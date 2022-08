Journée internationale de la jeunesse 2022 : la septième saison de XCMG Apprentice apporte des informations et des opportunités concernant l'industrie des machines de construction

XUZHOU, Chine, 14 août 2022 /PRNewswire/ -- Basée sur le thème des « voyageurs du temps », la septième saison du programme d'expérience immersive et d'éducation innovante XCMG (SHE:000425) s'est déroulée pour la première fois dans cinq pays. De jeunes talents venus de Chine (équipe Monde), d'Allemagne (équipe Europe), du Brésil (équipe Amérique), de Thaïlande (équipe Asie du Sud-Est) et d'Inde (équipe Asie du Sud) se sont joints au programme pour en apprendre davantage sur XCMG ainsi que sur son personnel, ses produits, ses technologies, ses industries et ses chaînes de valeur lors de cette tournée d'une durée de deux semaines.

« XCMG espère se voir rejoindre par un plus grand nombre de jeunes venus du monde entier pour explorer les sciences et technologies de l'ingénierie, et ainsi contribuer à la construction mondiale et au développement durable », a déclaré Wang Min, le président-directeur général de XCMG.

Les cinq équipes ont présenté des rapports sur les forces de XCMG en R&D, en construction, en exploitation, en marketing et en fabrication intelligente, en présentant la feuille de route et les stratégies mondiales de XCMG à un public international. Les apprentis ont effectué un parcours complet à travers les secteurs d'activité de XCMG ainsi que son institut de recherche.

Les ingénieurs de XCMG ont organisé une série d'événements et de défis pour les cinq équipes, dont une session sur les systèmes de contrôle intelligents du centre R&D de XCMG Europe. À cette occasion, les apprentis ont accompli trois tâches difficiles : identifier un système de sécurité intelligent pour faire fonctionner deux excavatrices et expérimenter la différence qui en résulte, un système terrestre intelligent qui contrôle les appareils pour accomplir des tâches dans une zone fixe, et la gestion sans erreurs d'un système intelligent de chargement et de pelletage réglé pour charger et décharger des poids fixes de 50 et 100 kg grâce à un système intelligent.

Au laboratoire de mécanique des sols de XCMG en Chine, Priyasha Sharma, une apprentie indienne, a utilisé le véhicule de sauvetage multifonctionnel JY20G2 et réussi son défi avec brio sous la direction des techniciens de XCMG.

Elle a déclaré que « le joystick est parfaitement conçu et possède une grande précision de fonctionnement, la cabine est très confortable et le design global est ergonomique et centré sur l'humain. »

Le thème du programme de l'équipe Europe était « les capacités en R&D ». Les apprentis ont manipulé une excavatrice XCMG XE220E de 22 tonnes équipée de la toute dernière technologie d'assistance intelligente, ce qui a grandement amélioré l'efficacité du travail accompli ; les apprentis ont pu accomplir des tâches basiques comme le nivellement et la mise à niveau d'un terrain après seulement quelques minutes de formation.

Grâce au programme d'apprentissage XCMG, le groupe est en mesure de faire la démonstration des différentes facettes des piliers de l'industrie et de soutenir le futur développement de l'industrie des machines de construction de façon unique et innovante.

Jusqu'à présent, XCMG a fourni d'excellents produits et services dans 191 pays et régions en intégrant le commerce d'exportation, les usines à l'étranger, les fusions et acquisitions transfrontalières ainsi que la R&D internationale. XCMG possède maintenant cinq bases pour la R&D, 15 bases de fabrication à l'étranger et usines KD ainsi que plus de 2000 points de service et 40 centres à grande échelle pour la vente de pièces détachées à l'étranger.

