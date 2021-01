JSC Farmak wybiera SoftGroup do obsługi serializacji i agregacji w celu osiągnięcia zgodności z systemem rosyjskim

SOFIA, Bułgaria, 12 stycznia 2021 r. /PRNewswire/ -- SoftGroup AD, najlepszy w swojej klasie dostawca kompleksowych technologii z zakresu identyfikowalności w regionie Europy Środkowo-Wschodniej ogłosił dzisiaj, że JSC Farmak, jeden z największych producentów farmaceutycznych na Ukrainie, wybrał rozwiązania SaTT firmy SoftGroup® do wsparcia modernizacji ukierunkowanej na zachowanie zgodności z najbardziej złożonym systemem śledzenia i monitorowania w branży – systemem rosyjskim.

JSC Farmak jest najbardziej innowacyjną spółką w przemyśle farmaceutycznym na Ukrainie oraz jedyną spółką farmaceutyczną ujętą w rankingu 25 najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw na Ukrainie.

JSC Farmak jest absolutnym liderem na ukraińskim rynku farmaceutycznym i od 2020 r. zajmuje pozycję największego eksportera produktów leczniczych. 20 linii produkcyjnych zgodnych z dobrą praktyką produkcyjną (DPP) zapewnia produkty wysokiej jakości eksportowane do ponad 20 krajów. Od 2015 r. spółka prowadzi kompleks produkcyjny (dział produkcji aktywnych substancji farmaceutycznych) w Szostce (Ukraina), którego planowana roczna zdolność produkcyjna wynosi 100 ton aktywnych substancji farmaceutycznych.

Po wyposażeniu linii do pakowania w maszyny firma Farmak wybrała rozwiązanie SaTT SoftGroup® do optymalizacji swoich zdolności i zachowania pełnej zgodności z przepisami rosyjskimi poprzez integrację z dotychczasowymi maszynami, serializacji i agregacji sprzętu, scentralizowanego systemu zarządzania i usług w chmurze do łączenia z systemami OMS i MDLP.

Aby dowiedzieć się więcej na temat rozwiązań SaTT SoftGroup® i sposobu, w jaki Soft Group zapewnia firmom farmaceutycznym niezrównaną elastyczność i możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb, eliminując niepewność wysokich kosztów i czasochłonnych wdrożeń, odwiedź stronę https://www.softgroup.eu/ .

SoftGroup

SoftGroup jest spółką z branży oprogramowania zajmującą się zapewnianiem kompleksowej technologii z zakresu identyfikowalności dla ogólnoświatowej branży farmaceutycznej. Nasze rozwiązania obejmują wszystkie poziomy procesu śledzenia i monitorowania, w tym procesów agregacji w produkcji farmaceutycznej.

SoftGroup jest certyfikowanym dostawcą usług dostępu i zaufanym partnerem Europejskiego Systemu Weryfikacji Autentyczności Leków (EMVO) i bułgarskiego Systemu Weryfikacji Autentyczności Leków (BGMVO) oraz solidnym partnerem GS1 Healthcare. Oprócz tego spółka zdobyła pozycję partnera rosyjskiego systemu śledzenia i monitorowania (MDLP). Spółka jest jednym z najbardziej uznanych akredytowanych dostawców rozwiązań i podmiotów zajmujących się integracją lokalnych producentów z zagranicznymi spółkami farmaceutycznymi.

SoftGroup jest zdobywcą kilku prestiżowych nagród za jakość i innowacje w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, stosując najnowocześniejsze technologie w celu zapewniania klientom najbardziej zwinnych rozwiązań wychodzących naprzeciw ich potrzebom w zakresie serializacji i agregacji.

