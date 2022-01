Jornalistas de 55 países africanos participam de conferência de imprensa organizada pela Igreja Shincheonji

O mais novo seminário online da Igreja Shincheonji sobre as parábolas de Jesus começou em 3 de janeiro e continua até 28 de março. Segue-se a conclusão bem-sucedida da série anterior da igreja, que testificou as profecias e o cumprimento registrados no Livro do Apocalipse por 10 semanas em 2021, de 18 de outubro a 27 de dezembro. As visualizações acumuladas no YouTube até agora chegaram a 8 milhões. Como resultado deste seminário do Apocalipse, a Igreja Shincheonji assinou MOUs com mais de 1.200 pastores e seminários em 57 países. Desse total, 235 MOUs foram assinados em 16 países da África.