Journée portes ouvertes virtuelle Tsinghua SIGS 2023 | Où commence votre avenir

Assister à une journée portes ouvertes est une excellente occasion de découvrir les programmes de troisième cycle que nous proposons. Assistez à des séances d'information données par nos facultés et obtenez un aperçu plus approfondi de nos excellents programmes. Nous sommes à votre disposition pour vous fournir toutes les informations que vous souhaitez, y compris la façon dont nous pouvons vous aider à construire votre parcours professionnel, à quoi ressemble le programme d'études, quel type d'orientation et de conseil nous offrons et, surtout, ce que c'est que d'être un étudiant à Tsinghua.

Venez nous rejoindre et découvrez où commence votre avenir

SHENZHEN, Chine, 28 octobre 2022 /PRNewswire/ -- La journée portes ouvertes virtuelle 2023 de la Tsinghua Shenzhen International Graduate School (Tsinghua SIGS) aura lieu le 29 octobre 2022.

Tsinghua Shenzhen International Graduate School (Tsinghua SIGS) Virtual Open Day 2023 will be held on October 29th, 2022.

Cet événement est organisé par le bureau des admissions de SIGS et bénéficie du soutien des instituts, divisions et programmes de recrutement, notamment l'Institut de recherche sur les matériaux, Open FIESTA l'Institut Tsinghua-Berkeley Shenzhen, l'Institut d'ingénierie biopharmaceutique et de la santé, l'Institut de l'environnement et de l'écologie, l'ingénierie hydraulique, l'ingénierie civile, les sciences et technologies informatiques, l'ingénierie du Big Data, l'intelligence artificielle.

Les participants pourront recevoir des informations basées sur les ressources pédagogiques, la recherche académique, le développement futur et les caractéristiques éducatives internationales de chaque faculté. À la fin, le Bureau d'admission des diplômés et les Affaires académiques discuteront des conditions d'admission et du système d'aide financière, suivis d'une session de questions-réponses.

Rendez-vous à la Journée portes ouvertes virtuelle @SIGS

Quand : 29 octobre 2022

Présentée par : Personnel enseignant et personnel du SIGS de Tsinghua

Lieu :

1. Zoom (ID : 867 1967 4943)

2. Suivez le compte WeChat 'TsinghuaSIGS'

À propos de la Tsinghua Shenzhen International Graduate School (SIGS)

Lancée en mars 2019, Tsinghua SIGS est un établissement de recherche et d'enseignement supérieur de l'université de Tsinghua, situé dans le sud de la Chine. En s'appuyant sur l'héritage académique de Tsinghua et les ressources innovantes de Shenzhen, nos étudiants et nos professeurs se consacrent à relever les défis mondiaux par le biais de la recherche de pointe et de la collaboration. Préparer les futurs dirigeants à relever les défis mondiaux. À Tsinghua SIGS, notre mission est de remodeler l'enseignement supérieur ainsi que la recherche et le développement pour mieux servir le développement durable local, national, régional et mondial. Ici, nous formons les prochaines générations de leaders mondiaux, nous relevons les défis mondiaux par le biais de collaborations internationales et nous facilitons la recherche interdisciplinaire et les partenariats industriels.

Tsinghua SIGS a mis en place 6+1 domaines thématiques qui dépassent les frontières traditionnelles entre les disciplines universitaires et favorisent la recherche et l'apprentissage interdisciplinaires. Ils comprennent la science des matériaux, la science des données et les technologies de l'information, l'ingénierie biopharmaceutique et de la santé, l'ingénierie océanique, les habitats humains futurs, l'environnement et l'écologie et la gestion de l'innovation.

Tsinghua SIGS propose des programmes de doctorat et des programmes de master aux étudiants internationaux. Le 1er tour des candidatures pour l'admission internationale 2023 commence le 15 octobre 2022. Les candidats doivent remplir une demande en ligne sur le site Web de la THU ( http://gradadmission.tsinghua.edu.cn ). Pour plus d'informations sur les candidatures, référez-vous à la page Admission to Tsinghua Shenzhen International Graduate School 2023 (Pour les étudiants étrangers) : https://www.sigs.tsinghua.edu.cn/en/2022/0929/c1402a58113/page.htm

Pour plus d'informations sur la journée portes ouvertes et les demandes d'admission, veuillez contacter le bureau d'admission aux études supérieures de Tsinghua SIGS ou consulter le site officiel de Tsinghua SIGS.

Bureau d'admission aux études supérieures

Adresse électronique : [email protected]

Téléphone : +86 755 26036110

Site officiel du SIGS de Tsinghua

https://www.sigs.tsinghua.edu.cn/en/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1930912/Tsinghua_Shenzhen_International_Graduate_School__Tsinghua_SIGS__Virtual_Open_Day.jpg

