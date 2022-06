JOYSBIO przedstawia szybki test antygenowy SARS-COV-2 wykrywający podwarianty Omikronu BA.4 i BA.5

TIANJIN, Chiny, 27 czerwca 2022 r. /PRNewswire/ -- W czasie, gdy podwarianty BA.4 i BA.5 wariantu Omikron wirusa SARS-COV-2 przetaczają się przez Unię Europejską i USA, Joysbio daje każdemu możliwość wykonania szybkiego testu w domu. Zestaw szybkiego testu antygenowego pod kątem koronawirusa firmy Joysbio skutecznie wykrywa podwarianty BA.4 i BA.5 Omikronu. Test otrzymał certyfikat CE1434 (PCBC) w zakresie samobadania przez osoby spoza zawodów medycznych.

Joysbio zaprezentował przełomowy szybki test antygenowy pod kątem COVID-19 już w czerwcu 2020 r. 15-minutowy czas oczekiwania na wynik pozwala urzędnikom państwowym, organizatorom wydarzeń, pracownikom szkół i innym osobom na podejmowanie decyzji dotyczących dystansu społecznego, noszenia maseczek i innych środków ostrożności. Dalsze informacje o zestawie testowym dostępne są pod adresem: https://en.joysbio.com/covid-19-antigen-rapid-test-kit/ .

Od premiery swojego pierwszego testu antygenowego, JOYSBIO dostarczył ponad 200 milionów testów na całym świecie, pomagając chronić wszystkich przed śmiertelnym wirusem.

„Gdy na świecie pojawiają się ogniska zakażeń nowymi mutacjami wirusa SARS-COV-2, BA.4 i BA.5 – mówi Zhang – potrzeba wprowadzenia testów, na których można polegać w zakresie wykazania infekcji tymi wariantami wciąż rośnie. Naszą misją w JOYSBIO jest zapewnianie szybkich, niezawodnych i efektywnych testów, by pomagać ludziom wracać do normalnego życia tak szybko, jak to możliwe".

Nowy test, który posiada certyfikat CE1434 (PCBC) w zakresie samobadania przez osoby spoza zawodów medycznych, to prawdziwy niezbędnik w każdym domu. Już przy pierwszych objawach lub po potencjalnym kontakcie z osobą zakażoną, może pokazać każdemu, czy ma do czynienia z infekcją COVID, czy z inną chorobą.

Profesjonalna wersja testu została niedawno włączona do wspólnej listy szybkich testów antygenowych COVID-19 w ramach Kategorii A, która obejmuje testy szczególnie zalecane do stosowania przez Komisję Europejską w zakresie wystawiania cyfrowych unijnych certyfikatów COVID.

JOYSBIO (Tianjin) Biotechnology Co., Ltd. to chińska firma biotechnologiczna kładąca duży nacisk na badania i rozwój, która opracowuje, produkuje i dostarcza wysokiej jakości zestawy testowe do szybkiej diagnostyki medycznej in vitro (IVD), jak również rewolucyjne dostosowywane zestawy odczynników na całym świecie. JOYSBIO została założona przez szereg profesjonalistów, mających wiele lat wspólnego doświadczenia w zakresie technologii, marketingu/sprzedaży, działalności operacyjnej i produkcji w swojej branży.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, skontaktuj się z Rickiem Zhangiem pod numerem +86-186-0545-0986 lub pod adresem e-mail [email protected] .

SOURCE JOYSBIO (Tianjin) Biotechnology Co., Ltd.