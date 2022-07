Journée internationale de l'amitié : Zoomlion s'efforce d'établir une coopération gagnant-gagnant avec ses partenaires mondiaux

« À l'occasion de la Journée internationale de l'amitié, la société entend mettre en avant son approche gagnant-gagnant de la coopération, à savoir l'inclusion, l'amitié, les règles, la co-innovation et le partage, et souhaite travailler avec ses partenaires mondiaux pour offrir de meilleurs produits et services à tous les clients. »

En collaboration avec WILBERT, l'un des principaux fabricants de grues à tour à flèche relevable et la troisième société de location de grues à tour en Europe, Zoomlion a développé la nouvelle W220-10S avec des réglages spécialement adaptés au marché européen, offrant des améliorations complètes en matière de sécurité, d'intelligence, de commodité, d'efficacité économique et de personnalisation.

Le Dr Michael Meding, directeur général de Zoomlion Wilbert, a noté que la nouvelle grue à tour est le premier produit localisé développé conjointement par les équipes chinoises et allemandes, et que sa conception et sa production ont pleinement profité aux deux sociétés.

La coopération étendue de Zoomlion avec des partenaires mondiaux a donné des résultats mutuellement bénéfiques. En 2008, Zoomlion a acquis la société italienne CIFA, le troisième plus grand fabricant de machines à béton de l'époque, et a depuis réalisé des percées continues sur le marché européen. CIFA a également établi une usine en Chine permettant de renforcer le développement de ses produits et la compétitivité de sa marque au cours de l'année suivante.

En 2015, Zoomlion et le groupe de camions MAZ ont commencé à collaborer en Biélorussie. En combinant les technologies et les capacités de production des engins de construction de Zoomlion avec les châssis de poids lourds de MAZ, les deux entreprises ont développé et fabriqué en sept mois seulement trois camions-grues et balayeuses d'assainissement qui ont répondu à la demande du marché local.

En 2021, en dépit de l'influence de la COVID-19, le chiffre d'affaires des sociétés acquises par Zoomlion à l'étranger a augmenté de plus de 30 % par rapport à l'année précédente, créant plus d'emplois et augmentant les recettes fiscales qui ont été hautement reconnues par le gouvernement local et les communautés d'affaires.

« En tant qu'entreprise, nous devons adapter nos opérations, respecter les règles locales, nous fondre dans la culture locale et viser une coopération gagnant-gagnant avec nos partenaires mondiaux. Zoomlion espère coopérer avec davantage d'entreprises pour apporter de nouvelles opportunités et rechercher un développement mutuellement bénéfique », a déclaré Zhan Chunxin, président et PDG de Zoomlion.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1864539/image_1.jpg

SOURCE Zoomlion