Journée mondiale du souvenir des victimes de la route : Vision Impact Institute encourage les efforts visant à associer une bonne vue à des routes plus sûres

L'intégration de la vue dans les discussions sur la sécurité routière est essentielle pour réduire le nombre d'accidents.

DALLAS, 14 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Le 15 novembre, le Vision Impact Institute se joindra à des organisations du monde entier pour commémorer la Journée mondiale du souvenir des victimes de la route.

Selon l'Organisation mondiale de la Santé, 1,35 million de personnes sont mortes sur les routes et 50 millions ont été blessées en 2018. Près de 50 % de ces décès sont des « usagers de la route vulnérables » : piétons, cyclistes et motocyclistes.

Si les causes des accidents de la route sont nombreuses, une mauvaise vue sur la route est un facteur de risque grave et souvent sous-estimé. Les recherches suggèrent que la vue est cruciale pour la conduite, car 90 % des informations dont les gens ont besoin pour conduire passent par leurs yeux.

Pendant trop d'années, la vue n'a pas été incluse dans les conversations sur la sécurité routière. Des progrès ont été réalisés récemment. En avril, les Nations unies ont formulé des recommandations aux gouvernements pour améliorer les systèmes routiers nationaux dans le cadre de leur plan 2021-2030 pour la deuxième Décennie d'action des Nations unies pour la sécurité routière. Il s'agissait notamment de veiller à ce que les usagers de la route du monde entier aient une bonne vue.

« Nous sommes très heureux de voir que la vue est incluse dans les conversations sur la sécurité routière », déclare Kristan Gross, directeur exécutif mondial du Vision Impact Institute. « À mesure que nous reconstruisons nos économies, une mobilité plus sûre deviendra encore plus importante. Nous devons veiller à ce que tous les citoyens aient une chance égale d'arriver en toute sécurité sur leur lieu de travail, à l'école et à leur domicile. La vue devrait jouer un rôle important ».

