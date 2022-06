JOYSBIO ofrece prueba rápida del antígeno del SARS-COV-2 que detecta Omicron BA.4 y BA.5

-JOYSBIO ofrece la prueba rápida del antígeno del SARS-COV-2 que detecta las subvariantes de Omicron BA.4 y BA.5

TIANJIN, China, 27 de junio de 2022 /PRNewswire/ -- A medida que las subvariantes de Omicron BA.4 y BA.5 del SARS-COV-2 se abren paso en la UE y Estados Unidos, Joysbio es capaz de dar a la gente el poder de administrarse una prueba rápida en casa. El Kit de Prueba Rápida de Antígeno de Coronavirus de Joysbio puede detectar eficazmente las subvariantes de Omicron BA.4 y BA.5. La prueba está certificada por la CE1434 (PCBC) para el autodiagnóstico por parte de personas no expertas.

En junio de 2020, Joysbio lanzó su innovadora prueba rápida del antígeno de COVID-19. Los resultados de 15 minutos permiten a los funcionarios gubernamentales, organizadores de eventos, funcionarios escolares y otros tomar decisiones sobre el distanciamiento, el uso de mascarillas y otras precauciones. Más información sobre el kit de prueba está disponible en https://en.joysbio.com/covid-19-antigen-rapid-test-kit/ .

Desde que lanzaron su primera prueba de antígeno de COVID, JOYSBIO ha suministrado más de 200 millones de pruebas en todo el mundo para proteger a todos de este virus mortal.

"A medida que las nuevas mutaciones BA.4 y BA.5 del SARS-COV-2 van apareciendo en todo el mundo", dijo Zhang, "la necesidad de pruebas que puedan mostrar una infección activa de las nuevas variantes BA.4 y BA.5 sigue creciendo. Nuestra misión, en JOYSBIO, es proporcionar pruebas que sean rápidas, fiables y eficaces para que la gente pueda seguir con su vida lo antes posible."

Certificado por CE1434 (PCBC) para el autodiagnóstico por parte de los profanos, este es el único test que todos los hogares deberían tener. A la primera señal de síntomas o de una posible exposición, la prueba podrá decir a cualquiera si se trata de COVID o de alguna otra enfermedad.

La versión profesional de esta prueba se ha incluido recientemente en la "Lista común de la UE de pruebas rápidas de antígenos de COVID-19" dentro de la categoría A, cuyo uso recomienda encarecidamente la Comisión Europea para la emisión de certificados digitales COVID de la UE.

JOYSBIO (Tianjin) Biotechnology Co., Ltd. es una empresa china de biotecnología centrada en la I+D que desarrolla, fabrica y suministra kits de pruebas rápidas de diagnóstico médico in vitro (DIV) de alta calidad, así como revolucionarios kits de reactivos personalizados a todo el mundo. JOYSBIO fue fundada por un equipo de profesionales con muchos años de capacidad conjunta técnica, de marketing/ventas, operativa y de fabricación en esta industria.

Si desea obtener más información sobre este tema, póngase en contacto con Rick Zhang en el teléfono +86-186-0545-0986 o por correo electrónico en [email protected] .

SOURCE JOYSBIO (Tianjin) Biotechnology Co., Ltd.