Journée européenne de sensibilisation aux valvulopathies 2018 : les nouvelles données indiquent que la faible sensibilisation aux valvulopathies empêcherait les personnes âgées de solliciter un dépistage et un traitement

L'appel en faveur d'une amélioration de l'éducation et du diagnostic des maladies valvulaires cardiaques fait suite aux résultats d'une nouvelle enquête portant sur 12 820 personnes âgées de plus de 60 ans dans 11 pays européens.

Seulement 3,8 % de la population est sensibilisée à la sténose aortique, l'une des formes des maladies des valves cardiaques (ou valvulopathies) les plus répandues, bien qu'elle affecte approximativement 2,7 millions de personnes de plus de 65 ans en Europe [1],[2]

Les niveaux de préoccupation envers les valvulopathies sont très faibles (2,1 %) comparés au cancer (28,8 %), bien que le taux de mortalité annuelle de la sténose aortique grave soit plus élevé que pour la plupart des cancers [1],[3],[4]

Seules 46 % des personnes effectuent un contrôle régulier de leur fonction cardiaque à l'aide d'un stéthoscope, ce qui constitue la première étape de détection de la maladie, et seules 24,06 % des femmes font vérifier leur fonction cardiaque à chaque visite médicale, contre 30,2 % des hommes[1]

Une nouvelle enquête menée auprès de 12 820 personnes âgées de plus de 60 ans à travers l'Europe indique que le faible niveau de sensibilisation aux valvulopathies empêcherait les personnes âgées de solliciter un dépistage et un traitement.[1] Les résultats de cette enquête publiés dans la revue médicale Clinical Research in Cardiology coïncident avec la toute première Journée européenne de sensibilisation aux valvulopahties qui se déroulera dans six pays le 8 septembre 2018. La campagne appelle à des actions pour améliorer la sensibilisation, le diagnostic précoce et le traitement dans toute l'Europe.

Les conclusions, qui prennent en compte ces résultats ainsi que ceux d'une enquête sur la sensibilisation menée deux ans auparavant, indiquent qu'en général, plus de personnes connaissent désormais les maladies des valves cardiaques. Cependant, il est inquiétant de constater une diminution de la compréhension de la sténose aortique, la forme de valvulopathie la plus répandue affectant entre 2 et 7 % des personnes de plus de 65 ans.[5] Seules 3,8 % des personnes ayant répondu à l'enquête ont été capables d'identifier correctement cette forme de maladie valvulaire cardiaque, contre 7,21 % de personnes en 2015.[1] Par ailleurs, presque deux cinquièmes des personnes interrogées (38,10 %) ignoraient les options de traitement des maladies des valves cardiaques[1], et ce, en dépit du fait qu'approximativement 2,7 millions de personnes de plus de 65 ans sont susceptibles d'être atteintes de sténose aortique en Europe, un chiffre appelé à augmenter en raison du vieillissement de la population européenne.[2]

Tant que le niveau de compréhension de la maladie reste faible, le niveau de préoccupation face aux maladies des valves cardiaques l'est également parmi les Européens. Bien que le seuil de préoccupation ait légèrement augmenté (1,7 % en 2015 contre 2,1 % en 2017) au cours des deux dernières années, il reste particulièrement faible par rapport à celui du cancer (28,8 %) ou de la maladie d'Alzheimer (20,9 %)[1], et ce, en dépit du fait que le taux de mortalité annuelle due à la sténose aortique grave soit considérablement plus élevé que pour la plupart des cancers.[3],[4] Ce manque de compréhension et de préoccupation face aux maladies valvulaires cardiaques peut empêcher les personnes âgées de solliciter un dépistage et un traitement.

D'après le professeur Helge Möllmann, principal auteur de l'étude et cardiologue au St. Johannes Hospital à Dortmund, en Allemagne :« Les résultats de cette étude de sensibilisation montrent une augmentation des connaissances superficielles sur les maladies valvulaires cardiaques, mais bizarrement, les personnes ne sont toujours pas suffisamment informées sur ces maladies et s'en préoccupent donc peu. Le traitement des maladies des valves cardiaques permet aux personnes de retrouver une bonne qualité de vie et une espérance de vie normale. Il est donc essentiel de les sensibiliser et de les éduquer sur ces maladies. »

Les valvulopathies sont des pathologies cardiaques répandues, caractérisées par un dysfonctionnement des valves cardiaques, mais qu'il est possible de traiter. Lorsque les valves présentent un dysfonctionnement, elles peuvent rapidement perturber l'écoulement sanguin dans l'organisme. Les symptômes des valvulopathies sont les douleurs thoraciques, la fatigue, l'essoufflement, la difficulté à faire de l'exercice physique et l'évanouissement ; elles peuvent aussi entraîner une mort subite.[6] Cependant, de nombreux patients ne présentent pas de symptômes graves ou visibles, ou minimisent souvent leurs symptômes en les attribuant au processus naturel du vieillissement, ce qui rend le diagnostic difficile.[6] Il est important d'effectuer un diagnostic précoce, car lorsque les cas graves de sténose aortique ne sont pas traités, la moitié des patients décèdent dans les deux ans suivant la manifestation des symptômes.[7]

L'étude a révélé que les personnes interrogées étaient plus enclines à signaler d'abord les douleurs thoraciques, puis les sensations d'oppression dans la poitrine, mais qu'un cinquième des personnes interrogées (19,8 %) ne parleraient probablement pas des essoufflements à leur médecin traitant, bien qu'il s'agisse d'un symptôme répandu des maladies valvulaires cardiaques.[1]

