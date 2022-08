JOYSBIO DESENVOLVE NOVOS TESTES RÁPIDOS DE VARÍOLA DOS MACACOS

A JOYSBIO, um dos principais fabricantes mundiais de kits de teste rápido, desenvolveu dois novos testes de varíola dos macacos, que fornecem resultados em 15 minutos

TIANJIN, China, 17 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A JOYSBIO, um dos principais fabricantes mundiais de kits de teste rápido de fluxo lateral, tem o orgulho de anunciar o desenvolvimento de dois testes de varíola dos macacos, ambos com resultados em 15 minutos ou menos. Recentemente, a JOYSBIO lançou um teste rápido de antígeno da varíola dos macacos e um teste rápido de anticorpos IgM/IgG da varíola dos macacos, ambos com a marcação CE-IVD. O teste de antígeno testa amostras de soro humano, plasma, sangue integral, swab de garganta, saliva ou exsudado de lesão para determinar se há antígenos do vírus da varíola dos macacos. O teste de anticorpos IgM/IgG utiliza algumas gotas de sangue para encontrar os anticorpos que o corpo de uma pessoa criou após a infecção pela varíola dos macacos. Atualmente, ambos os testes estão em avaliação clínica na Europa e mostraram resultados confiáveis com pacientes infectados. Mais informações estão disponíveis em https://en.joysbio.com/monkeypox-rapid-test-kit/.

"Logo após a COVID-19, outra preocupação global com a saúde, a varíola dos macacos", disse Rick Zhang, diretor de desenvolvimento comercial da JOYSBIO. "Felizmente, temos tratamentos para a varíola dos macacos que podem reduzir as lesões dolorosas e a probabilidade de morte. Também temos uma vacina para essa doença, uma vez que ela existe há muito tempo. Ainda assim, antes que possam ser tratados, os pacientes precisam ser diagnosticados corretamente. A varíola dos macacos parece com muitas outros tipos de varíola. Nossos testes serão uma ótima ferramenta para profissionais da saúde, principalmente quando se tem acesso limitado a testes de PCR."

A varíola dos macacos teve uma taxa de mortalidade histórica de 0,1% a 11% na população em geral, mas é uma preocupação muito maior entre as crianças, em que a taxa de mortalidade pode aumentar. Diagnosticar uma doença é sempre o primeiro passo para sobreviver a ela. Com os testes rápidos de antígeno e anticorpos de varíola dos macacos da JOYSBIO, a obtenção dessas respostas será muito mais rápida e permitirá que os profissionais da saúde se protejam melhor, assim como o público.

"Na JOYSBIO", disse Zhang, "assumimos o compromisso de acompanhar todas as ameaças infecciosas à humanidade. Continuaremos a melhorar nossos testes atuais e a desenvolver outros novos, conforme a necessidade. Quanto mais cedo uma pessoa souber que está doente, mais cedo poderá tomar medidas proativas para prevenir a disseminação e se cuidar."

Sobre a JOYSBIO

A JOYSBIO (Tianjin) Biotechnology Co., Ltd. é uma empresa chinesa de biotecnologia dedicada à P&D que desenvolve, fabrica e fornece kits de teste rápido de diagnóstico médico in vitro (DIV) de alta qualidade, assim como kits revolucionários de reagentes personalizados, para todas as partes do mundo. A JOYSBIO foi fundada por uma equipe de profissionais com muitos anos de experiência combinada em marketing/vendas, técnica, operacional e de fabricação nesse setor. A JOYSBIO é um desenvolvedor e fabricante líder mundial de kits de teste de fluxo lateral, que forneceu mais de 200 milhões de unidades de kits de teste rápido do SARS-COV-2 durante o surto da COVID-19.

FONTE JOYSBIO (Tianjin) Biotechnology Co., Ltd.

