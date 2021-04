JS Global Lifestyle publie ses résultats financiers pour 2020 et multiplie par près de quatre son bénéfice

HONG KONG, 8 avril 2021 /PRNewswire/ -- JS Global Lifestyle Company Limited (« JS Global » ou « la société » ; Hong Kong : 1691), l'un des principaux producteurs de petits électroménagers, a publié ses résultats financiers pour 2020. Malgré l'impact négatif de l'épidémie de COVID-19, la société a enregistré de solides performances en 2020, grâce aux résultats positifs de son expansion internationale et du lancement de nouveaux produits.

En 2020, JS Global a déclaré un revenu total de près de 4,2 milliards de dollars US, en hausse de 39,1 % en glissement annuel, et elle a enregistré un bénéfice brut d'environ 1,74 milliard de dollars US, en hausse de 54,7 % en glissement annuel. L'année dernière, la société a enregistré une marge bénéficiaire brute de 41,5 %, soit une augmentation substantielle de 4,1 points de pourcentage par rapport à 37,4 % en 2019.

Parallèlement, le bénéfice net de la société en 2020 a augmenté de 372,2 % en glissement annuel pour atteindre environ 402,3 millions de dollars US, et son bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère a augmenté d'environ 718,1 % en glissement annuel pour atteindre environ 344,4 millions de dollars US.

La hausse des bénéfices s'explique principalement par la croissance régulière des revenus générés sur les marchés nationaux et étrangers, ainsi que par le lancement réussi d'une série de nouveaux produits par la société l'année dernière.

Avec ses filiales, JS Global opère à travers deux secteurs d'activité. Son segment SharkNinja se concentre sur les marques Shark et Ninja, qui proposent des appareils électroménagers et des appareils de cuisine, vendus notamment en Amérique du Nord, en Europe et au Japon. Le segment Joyoung propose des petits appareils électroménagers, en se concentrant sur les appareils de cuisine et de nettoyage, principalement en Chine.

Une forte expansion internationale

En 2020, en ce qui concerne la croissance par le biais de son réseau de vente, JS Global s'est concentré sur l'expansion internationale, en stimulant une nouvelle croissance au Royaume-Uni et au Japon. Elle a également réussi à pénétrer les marchés allemand et français et a commencé à travailler avec les principaux détaillants de ces pays pour que les produits soient placés par des équipes de vente locales.

Le chiffre d'affaires de JS Global généré par les ventes en Amérique du Nord s'est élevé à 2,21 milliards de dollars US en 2020, soit une augmentation d'environ 1,46 milliard de dollars US en 2019. La croissance en Amérique du Nord est principalement due au lancement réussi d'une série de nouveaux produits, tels que la série d'appareils de cuisson Ninja Foodi™ et les appareils de nettoyage Shark. La société a capitalisé sur la tendance à l'évolution des habitudes d'achat des consommateurs pendant la pandémie et a augmenté son investissement dans le canal de l'e-commerce, qui a connu une croissance significative.

Comme les préférences d'achat des consommateurs sont passées des canaux hors ligne aux canaux en ligne, la proportion des ventes sur les plates-formes en ligne des détaillants et celles dédiées uniquement au canal en ligne a augmenté. Cela a renforcé l'approche omnicanale de JS Global en matière de distribution, garantissant qu'elle était en mesure de soutenir la demande des consommateurs, qui est restée forte en raison de l'utilisation accrue de produits de cuisine et de nettoyage, stimulée par « l'économie rester chez soi » née de la pandémie.

En outre, l'activité de la société en Europe a enregistré l'an dernier un chiffre d'affaires d'environ 451,3 millions de dollars US, contre 221,7 millions de dollars US en 2019. La forte croissance du chiffre d'affaires en Europe est principalement due à l'augmentation continue de la part de marché des aspirateurs sans fil et à fil au Royaume-Uni. La société a réussi à obtenir des placements de produits supplémentaires chez les principaux détaillants au Royaume-Uni, et elle a lancé la série de produits Ninja Foodi™ sur le marché européen, ce qui a également contribué à la croissance.

Les affaires prospèrent en Chine

Les recettes générées par les ventes en Chine ont atteint près de 1,44 milliard de dollars en 2020, contre 1,27 milliard de dollars en 2019. La croissance des ventes est principalement due au lancement d'une série de nouveaux produits populaires en réponse à la demande des consommateurs en matière de santé et de cuisine à domicile pendant l'épidémie, ainsi qu'à l'exploration par la société de nouveaux canaux de vente et de communication tels que le nouveau commerce de détail et le streaming en ligne.

En 2020, le segment Joyoung, qui opère principalement en Chine, a enregistré une croissance stable de son chiffre d'affaires en tirant parti de la force de la société en matière de marketing numérique, d'achats en direct, ainsi qu'en optimisant l'efficacité des opérations.

Aller de l'avant

JS Global s'engage à favoriser une croissance durable à long terme et à renforcer la position du marché en tant que leader mondial du petit électroménager grâce à un réseau de vente et à l'expansion des produits. La société prévoit de renforcer les synergies entre les segments Joyoung et SharkNinja, tant au niveau des coûts que des ventes.

En outre, JS Global prévoit de s'étendre à de nouvelles catégories de produits, notamment la catégorie des soins personnels et les purificateurs d'air. Elle continuera également à développer le portefeuille au sein des catégories existantes, y compris des articles de cuisine supplémentaires, de nouveaux produits au sein de la série Ninja Foodi™ et une nouvelle série d'aspirateurs sans fil.

À propos de JS Global

JS Global Lifestyle Company Limited (Hong Kong : 1691) est l'un des principaux producteurs mondiaux de petits appareils électroménagers. Elle se classe au cinquième rang mondial dans le secteur du petit électroménager et au troisième rang des entreprises axées sur le petit électroménager. Elle exploite principalement trois grandes marques : Shark, Ninja et Joyoung. Le succès de la société repose sur sa profonde compréhension des besoins des consommateurs et sur sa forte capacité d'innovation et de conception de produits, alimentée par une plate-forme mondiale de recherche et de développement, sur ses atouts en matière de marketing, qui suscitent un fort engagement envers la marque, et sur une couverture de distribution omnicanale à forte pénétration.