Les résultats indiquent qu'un écart subsiste entre la régularité à laquelle les hommes et les femmes effectuent un contrôle par stéthoscope : seulement 24,06 % de femmes font contrôler leur fonction cardiaque à chaque visite, contre 30,2 % des hommes.[1] Cela expose les femmes à un risque plus élevé de diagnostic tardif, puisque l'écoute du cœur par stéthoscope pour détecter un « murmure » caractéristique constitue la première étape de l'identification d'un problème des valves cardiaques.[8]

En outre, l'enquête montre que bien que l'auscultation par stéthoscope soit devenue plus fréquente ces dernières années, elle demeure encore rare. Aujourd'hui, moins de personnes se font rarement, voire jamais, ausculter (54,2 % en 2015 contre 50,6 % en 2017, p<0,001), et plus d'Européens font écouter leur cœur à chaque visite par leur médecin qu'il y a deux ans (24,2 % en 2015 contre 27,2 % en 2017 ; p<0,001), néanmoins, la plupart des personnes âgées de 60 ans ou plus (54,1 %) n'est toujours pas régulièrement contrôlées.[1]

« C'est la population qui doit être sensibilisée aux valvulopathies afin d'amorcer la première étape d'un diagnostic efficace, en remarquant les symptômes, » a ajouté le professeur Helge Möllmann. « Le 8 septembre 2018 représente un jour mémorable car il marque le lancement de la première Journée européenne de sensibilisation aux valvulopathies, une journée axée sur les quatre aspects clés permettant d'améliorer le diagnostic et l'accès au traitement en Europe. Les résultats de cette enquête montrent clairement l'importance d'avoir une journée dédiée à améliorer la compréhension des maladies valvulaires cardiaques et à souligner également la nécessité urgente d'une utilisation plus fréquente des stéthoscopes par les médecins, ce qui est essentiel au diagnostic. »

Il est encourageant de constater que, malgré le manque de sensibilisation et de compréhension des valvulopathies et des éventuelles options de traitement, après avoir reçu des informations supplémentaires sur la maladie, les personnes interrogées lors de l'enquête ont indiqué qu'elles aimeraient faire l'objet d'un contrôle concernant les valvulopathies. La pression artérielle est la première maladie pour laquelle la plupart des personnes interrogées souhaiteraient être régulièrement contrôlées par leur médecin, avec en deuxième position les maladies des valves cardiaques.[1]

Il faut de toute urgence améliorer la sensibilisation aux valvulopathies et à leurs traitements efficaces chez les patients et les professionnels de santé afin de s'assurer que les personnes soient pleinement informées et en mesure de comprendre leurs symptômes et de les signaler à leur médecin. Le principal traitement est le remplacement de la valve cardiaque, soit par chirurgie à cœur ouvert, soit par une procédure mini-invasive comme l'Implantation transcathéter de valve aortique (ITVA). Le traitement peut soulager les symptômes, prolonger la durée de vie du patient et améliorer sa qualité de vie et sa santé.[9]

Écouter le cœur à l'aide d'un stéthoscope est l'une des mesures les plus simples permettant aux médecins d'établir un diagnostic. La mise en place de contrôles de santé cardiaques réguliers visant à dépister les maladies des valves cardiaques après 65 ans permettrait d'augmenter les auscultations régulières par stéthoscope, et donc d'effectuer un diagnostic précoce de la maladie, ce qui est primordial pour en améliorer les résultats.

À propos des maladies valvulaires cardiaques

Les maladies des valves cardiaques désignent tout dysfonctionnement ou anomalie de l'une ou plusieurs des valves cardiaques, ce qui perturbe l'écoulement sanguin intracardiaque. Cette maladie survient en général par usure, maladie ou endommagement d'une ou des valve(s) cardiaque(s).[10]

À propos de la sténose aortique

La sténose aortique, une forme de valvulopathie, est le plus souvent causée par la dégénération ou le durcissement (calcification) de la valve aortique en raison du vieillissement, ce qui entraîne le rétrécissement (sténose) progressif de la valve - une modification qui compromet son fonctionnement et perturbe l'écoulement sanguin dans le cœur.[11]

À propos de l'enquête

En 2015, une enquête sur la sensibilisation à la santé cardiaque a été menée chez des personnes de plus de 60 ans à travers l'Europe. L'objectif des enquêtes était d'évaluer les niveaux de sensibilisation et de préoccupation face aux maladies des valves cardiaques parmi la population des plus de 60 ans en général. La dernière enquête, dont l'objectif était d'évaluer la sensibilisation et la connaissance des diverses maladies, y compris des valvulopathies, parmi la population des plus de 60 ans en général, a changé, et 12 820 personnes âgées de plus de 60 ans ont été interrogées dans 11 pays européens, y compris la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le Danemark, les Pays-Bas, la Suède, la Finlande, la Norvège, l'Irlande et le Royaume-Uni. L'enquête a été financée par Edwards Lifesciences.

À propos de la Journée européenne de sensibilisation aux valvulopathies

La première Journée européenne de sensibilisation aux valvulopathies aura lieu le 8 septembre 2018 et son thème sera « Le pouvoir du vieillissement positif » dont l'objectif est d'améliorer le dépistage, le traitement et la prise en charge des maladies des valves cardiaques en Europe. Elle envisage de réaliser cela via son « Plan d'action A4 » qui appelle à une meilleure sensibilisation, la mise en place de contrôles par stéthoscope annuels, des directives nationales sur les valvulopathies et une égalité d'accès aux traitements. Le projet est soutenu par un groupe d'associations européennes de patients, telles que l'Alliance du Cœur en France, Cuore Italia en Italie, Heart Valve Voice au Royaume-Uni, AEPOVAC en Espagne, Croi en Irlande et Hart Volgers aux Pays-Bas.

