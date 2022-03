Jornalista brasileira lança livro no Canadá

Soraya Benevides deixa o Brasil para apostar em um novo começo no Canadá e entre os desafios da imigração surge a criação de sua primeira obra literária

SÃO PAULO, 22 de março de 2022 /PRNewswire/ -- O livro "A casa de chá" produzido pela jornalista brasileira Soraya Benevides, estreou no Brasil e em Portugal em maio de 2021 e, agora, é lançado no Canadá. A obra descreve a trajetória de vida da autora no Brasil, com relatos de uma adolescência marcada por momentos conturbados em relação à família, como integrou-se no mercado de comunicação corporativa, fundou uma agência de Assessoria de Imprensa e consolidou uma carreira de sucesso. Além disso, Soraya narra o momento em que iniciou sua busca por autoconhecimento e renunciou a tudo para viver um grande amor no Canadá – enfrentando os desafios como estrangeira - de morar em um país com cultura e clima completamente diferentes.

Neste mês de março, a escritora participou do evento Transmutação: O Ser mulher na Modernidade, promovido pela O CONCID – Conselho Brasileiro de Cidadania de Ontário, na sede do Jornal de Toronto, Canadá. A programação do evento contou com um espaço destinado a Soraya Benevides que dividiu com os participantes detalhes sobre o lançamento promovido no Canadá do livro "A Casa de Chá" que contém o selo da editora Chiado Books, disponível em formato e-book e físico nas principais livrarias do Brasil e no Canadá por meio da Canoa Cultural.

Sobre Soraya Benevides:

Soraya Benevides nasceu e cresceu em Santos, estado de São Paulo. Após formar-se em jornalismo, pela Universidade Católica de Santos, em 1988, ela mudou para a capital, trabalhando como repórter, redatora e assessora de imprensa. Em 2000, fundou a Dríade Comunicação, especializada em serviços de comunicação para o mercado de tecnologia e educação. Desde 2007, vive em Woodstock, Canadá, com seu marido, onde é instrutora de yoga em seu próprio estúdio.

Dados do Livro

título: A CASA DE CHA

editora: Chiado Books

isbn: 9789895268030

idioma: Português/ Inglês

encadernação: Brochura

formato: 14 x 22 x 1,5

páginas: 268

ano de edição: 2020

edição: 1ª

Para mais informações

Facebook: @sobenevides

Instagram: Soraya_escritora

FONTE Soraya Benevides

SOURCE Soraya Benevides