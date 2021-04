Journée de la Terre 2021 : Dreame poursuit ses initiatives de protection de la Terre avec ses solutions durables

En tant qu'entreprise technologique innovante, Dreame se consacre à la recherche et au développement de produits électroménagers intelligents. Son dernier robot aspirateur Dreame Bot L10 Pro, à la pointe de la technologie, présente des conceptions respectueuses de l'environnement qui non seulement répondent aux principales préoccupations des consommateurs, mais surtout, contribuent à la protection de l'environnement.

« Alors que nous célébrons la Journée de la Terre 2021, Dreame est fier de présenter ses produits de pointe qui accordent une attention particulière à la protection de l'environnement et au développement durable », a déclaré Shan Kuan, directeur des ventes mondiales de Dreame. « Dreame est engagée dans la cause de l'énergie renouvelable et de la conservation de l'énergie, et nous nous efforçons non seulement de réaliser des progrès technologiques, mais aussi de contribuer à rendre notre monde meilleur. »

La philosophie de conception du modèle en matière d'économie d'énergie se reflète dans son système de navigation LiDAR précis et sa technologie d'évitement d'obstacles qui empêchent le robot de s'emmêler ou de se bloquer, car les multiples collisions et le calage augmentent la consommation inutile de batterie et les recharges intempestives.

Associé à l'algorithme SLAM développé par Dreame, qui permet d'éviter les obstacles avec une grande précision en 3D, le Dreame Bot L10 Pro peut éviter les obstacles de manière proactive afin de garantir un fonctionnement fluide, une consommation d'énergie réduite et une efficacité de nettoyage accrue. Les utilisateurs peuvent également désigner des zones de nettoyage ou des zones restreintes dans l'application à l'aide de la fonction carte personnalisée.

Avec une forte puissance d'aspiration de 4000Pa, le Dreame Bot L10 Pro permet un nettoyage durable en supprimant en une seule fois les taches tenaces et la saleté cachée au fond des tapis.

En outre, les aspirateurs Dreame de la série T sont dotés d'une batterie amovible pour un recyclage plus pratique, un concept qui prend pour point de départ la protection de l'environnement. Avec forte puissance d'aspiration de 150K tr/min, l'aspirateur sans fil Dreame T30 sera disponible sur Amazon le 10 mai. L' L'aspirateur Dreame T10 r ( https://www.amazon.com/dp/B08QTTF2BZ ) plus rentable, peut répondre sans problème aux besoins quotidiens de nettoyage et d'entretien.

Pour soutenir la Journée mondiale de la Terre, Dreame offre 15 % de réduction sur l'aspirateur T10 pendant une durée limitée (du 22-04-2021 07:00 au 29-04-2021 23:59 PDT) en utilisant le code promo : 156VZPWF

Il est prévu que Dreame organise un événement de lancement de produits le 8 mai (19 heures CET) via des plateformes internationales, notamment YouTube, Facebook, Amazon et AliExpress, pour présenter les nouveaux produits à venir : Dreame Bot L10 Pro, Dreame Bot Z10 Pro (aspirateurs-balais sans fil 2-en-1 avec élimination automatique des saletés) et Dreame Bot W10 (fonction d'autonettoyage de la serpillère), ainsi que les aspirateurs-balais sans fil V11 SE, V12 et le champion toutes catégories T30 de Dreame. Restez connectés pour plus d'informations.

À propos de Dreame Technology

Créée en 2015, Dreame Technology, une société de produits de consommation innovante se concentre sur les appareils ménagers intelligents, avec la vision d'autonomiser la vie par la technologie.

Suivez l'entreprise sur Facebook , Instagram et Twitter .

Pour en savoir plus, consultez le site https://www.dreame-technology.com .

Contact médias :

Tianshi Yuwen

[email protected]

Lena Liu

[email protected]

+86 400-875-9511

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1494112/Earth_Day_2021_Dreame_Continues_Earth_Protection_Initiatives_Sustainable_Solutions.jpg

SOURCE Dreame Technology