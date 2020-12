José Felipe Carneiro busca dividir suas experiências em seu recém lançado curso de empreendedorismo

Muito conhecido por sua simpatia e seu carisma, Zé Carneiro – como é mais conhecido - sempre gosta de lembrar que construir essa trajetória não foi nada fácil. E é exatamente todas as experiências que construíram este caminho que ele decidiu compartilhar no curso "A Arte de Sobreviver no Mundo dos Negócios", que está disponível na plataforma Sympla Play.

Com uma abordagem direta e transparente, o curso traz lições didáticas, sucintas, práticas e estratégicas que serão úteis para todos – desde aqueles que pretendem iniciar seu próprio negócio, até aqueles que já estão empreendendo e buscam conhecer cada vez mais o universo corporativo.

"A ideia do curso não é apresentar fórmulas mágicas. Este curso é para quem busca aprender de verdade, se capacitar e desenvolver as ferramentas necessárias para enfrentar a jornada do empreendedorismo no Brasil", explica ele.

O curso é composto de uma introdução, quatro módulos principais e um de conclusão. Eles variam entre cinco e oito capítulos. Além disso, são apresentados alguns cases como o da cervejaria mineira Oak Island Brewery. Para mais informações sobre o curso, acesse: https://www.sympla.com.br/a-arte-de-sobreviver-no-mundo-dos-negocios-com-jose-felipe-carneiro__1046671

Sobre a Sympla

A Sympla é a maior plataforma de eventos do Brasil e tem o objetivo de transformar a venda de ingressos em uma experiência simples, eficiente e humana. Recentemente, lançou o Sympla Play, plataforma que hospeda cursos online e sob demanda, com foco em conteúdo real e qualificado.

Com tecnologia em seu DNA, a empresa busca atender produtores e público com soluções dinâmicas e confiáveis em todos os segmentos em que atua. Fundada em 2012, a empresa está em mais de 3.000 cidades do país, possibilitando o acesso a uma ampla variedade de eventos, cursos, palestras e workshops, tanto presenciais como online.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1388427/SYMPLA_PLAY_KV_CARNEIRO.jpg

FONTE Sympla

SOURCE Sympla