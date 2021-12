Jovens da primeira turma do projeto 1000 DEVs da J&JMD recebem diploma de programação

O projeto nasceu em resposta a uma necessidade que ficou mais evidente na pandemia. No setor de saúde houve uma grande aceleração na transformação digital, revelando a carência de mão de obra qualificada, enquanto a taxa de desemprego entre jovens de 18 a 24 anos no Brasil chegou a mais de 30%, em 2020 .

"Estamos celebrando um sonho compartilhado. Nós da J&J Medical Devices juntamente com a Distrito, as empresas madrinhas bem como esses jovens e suas famílias, esperamos muito por esse momento. Esse programa é uma referência de como grandes empresas podem contribuir para transformar a trajetória da saúde para a humanidade e também as comunidades nas quais atuamos, por meio da educação", afirma Gustavo Galá, presidente da J&J Medical Devices no Brasil.

O curso de capacitação, iniciado em julho de 2021, contou com a seleção de 80 estudantes do segundo grau, que participaram de interações com executivos, programas de mentorias e treinamentos em desenvolvimento de software com metodologia de educação à distância ministrado pela startup mesttra.

O evento foi realizado de forma híbrida, transmitido por videoconferência. Fabricio Campolina, diretor de healthcare transformation da J&J Medical Devices para a América Latina, conduziu a cerimônia e as homenagens feitas aos formandos com discursos de Gustavo Galá, presidente da J&J Medical Devices Brasil, Dr. Fabio Jatene, professor de cirurgia torácica, vice-presidente do conselho de inovação do HC da USP, padrinho da turma, e Gustavo Araújo, co-fundador e CEO da Distrito.

A partir de janeiro de 2022, todos os alunos que participaram desta primeira edição já têm à sua espera um trabalho remunerado – cinco deles na Johnson & Johnson Medical Devices e os demais em outras empresas madrinhas da edição de estreia da iniciativa, entre elas a própria Distrito e as startups parceiras como Kidopi, Sami, Laura, Medway, Handtalk, 3778, Magrathea, e Eyecare Health.

