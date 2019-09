José Carlos Dorte sugere cautela enquanto a economia se recupera: "Nada de gastos excessivos"

Estes sinais apontam para um aumento de inflação, ocasionando aumento nas taxas de juros e dificultando ainda mais o acesso ao crédito. Neste ambiente, para aquelas pessoas que possuem recursos para investir no mercado financeiro e são pessoas com perfis conservadores, ou seja, não gostam de correr riscos, recomenda-se aplicações em renda fixa.

Isso porque o mercado está trabalhando com a expectativa de aumento no índice da inflação, elevando a rentabilidade. Em janeiro a taxa SELIC ficou em 0,93%, enquanto um fundo de renda fixa com uma boa composição da carteira ficou em média 2% ao mês.

Para aqueles que gostam de correr um pouco mais de risco, mas não o suficiente para enfrentar a volatilidade do mercado de ações, os fundos moderados ou multimercados são boas opções. Eles possuem composições de fundos de renda fixa com fundo de ações em proporções de 70/30 ou 80/20, sendo a maior parte em renda fixa e uma pequena parte em fundos de ações de grandes empresas.

Um exemplo de boa rentabilidade foi o fundo Currency Hedge 30 do Banco Safra, atingindo uma rentabilidade em janeiro de 3,49% . Deve-se esclarecer, no entanto, que rentabilidades passadas não garantem as futuras, todavia este é um exemplo de uma modalidade que, se bem escolhida, poderá oferecer rendimentos acima dos fundos de renda fixa puros.

O mercado de ações continua com volatilidade alta. Só para se ter uma ideia, em 2018 o Ibovespa fechou com um acumulado nos últimos 24 meses de 8,93 negativos. Portanto, o mercado de ações requer muito cuidado.

Uma boa dica continua sendo investir em imóveis. É um investimento seguro e com uma boa escolha do imóvel o investidor poderá auferir até 40% de valorização em um ano. Este tipo de investimento é de médio e longo prazo, porém gera uma tranquilidade quanto à preservação do patrimônio.

Para quem não possui recursos para investimento e está tomando recursos, ou seja, buscando empréstimos, 2019 ainda não será um bom ano. O Banco Central sinaliza alta de juros e os custos com empréstimos estão subindo. Para aqueles que já possuem empréstimos, é recomendável sair urgente do cheque especial e do cartão de crédito. Estes tipos de empréstimos possuem taxas muito altas e comprometem ainda mais a saúde financeira. Recorra ao crédito consignado e, se for o caso, alongue sua dívida para que possa atravessar a crise.

