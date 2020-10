Journée mondiale de la vue : Une opportunité pour reconsidérer la vue comme une priorité mondiale

Une bonne vue doit faire partie de la stratégie de reconstruction.

DALLAS, 8 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Le 8 octobre, le Vision Impact Institute se joint aux organisations internationales de la protection de la vue pour souligner le besoin d'une bonne vue pour la Journée mondiale de la vue. Le thème, Hope in Sight, offre une plate-forme pour sensibiliser à l'importance d'une bonne vision au moment où le monde s'efforce de reconstruire les économies, les sociétés et les systèmes éducatifs fortement touchés par la Covid-19.

Avant la pandémie, le besoin d'un meilleur accès à la bonne vue a souvent été une problématique. Selon le Rapport mondial de l'OMS sur la vue, au moins 2,2 milliards de personnes souffrent de déficience visuelle ou de cécité. Un milliard de personnes auraient pu éviter cette situation ou encore être soignées.

Si des progrès ont été réalisés au fil des ans pour que davantage de personnes puissent avoir accès à des lunettes, il est probable qu'une bonne vue ne soit plus une priorité dans un monde où le papier est déjà très rare.

« La bonne vue est un problème qui a une solution. Lorsque nous résolvons un problème de vue, nous résolvons plusieurs autres problèmes qui nécessitent notre attention, particulièrement aujourd'hui », affirme Kristan Gross, le Directeur général mondial de la Vision Impact Institute. « Les recherches ont montré que la bonne vue peut avoir un impact positif sur productivité de l'employé, l'éducation des enfants, Meilleure mobilité les routes, et Égalité des genres. »

Pour reconstruire les économies et les sociétés, il faudra un effort collectif pour améliorer les systèmes à un niveau meilleur que celui avant la pandémie. La bonne vue peut être une motivation.

