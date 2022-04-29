Jolywood Solar Niwa Modules удостоена золотой награды на выставке Polish Energy Show

На выставке экспертам отрасли предлагается ежегодно выбирать ряд высококачественных модулей с превосходной производительностью, которые будут удостоены наград. Модули Niwa Black были отмечены за превосходное качество и инновации, получили единогласное признание экспертов и золотую награду MTP Gold Medal Award. Золотая награда MTP Gold Medal Award является одной из самых престижных на этой выставке, и конкуренция очень серьезная. Ее завоевание свидетельствует о том, что модули Niwa произвели огромное впечатление, а их высокое качество было единогласно признано на рынке. Модули Jolywood Solar очень популярны в Польше и всегда имели большой успех на рынке. Стоит отметить их высокую мощность и надежность, низкий уровень LeTID, отсутствие LID и другие преимущества, в полной мере соответствующие потребностям местного рынка. Температурный коэффициент составляет -0,32%/Вт, что эффективно снижает потери на выходе и риски, связанные с высокой температурой при использовании оборудования, решает проблему выработки электроэнергии компонентами, работающими в экстремальных условиях, и идеально адаптируется к местным климатическим условиям.