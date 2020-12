JS Global Lifestyle remporte le prix de la « société cotée en bourse ayant le meilleur potentiel d'investissement »

SHENZHEN, Chine, 4 décembre 2020 /PRNewswire/ -- JS Global Lifestyle Company Limited (« JS Global » ou « la société ») a annoncé que la société a remporté le prix de la « société cotée en bourse avec le meilleur potentiel d'investissement » lors de la 10e semaine de la finance internationale de Hong Kong et de la cérémonie du « Golden Bauhinia Award » de China Securities.

La reconnaissance de ce prix reflète la confiance accrue du marché dans le potentiel d'investissement de la société et a été examinée par la Listed Companies Association of Beijing, la Chinese Securities Association of Hong Kong et la Chinese Financial Association of Hong Kong, entre autres autorités professionnelles de confiance.

Après 30 ans de développement, le marché des capitaux chinois a favorisé l'émergence d'un nombre croissant d'entreprises mondiales qui ont créé des services et des produits innovants pour le reste du monde. La reconnaissance de JS Global Lifestyle comme l'une des sociétés cotées en bourse ayant le meilleur potentiel d'investissement lors de ce forum témoigne également de la vitalité continue des entreprises chinoises.

Ancrée sur les marchés chinois et américain, JS Global Lifestyle est un leader mondial dans le domaine du petit électroménager innovant et de haute qualité qui intègre trois grandes marques : Shark, Ninja et Joyoung. JS Global Lifestyle a franchi une nouvelle étape en 2019, avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 3 milliards de dollars US, en hausse de 12,5 % par rapport à l'année précédente. Face au défi de l'économie mondiale et de la pandémie de COVID-19, JS Global Lifestyle a réajusté ses stratégies de vente au niveau national et international afin de saisir les opportunités commerciales pendant cette crise mondiale sans précédent.

« C'est un honneur pour nous de partager l'expérience de JS Global avec les experts et les cadres du Forum financier international de Hong Kong », a déclaré Han Run, directrice financière de JS Global Lifestyle.

« JS Global Lifestyle est activement engagée dans des initiatives de développement national et dans le développement rapide de la région du Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay, en particulier l'assouplissement des règles financières pour surfer sur la vague de transformation économique menée par la technologie et l'innovation afin de renforcer son statut de leader mondial dans le domaine des petits appareils électroménagers de haute qualité et innovants », a-t-elle ajouté.

Fournissant des services et des produits pour répondre aux nouvelles demandes de consommation induites par la nouvelle économie et le développement passionnant du streaming vidéo en direct, JS Global a élargi sa base d'utilisateurs en explorant ces nouveaux services numériques pour créer de nouveaux canaux de vente. En outre, la société a également créé un nouveau modèle d'exploitation de détail pour s'adapter au développement de l'entreprise. Les performances de l'entreprise vont donc à l'encontre de la tendance.

Malgré les difficultés rencontrées par Joyoung au cours des derniers mois, comme la fermeture de magasins, la marque a enregistré une croissance positive de ses ventes intérieures au cours du premier trimestre 2020 grâce au nouveau mode de vente au détail et au marketing en direct pour atteindre davantage de clients potentiels. Shark et Ninja ont également rapidement ajusté leurs stratégies de vente et renforcé leurs plateformes d'e-commerce. Ils ont lancé une série de nouveaux produits, tels que le VacMop, le four d'intérieur Foodi, la friteuse à air à double panier et le robot de balayage à navigation intelligente haut de gamme, que les consommateurs ont également pris en main.

Aujourd'hui, JS Global Lifestyle se classe au sixième rang mondial de l'industrie du petit électroménager et au troisième rang des entreprises axées sur le petit électroménager. Après son expansion rapide en Europe ces dernières années, JS Global Lifestyle se classe maintenant au deuxième rang du marché britannique des aspirateurs verticaux et développe progressivement ses marchés allemand et français. Dans le même temps, JS Global Lifestyle bénéficie de l'excellent leadership de son équipe de direction et, par conséquent, a vu ses coûts d'exploitation optimisés, son efficacité opérationnelle améliorée et la rapidité accrue de la recherche, du développement et du lancement de ses produits. Cela permet également la compatibilité dans la conception des produits chinois et américains afin d'aider les consommateurs de ces marchés à mieux comprendre et expérimenter la conception de produits de haute qualité.

