JS Global Lifestyle annonce ses résultats intermédiaires pour 2021, avec un bénéfice net doublé par rapport à l'année précédente

HANGZHOU, Chine, 31 août 2021 /PRNewswire/ -- JS Global Lifestyle (01691.HK) a annoncé ses résultats intermédiaires pour 2021. Pour le semestre clos le 30 juin 2021, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires total de 2,24 milliards de dollars, en hausse de 47,8 % en glissement annuel. Le bénéfice net pour la période considérée s'élève à 218 millions de dollars, en hausse de 104,0 % en glissement annuel, ce qui reflète une solide performance globale.

Les résultats intermédiaires montrent que le chiffre d'affaires de JS Global Lifestyle a considérablement augmenté depuis le début de l'année 2021, malgré la forte pression exercée par les tensions au niveau de la chaîne d'approvisionnement, la hausse de l'inflation et les incertitudes causées par la pandémie de COVID-19. Cette augmentation est due à la demande constante de produits en Amérique du Nord et dans la région de l'Asie Pacifique, ainsi qu'à l'expansion continue de JS Global Lifestyle sur le marché européen. L'augmentation significative du bénéfice net est principalement attribuable aux efforts de l'équipe internationale pour contrôler et optimiser les coûts tout en veillant à ce que les détaillants ne soient jamais en rupture de stock.

Des efforts dans quatre domaines pour maintenir la croissance

Au cours du premier semestre 2021, JS Global Lifestyle a concentré ses efforts dans quatre domaines : une connaissance approfondie des attentes des consommateurs, des capacités exceptionnelles en matière d'innovation et de conception de produits, des atouts en matière de marketing, qui suscitent un fort engagement envers la marque et une couverture de distribution omnicanale à forte pénétration.

Ces dernières années, les tendances de consommation ont considérablement évolué, avec une augmentation de la proportion d'achats effectués en ligne, la participation des réseaux sociaux au processus de décision, une évolution des préférences des consommateurs vers des produits et services haut de gamme, des produits de marque à forte valeur ajoutée et des attentes accrues en matière de design des produits. La pandémie de COVID-19 a encore modifié les attentes et les habitudes d'achat des consommateurs en matière de petit électroménager.

Sur la base de ses connaissances approfondies du marché de consommation, JS Global Lifestyle a développé plusieurs nouvelles catégories et produits au cours du premier semestre 2021, notamment le Ninja CREAMi qui permet de préparer des glaces et des milkshakes à partir d'ingrédients de tous les jours, le presse-agrumes professionnel à froid Ninja, le purificateur d'air Shark, le mixeur haute vitesse Joyoung Y521 qui ne nécessite pas de prélavage manuel des ingrédients, la cuisinière électrique intelligente F921 avec une bouilloire en acier carbone et le nettoyeur vapeur T21. Ces nouveaux produits ont tous été lancés.

Dans la nouvelle ère de consommation, la façon dont les marques communiquent avec les acheteurs et le processus de décision d'achat ont tous deux changé. Dans ce contexte, JS Global Lifestyle a tiré parti des opportunités offertes par les achats en ligne, a augmenté l'utilisation des nouveaux réseaux pour atteindre les consommateurs, a renforcé la communication et les interactions avec les consommateurs, et a amélioré la notoriété et la réputation de ses marques et produits.

Dans le même temps, JS Global Lifestyle a continué à se concentrer sur l'expansion internationale en s'associant à des équipes de vente locales et à de grands détaillants pour lancer des produits tout en continuant à construire une boucle d'achat fermée en intégrant des canaux en ligne et hors ligne. Sur le segment en ligne, JS Global Lifestyle a travaillé en étroite collaboration avec des plateformes telles qu'Amazon et Tmall, tandis que sur le segment hors ligne, l'entreprise a obtenu des emplacements de choix chez les détaillants de différents marchés, tout en ajoutant davantage de magasins de sa marque dans des centres commerciaux, afin de s'assurer que les produits sont disponibles pour les acheteurs, quel que soit le canal choisi.

Des mesures sur plusieurs fronts pour se concentrer sur une croissance durable à long terme

Si l'on compare les données financières du premier semestre 2021 avec celles de la même période en 2020 et 2021, JS Global Lifestyle a non seulement enregistré une croissance significative de son chiffre d'affaires et de son bénéfice net d'une année sur l'autre, mais a également maintenu une rentabilité élevée grâce aux synergies de la chaîne d'approvisionnement, à l'optimisation du portefeuille de produits et au contrôle des coûts ; la marge nette s'améliorant de 2,7 points de pourcentage d'une année sur l'autre.

Depuis 2020, JS Global Lifestyle a réalisé une croissance dans un contexte de ralentissement du marché, en augmentant sa part de marché dans les catégories existantes et en faisant progresser régulièrement son expansion dans de nouvelles catégories et sur les marchés internationaux. À l'avenir, malgré les incertitudes sur le marché, JS Global Lifestyle prévoit de continuer à réaliser des innovations pour ses produits et ses catégories et d'en développer de nouveaux, afin de maintenir une croissance rapide en offrant aux consommateurs de meilleures solutions pour les petits appareils.

Afin de générer une croissance durable à long terme, JS Global Lifestyle prévoit de tirer parti de sa position de leader sur le marché international en créant de nouveaux produits, en développant des catégories et des réseaux de vente, en maximisant les synergies, en renforçant la notoriété de la marque et en améliorant l'engagement des consommateurs, ainsi qu'en recherchant des partenariats et des acquisitions stratégiques.

À propos de JS Global

JS Global Lifestyle Company Limited (Hong Kong: 1691) est l'un des principaux producteurs mondiaux de petits appareils électroménagers. Elle se classe au cinquième rang mondial dans le secteur du petit électroménager et au troisième rang des entreprises axées sur le petit électroménager. Elle exploite principalement trois grandes marques : Shark, Ninja et Joyoung. Le succès de la société repose sur sa profonde compréhension des besoins des consommateurs et sur sa forte capacité d'innovation et de conception de produits, alimentée par une plateforme mondiale de recherche et de développement, sur ses atouts en matière de marketing, qui suscitent un fort engagement envers la marque, et sur une couverture de distribution omnicanale à forte pénétration. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.jsgloballife.com

