Jovens sonham grande em Qianhai, que se integrou à área da Grande Baía

SHENZHEN, China, 29 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- Em 27 de junho, teve início oficialmente a "Competição de Inovação e Empreendedorismo de Qianhai Guangdong-Hong Kong-Macau-Taiwan", marcando o início da série de atividades "Cooperação Shenzhen-Hong Kong para Criar o Futuro", em comemoração ao aniversário de 25 anos do retorno de Hong Kong à pátria, de acordo com a Autoridade da Zona Moderna de Cooperação do Setor de Serviços de Qianhai Shenzhen-Hong Kong.

Para muitos jovens ambiciosos, trata-se da promessa de mais oportunidades e de um início melhor. Sunny Zhou, uma jovem de Guangdong, é diretora de uma empresa financiada por Macau. Seu projeto ganhou a medalha de prata nas finais da competição do ano passado. "O concurso nos ofereceu a oportunidade de conhecer muitos especialistas do setor e parceiros empreendedores de diferentes lugares e nos trouxe novas ideias de empreendedorismo", disse Sunny Zhou.

Para oferecer maior apoio aos participantes, a competição deste ano será totalmente atualizada. Os projetos vencedores poderão avançar diretamente para as Finais do Setor da Competição de Inovação e Empreendedorismo da China (Shenzhen). Mentores profissionais estarão disponíveis para oferecer aconselhamento individual. Além disso, os vencedores poderão obter prioridade para estabelecer-se no Centro de Inovação e Empreendedorismo Jovens de Qianhai Shenzhen-Hong Kong (QSHKYIEH) e contar com políticas preferenciais relevantes. O evento também realizará atividades como acampamento de criadores, sessões de aconselhamento em empreendedorismo e sessões de matchmaking de investimentos, a fim de desenvolver uma boa plataforma para os jovens se comunicarem, cooperarem e progredirem. A competição estabeleceu quatro sub-regiões, com um prêmio total de mais de CNY 7 milhões.

O evento é realizado há seis anos consecutivos, desde 2016, e já contou com cerca de seis mil inscrições, incluindo quase três mil de Hong Kong, Macau e outras localidades. Ao promover a transformação de conquistas científicas e tecnológicas relevantes, Qianhai se tornou um "grande lugar dos sonhos" para muitos jovens.

Lee Jee Bong, de Hong Kong, que já participou do concurso, é um desses empreendedores em Qianhai. No ano passado, o projeto de sua empresa ganhou o prêmio prata na categoria de Crescimento Empresarial nas finais da competição. "Os requisitos técnicos de nosso produto são altos, e precisamos de muitos talentos profissionais. Qianhai tem políticas e serviços interessantes para talentos, então, excelentes cabeças e mentes se reúnem. É fácil obter acesso à área da Grande Baía e ao mercado interno mais amplo. É por isso que estamos aqui", disse Lee Jee Bong.

"O QSHKYIEH é o lugar onde nosso sonho começou e será o lugar onde poderemos realizar nosso sonho", disse Lee Jee Bong. O QSHKYIEH que ele mencionou tem renome no círculo de jovens empreendedores de Hong Kong e é considerado por muitos moradores de Hong Kong como a primeira opção para abrir um negócio. No centro, foi estabelecida toda uma cadeia de inovação e ecossistema de empreendedorismo, com "seis cadeias em uma": cadeia inovadora, cadeia industrial, cadeia de capital, cadeia de políticas, cadeia de informação e cadeia de talentos, e um grande número de equipes empreendedoras de Hong Kong se concentraram aqui. Até o final de maio de 2022, o QSHKYIEH havia incubado um total de 591 equipes empreendedoras. Recentemente, Qianhai continua a avançar na construção de várias áreas para o QSHKYIEH, a fim de oferecer mais espaço para os jovens empreendedores; além disso, uma série de medidas de apoio, como a emissão de fundos de apoio especiais para os jovens de Hong Kong e Macau, a implementação de 15% de imposto de renda corporativo, incentivos a investimentos estrangeiros, subsídios para aluguel de escritórios, entre outras, para fortalecer o empreendedorismo jovem.

Na cerimônia de lançamento da competição, Qianhai lançou nove benefícios práticos para os moradores de Hong Kong, nas áreas de habitação, empreendedorismo, serviços, emprego, plataforma, inovação científica, finanças, liquidação, subsistência, entre outros, com o objetivo de oferecer apoio completo para que os moradores e empresas de Hong Kong se desenvolvam em Qianhai e oferecer facilidade para que os jovens façam negócios em Shenzhen.

"Qianhai é a ponte da cooperação entre Hong Kong e Shenzhen e a primeira parada para os jovens de Hong Kong se desenvolverem no continente. Espero que mais jovens de Hong Kong possam perseguir seus sonhos e realizá-los em Qianhai e na área da Grande Baía", disse Kenneth Fok Kai-kong, membro do Comitê Nacional da Conferência Popular Consultiva Política da China e membro do Conselho Legislativo de Hong Kong, na cerimônia de lançamento.

FONTE Authority of Qianhai Shenzhen-Hong Kong Modern Service Industry Cooperation Zone

