světě. Připojení zařízení ke státní síti je naplánováno na prosinec.

O společnosti Jolywood

Společnost Jolywood (SZ: 300393) je světovým lídrem ve vývoji, výrobě a uvádění fotovoltaických panelů, vysoce účinných monokrystalických oboustranných solárních článků NTOPCon a bifaciálních modulů na trh. Společnost Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co. Ltd. (Jolywood Suzhou) byla založena v roce 2008 a je největším výrobcem solárních panelů na světě s roční výrobní kapacitou přes 100 milionů metrů čtverečních. Jolywood (Taizhou) Solar Technology Co. Ltd. (Jolywood Taizhou), dceřiná společnost plně vlastněná společností Jolywood Suzhou, byla založena v roce 2016 a vévodí světovému solárnímu průmyslu s kapacitou výroby oboustranných solárních článků NTOPCon o celkovém výkonu 2,4 MW od roku 2017.

