Journée mondiale de la dignité des victimes de la traite d'êtres humains

Toutes les formes de trafic des êtres humains sont des infractions préalables au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme. Le trafic d'êtres humains est étroitement lié aux unités criminelles organisées et aux organisations terroristes, à la contrebande, aux pots-de-vin et à la corruption. La traite des êtres humains est une source de gains de fonds utilisés par de multiples domaines - les banques et, de plus en plus, le e-commerce, les détaillants et les entreprises de télécommunications. Celles-ci se sensibilisent et cherchent à éviter d'être sanctionner par les réglementations internationales.

LexisNexis Risk Solutions fournit des logiciels et des solutions de données pour aider à mettre l'accent sur des questions clés telles que la transparence et l'inclusion économique, la lutte contre la traite d'êtres humains, l'esclavage et la corruption et blanchiment d'argent. Bridger Insight XG fournit une plate-forme technologique avec un algorithme d'appariement de noms pour faciliter la tâche fastidieuse de gestion de volumes importants de due diligence pour des tiers. Les données de WorldCompliance incluent non seulement les entreprises et individus associés à la traite d'êtres humains et à l'esclavage, mais aussi les catégories associées telles que les sanctions, les exécutions, les personnes politiquement exposées, les entités publiques et plus de 60 catégories d'enregistrements médiatiques indésirables tous recherchés et analysés dans 57 langues.

Kader Djouadi, directeur du développement commercial France, a déclaré : "En permettant aux entreprises (sociétés de e-commerce, détaillants, etc.) et aux institutions financières de contrôler leurs clients, fournisseurs et autres relations avec les personnes et entités impliquées dans des activités de trafic dans les médias, les poursuites judiciaires et les décisions de justice, nous contribuons à empêcher ces acteurs illicites d'avoir accès au financement et au commerce ou de déplacer le produit de leurs activités. Nous aidons nos clients à détecter le trafic d'êtres humains parce que cela fait partie des réglementations AML (lutte contre le blanchiment d'argent) et CTF (lutte contre le financement du terrorisme)".

La traite d'êtres humains touche tous les secteurs de l'industrie, qu'il s'agisse des institutions financières, du e-commerce, du commerce de détail et des entreprises de télécommunications, mais ce crime est aussi un problème de supply chain.

« Là où il y a corruption, vous trouverez des problèmes de droits de l'homme, et là où il y a des problèmes de droits de l'homme, il y aura de la corruption. Il arrive souvent que les trafiquants aient besoin de blanchir leurs gains mal acquis ou compromettre certains fonctionnaires. Il y a aussi un certain angle réglementaire, avec la California Transparency in Supply Chains Act et la Modern Slavery Act 2015 au Royaume-Uni, entre autres. Les entreprises sont donc tenues de déclarer les mesures prises pour éradiquer l'esclavage et la traite des êtres humains dans leur supply chain. L'une de ces étapes devrait être de faire preuve de due diligence dans la supply chain, ce qui peut faire partie de leur processus de gestion des risques et de conformité. ».

