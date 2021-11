JOYSBIOs SARS-COV-2-Antigen-Schnelltest erkennt die OMICRON-Variante

JOYSBIO, einer der weltweit führenden Hersteller von Covid-19-Tests, gibt bekannt, dass seine Tests überall verfügbar sind und neue, gefährliche Varianten identifizieren.

TIANJIN, China, 30. November 2021 /PRNewswire/ - JOYSBIO, einer der weltweit führenden Hersteller von Lateral-Flow-Schnelltests, ist stolz darauf, bekannt zu geben, dass seine Tests nun weltweit erhältlich sind. Außerdem konnte nachgewiesen werden, dass ihr Test das neue Omicron (B.1.1.529) erkennen kann. Diese Variante war Gegenstand einer kürzlichen Dringlichkeitssitzung der WHO und ist der Grund dafür, dass viele Länder Reiseverbote verhängt haben.

Das JOYSBIO SARS-COV-2-Antigen-Schnelltestkit ist in der Lage, die SARS-COV-2-Varianten einschließlich B.1.1.7 (Alpha), B.1.351 (Beta), B.1.617.2 (Delta), P.1 (Gamma) und B.1.1.529 (Omicron) nachzuweisen. Weitere Informationen finden Sie unter https://en.joysbio.com/covid-19-antigen-rapid-test-kit/.

„Die Omicron-Variante ist immer noch ein kleines Rätsel. Es scheint leichter übertragbar zu sein", sagte Rick Zhang, Business Development Director bei JOYSBIO. „Nach den Sequenzierungsdaten der neuen Variante ist die Zielproteindomäne unseres Testkits nicht betroffen. Daher können die von JOYSBIO hergestellten SARS-COV-2-Antigen-Schnelltests auch die Omicron-Variante nachweisen."

Der Bericht der WHO, der erst wenige Tage alt ist, enthält einige beunruhigende Hinweise. „Diese Variante weist eine große Anzahl von Mutationen auf, von denen einige bedenklich sind. Vorläufige Erkenntnisse deuten darauf hin, dass bei dieser Variante im Vergleich zu anderen VOC ein erhöhtes Risiko einer Reinfektion besteht.

Die Bervölkerung wird daran erinnert, Maßnahmen zu ergreifen, um ihr Risiko für Covid-19 zu verringern, einschließlich bewährter öffentlicher Gesundheits- und Sozialmaßnahmen wie das Tragen von gut sitzenden Masken, Handhygiene, körperlicher Abstand, bessere Belüftung von Innenräumen, Meiden von überfüllten Räumen und Impfungen." - https://www.who.int/news/item/26-11-2021-classification-of-omicron-(b.1.1.529)-sars-cov-2-variant-of-concern

Das JOYSBIO Covi-19 Antigen-Schnelltestkit liefert Ergebnisse in nur 15 Minuten.

Der JOYSBIO-Test ist äußerst genau. „Nach der klinischen Analyse von 492 Proben liegt die Nachweisempfindlichkeit bei 98,13 % und die Spezifität bei 99,22 %." (https://en.joysbio.com/covid-19-antigen-rapid-test-kit/) Es wurde bereits gegen SARS-COV-2-Varianten eingesetzt und getestet und hat sich als ebenso reaktionsfähig, genau und schnell erwiesen.

Zhang fügte hinzu: „Bei JOYSBIO sind wir bestrebt, mit allen Varianten von SARS-COV-2 Schritt zu halten. Wir werden unsere bestehenden Tests weiter verbessern und bei Bedarf neue entwickeln. Je früher man weiß, dass man krank ist, desto eher kann man proaktiv Maßnahmen ergreifen, um eine Ausbreitung zu verhindern und sich selbst zu versorgen."

Zhang fuhr fort, dass der Schutz von Leben die Aufgabe von JOYSBIO ist, jeden Tag.

Informationen zu JOYSBIO

JOYSBIO (Tianjin) Biotechnology Co., Ltd. ist ein auf Forschung und Entwicklung fokussiertes chinesisches Biotechnologie-Unternehmen, das qualitativ hochwertige medizinische In-vitro-Diagnostik (IVD)-Schnelltestkits sowie revolutionäre kundenspezifische Reagenzienkits entwickelt, herstellt und in alle Teile der Welt liefert. JOYSBIO wurde von einem Team von Fachleuten mit langjähriger kombinierter Erfahrung in den Bereichen Technik, Marketing/Vertrieb, Betrieb und Herstellung in dieser Branche gegründet.

