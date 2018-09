Jolywood remporte le prix de l'innovation technologique à AsiaSolar 2018

SHANGHAÏ, 15 septembre 2018 /PRNewswire/ -- Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co. Ltd. (Jolywood), premier fournisseur mondial de cellules et modules solaires bifaces de type N à haut rendement, a remporté le prix 2018 de l'innovation technologique photovoltaïque en Asie, remis lors du salon AsiaSolar à Shanghaï. À l'instar d'autres grands noms du photovoltaïque, la technologie de Jolywood représente une avancée considérable et des années d'expertise. Elle permet d'envisager de nouvelles possibilités pour l'avenir.

Ce prix axé sur la technologie et l'esprit d'entreprise salue les réalisations contribuant à l'élan novateur et au développement durable du secteur. Depuis de nombreuses années, Jolywood sert de baromètre de l'innovation technologique avec ses produits solaires bifaces de type N à haut rendement. Pendant son discours sur la vision et la mission du groupe au forum du salon, Wang Hongliang, directeur général adjoint de la nouvelle division énergie de Jolywood, a également présenté les dernières réalisations de la société.

« Nous sommes flattés de l'honneur qui nous est fait. Petite entreprise à sa création il y a dix ans, Jolywood est devenue une grande famille de 2 000 membres qui s'enorgueillit d'un éventail de technologies innovantes », déclare-t-il. M. Wang a également annoncé « Photovoltaic Plus », un nouveau projet énergétique de Jolywood, qui intègre l'innovation photovoltaïque à l'agriculture écologique.

« Ce projet d'« énergie verte » associe des technologies intelligentes à une énergie nouvelle. Son objectif est de mieux servir la communauté en pilotant l'innovation », a expliqué M. Wang.

Innovations marquantes de Jolywood

Produits bifaces de type N à haut rendement

- Taux élevé de conversion : plus de 23 % pour la face avant et plus de 19 pour la face arrière.

- Gain plus important en matière de production d'électricité : plus de 310 W pour les modules de 60 cellules et 370 W pour ceux de 72 cellules.

- Amélioration des performances : pour les cellules de type N, absence de dégradation causée par la lumière, d'où une augmentation du courant produit. La température d'utilisation est inférieure de 5 à 9 degrés à celle du type P conventionnel. Réaction excellente en cas d'éclairement faible.

Jolywood X Dupont : association d'une backsheet TPT transparente et d'aluminium hautement réfléchissant dans les modules bifaces

- La gamme de produits allie la technologie Tedlar de Dupont et la technologie Jolywood brevetée de revêtement en hydrurofluorurocarbone transparent avec coefficient de transmission supérieur à 90 %. C'est la combinaison idéale pour les modules bifaces.

Modules souples AI sans verre

- Capable de se plier librement, ce module contient des cellules composées d'un matériau d'une finesse de 100 μm de type N dont le rendement exceptionnel dépasse 23 %. Le boîtier AI fixé au module peut surveiller celui-ci en ligne et l'arrêter en cas d'urgence.

Modules pliables

- Équipés de cellules bifaces monocristallines de type N

- Puissance de sortie régulière

- Transportables et hautement pliables

- Très résistants à la corrosion, aux températures extrêmes et au vieillissement

Projet « Photovoltaic Plus »

- Création d'un complexe agricole « vert » comprenant des installations pour l'élevage, la culture, la fabrication de nourriture pour animaux, la production d'énergie électrique et le tourisme.

- Les installations de culture sont alimentées et exploitées par des systèmes numériques intégrant les technologies Jolywood de production d'énergie électrique bifaces de type N et haute réflexion. Le système optimise l'utilisation de l'énergie solaire et du sol pour une production maximale.

À propos de Jolywood

Jolywood (SZ: 300393) est le leader mondial de la conception, de la production et de la commercialisation de cellules et de modules solaires bifaces monocristallins de type N à haut rendement à couche arrière (backsheet) photovoltaïque. Fondée en 2008, Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co. Ltd. (Jolywood Suzhou) est le plus grand fabricant de backsheets PV au monde. Sa capacité annuelle de production dépasse les 100 millions de mètres carrés. Jolywood (Taizhou) Solar Technology Co. Ltd. (Jolywood Taizhou), filiale à 100 % de Jolywood Suzhou, a été fondée en 2016. Elle occupe depuis 2017 la première place de l'industrie solaire mondiale grâce à sa capacité de fabrication de 2,4 GW de cellules solaires bifaces de type N.